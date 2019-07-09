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عبد المنعم مدبولي| مكتشف النجوم وصاحب فضل على الزعيم

في مثل هذا اليوم، قبل 13 عاما، خيم الحزن على محبي الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى المقاولون العرب، إثر غيبوبة طويلة نتيجة إصابته بالتهاب رئوي
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
الفنان عبد المنعم مدبولي
الفنان عبد المنعم مدبولي
ملامح مصرية أصيلة، وجه بشوش وضحكة مميزة، بمجرد ذكر اسمه تستوحى صورة الأب المصري في أبهى صورة، فهو الكوميديان الكبير عبد المنعم مدبولي، الذي أمتعنا بفنه، خاصة أنه يمتلك مواهب مختلفة من غناء إلى تمثيل إلى التأليف وغيرها من الملكات التي كان يمتلكها وجعلت منه أعظم كوميديان فى تاريخ السينما المصرية. تحل اليوم الذكرى الـ13 على رحيل «بابا عبده» الذى لا يزال حاضرا بيننا حتى اليوم، فعشقه يملأ قلوب الصغار والكبار، ولا تزال أعمال «الحفيد، إحنا بتوع الأتوبيس، مدرسة المشاغبين» وغيرها، تحظى بنسبة مشاهدة عالية فى كل مرة يعاد فيها العرض على الشاشة الصغيرة.
عبد المنعم مدبولي ظاهرة فنية لم تكرر ولم نشهد مثلها فى العصر الحديث، فقد بدأ حبه للتمثيل منذ أن كان طفلا صغيرا بمرحلة الابتدائية، ليؤسس أصغر فرقة مسرحية بالمدرسة، وبعد تخرجه انضم إلى عدة فرق مسرحية شهيرة آنذاك «جورج أبيض» و«فاطمة رشدي»، كما كون بعد ذلك عدة فرق مسرحية أبرزها؛
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يوسف شريف رزق الله.. رمز القاهرة السينمائي التاريخي

تعرض الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوعكة صحية، صباح اليوم الثلاثاء. وكتب الناقد السينمائي طارق الشناوي، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «الأستاذ الإعلامي العاشق الأكبر للسينما يوسف شريف رزق الله، قلوبنا معك، وإن شاء الله ستعبر ونعبر جميعا تلك الوعكة الصحية». وأضاف: «دعواتكم جميعا لأستاذنا الكبير». يوسف شريف رزق الله، من مواليد حي غمرة بالقاهرة في 5 سبتمبر 1942، أحب السينما منذ نعومة أظافره، وبدأ في الذهاب لدور العرض منذ العاشرة من عمره.
تنصيب نيللي كريم وآسر ياسين سفيرا نوايا حسنة

نيللي وآسر سفيرا نوايا حسنة.. وزيارة قريبة للاجئين

أعلن لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عن تنصيب النجمين المصريين نيللي كريم وآسر ياسين كسفيرين للنوايا الحسنة للمنظمة الأممية، وقال "دي بويك" خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الثلاثاء، إن "الثنائي شهرتهما ليست قاصرة على موهبتهما فقط، ولكن أيضًا لإنسانيتهما وإحساسهما بالآخرين، ومن خلال تواجدهما الواسع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبصفتهما سفراء النوايا الحسنة، سيساهمان في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ورفع الوعى حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة، ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة".
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فنانات شوهتهن عمليات التجميل| تجربة مها المصري مؤلمة

فنانات كثيرات يتهافتن على إجراء عمليات التجميل، منذ ستينيات القرن الماضي، ما بين شد الجلد ونفخ الشفاه وإصلاح معالم وجوههن نحو الأفضل، لدرجة وصلت إلى أنها لم تعد تقتصر على النساء بل يلجأ إليها رجال في بعض الأحيان، ولم تعد تلك العمليات من أجل تجميل تشوهات، بل أصبحت من أجل السعي وراء الكمال، إلا أنه قد تأتي النتيجة معاكسة على البعض منهم، بأن تُصاب الفنانة بمكروه ما وصل في بعض الحالات إلى الوفاة، أو بأن تفشل الجراحة وتؤدي إلى بعض التشوّهات، فتتغير ملامحها للأسوأ، حتّى تتمنّى لو لم تقم بهذه العملية على الإطلاق.
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في مثل هذا اليوم.. توفي الفنان عبد المنعم مدبولي

في مثل هذا اليوم 9 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الفنان المصري عبد المنعم مدبولي. وفي عام 2004: محكمة العدل الدولية تقر بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية. وفي عام 1952: استقالة حكومة نوري السعيد في العراق. وفي عام 1816: استقلال الأرجنتين عن أسبانيا. وفي عام 1991: إعادة دمج جنوب إفريقيا في الحركة الأولمبية بعد طردها إياها قبل 30 سنة.
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عادل إمام ينشر صورة نادرة مع سعيد صالح على إنستجرام

نشر الفنان عادل إمام، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة قديمة له برفقة صديقه الفنان الراحل سعيد صالح. ولاقت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليها كثير من التعليقات. ورحل الفنان سعيد صالح، عن عالمنا في 1 أغسطس 2014 بعد أزمة قلبية حادة، وتم دفنه في مسقط رأسه بقرية مجيريا في محافظة المنوفية. ومن ناحية أخرى، كان من المفترض أن تعود أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير، أواخر الشهر الماضي، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضي لعام 2019
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«موسى بيه».. أشهر 7 أدوار ليوسف داوود في السينما

ملامحه وحدها كفيلة بأن تجعلك تضحك، بالإضافة إلى بحة صوته المميزة التي لا تشبه أحدًا، إنه الفنان يوسف داوود، الطالب المجتهد والمتفوق الذى نجح فى أن يأتي بمجموع كلية الهندسة، ويلتحق بجامعة القاهرة ويتخرج بتقدير عال؛ ليلتحق بوزارة الكهرباء، وحمل من الجامعة حبا كبيرا للفن، وهو ما دفعه للمشاركة فى الكثير من الأعمال الفنية بأدوار صغيرة، ليرضى رغبته الملحة، ولكن النقاد اعتبروا بدايته الحقيقية من فيلم «زوج تحت الطلب» مع الزعيم عادل إمام، الذى جمعته به صداقة قوية وأعمال كثيرة فى السينما والمسرح.
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غريب في بيتي.. أشهر 5 أفلام جمعت جمهور الكرة والفن

هناك ترابط بين الفن وكرة القدم، فعشقهما يوحد الشعوب، وهناك الكثيرون من الفنانين الذين قدموا شخصية لاعب الكرة، وبعضهم نال شهرة واسعة بسبب هذا الدور الذي كان بمنزلة بوابة عبور إلى قلوب جمهور الرياضة والفن معًا، وبمناسبة كأس إفريقيا، مع انطلاق فعاليات بطولة الأمم الإفريقية «كان 2019»، دعونا نسترجع أبرز الأعمال السينمائية التي اقتحمت حياة لاعب كرة القدم، وقدمت صورة مختصرة عن لاعبي الكرة، ولسنا هنا بصدد الاتفاق أو الاختلاف مع الصورة التي قدمها الفن للاعب كرة القدم، ولكن نذكر القراء بالأفلام والنجوم الذين جسدوا الشخصية.
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