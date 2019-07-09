عبد المنعم مدبولي| مكتشف النجوم وصاحب فضل على الزعيم

في مثل هذا اليوم، قبل 13 عاما، خيم الحزن على محبي الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى المقاولون العرب، إثر غيبوبة طويلة نتيجة إصابته بالتهاب رئوي

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

ملامح مصرية أصيلة، وجه بشوش وضحكة مميزة، بمجرد ذكر اسمه تستوحى صورة الأب المصري في أبهى صورة، فهو الكوميديان الكبير عبد المنعم مدبولي، الذي أمتعنا بفنه، خاصة أنه يمتلك مواهب مختلفة من غناء إلى تمثيل إلى التأليف وغيرها من الملكات التي كان يمتلكها وجعلت منه أعظم كوميديان فى تاريخ السينما المصرية. تحل اليوم الذكرى الـ13 على رحيل «بابا عبده» الذى لا يزال حاضرا بيننا حتى اليوم، فعشقه يملأ قلوب الصغار والكبار، ولا تزال أعمال «الحفيد، إحنا بتوع الأتوبيس، مدرسة المشاغبين» وغيرها، تحظى بنسبة مشاهدة عالية فى كل مرة يعاد فيها العرض على الشاشة الصغيرة.

عبد المنعم مدبولي ظاهرة فنية لم تكرر ولم نشهد مثلها فى العصر الحديث، فقد بدأ حبه للتمثيل منذ أن كان طفلا صغيرا بمرحلة الابتدائية، ليؤسس أصغر فرقة مسرحية بالمدرسة، وبعد تخرجه انضم إلى عدة فرق مسرحية شهيرة آنذاك «جورج أبيض» و«فاطمة رشدي»، كما كون بعد ذلك عدة فرق مسرحية أبرزها؛

عبد المنعم مدبولي ظاهرة فنية لم تكرر ولم نشهد مثلها فى العصر الحديث، فقد بدأ حبه للتمثيل منذ أن كان طفلا صغيرا بمرحلة الابتدائية، ليؤسس أصغر فرقة مسرحية بالمدرسة، وبعد تخرجه انضم إلى عدة فرق مسرحية شهيرة آنذاك «جورج أبيض» و«فاطمة رشدي»، كما كون بعد ذلك عدة فرق مسرحية أبرزها؛ «المدبوليزم» عام 1975، وكانت فرقته نواة ونقطة انطلاق لنجوم الكوميديا فى العصر الحديث، فلم يبخل بفنه وعلمه على أحد ولم يحتكر البطولة لنفسه، فكان دائما ما يقدم نجوما جددا، وفى كل عمل له اكتشاف جديد، ومن بين هؤلاء الشباب الذين أصبحوا نجوما الآن..

عادل إمام

هناك عدد من النجوم ساندوا الزعيم عادل إمام فى بداية مشواره الفني، أبرزهم عبد المنعم مدبولي ورفيق دربه فؤاد المهندس، فقد أعطاه الثاني الفرصة الأولى بمسرحية «أنا وهو وهي»، واعتبره ابنه البكر، الذى لم ينجبه، بينما كان هناك فضل كبير للأول فهو من وجهه إلى طريق الكوميديا، فقد كشف «بابا عبده» فى لقاء مع الإعلامية نجوى إبراهيم، بأن «الزعيم» لفت انتباهه منذ أن انضم إلى فرقة التمثيل بمسرح الجامعة، وكان وقتها قد رشح فؤاد المهندس لدور الباشكاتب (دسوقي أفندي).

بينما كان يرى عادل إمام أنه ممثل تراجيدي وقال: «أنا بالعب تراجيدي وحصلت على جائزة من مسرح الجامعة»، لم ترضِ تلك الكلمات عبد المنعم مدبولي، الذى قال له: «قولتله بلاش الكلام ده وتعالى، إنت ماتنفعش تراجيدي، لإني كنت عارف إن ييجي منه كوميدي»، وكانت تلك المسرحية بداية قوية له وأصبح دور (دسوقي أفندي) من أكثر الأدوار التي أحبها الجمهور له.

أحمد زكي

يتلو الفنان أحمد زكي، أسطورة الفن، الذى منحه الفرصة عبد المنعم مدبولي فى دور ثانوي بمسرحية «هاللو شلبي» عام 1969، فقد كان لا يزال وقتها طالبا فى الجامعة، وكان عادة «بابا عبده» هو اختيار المواهب وتقديمها للجمهور من خلال أعماله، بأدوار صغيرة ليخبر مدى تقبل الجمهور لهم، وقدم «زكي» دور جرسون بالمسرحية، وفى أحد الأيام فوجئ بأن الأستاذ يمنحه مساحة أكبر من الدور ويزيد جملة، ويطلب منه استعراض موهبته فى التمثيل والتقليد، وهناك فيديو لـ«مدبولي» هو يصفق له على خشبة المسرح بعد اندماجه فى أحد المشاهد.

كانت مسرحية «هاللو شلبي» شهادة ميلاد للنجم الأسمر، بفضل أستاذه الراحل عبد المنعم مدبولي، ومن ثم توالت المشاركات والأعمال التي جمعت بينهما.







سعيد صالح

كما يعود إليه الفضل فى إبراز موهبة الراحل سعيد صالح، الذى شارك معه فى مسرحية «هاللو شلبي»، التي حققا فيها نجاحا كبيرا، وقدما ثنائيا رائعا على خشبة المسرح (عتبر) و(محفوظ أبو طاقية)، وشارك الثنائي معًا فى مسرحية «مدرسة المشاغبين» التي دخلت قلوبنا جميعًا، وحققت نجاحا كاسحا، ولكن كان تلميذه الأستاذ سببًا فى انسحابه من المسرحية، وقام بدوره الفنان عبد الله فرغلي، حيث اعترض «مدبولي» على ارتجال الثنائي سعيد صالح وعادل إمام، الكثير بالمسرحية، التي تؤدي إلى وصول زمنها إلى 5 ساعات وهو ما لا يتحمله، فرحل عنهما.







محمد صبحي

فيما كانت بداية الفنان محمد صبحي أيضا مع عبد المنعم مدبولي، الذى أسند له الكثير من الأدوار الصغيرة بمسرحياته، وكان وقتها يعمل كومبارسا في مسرحيات النجوم وقتها من بينهم فؤاد المهندس، وحسن يوسف ومحمود المليجي، وشارك «صبحي» مع أحمد زكي فى مسرحية «هاللو شلبي» وكان يتضايق كثيرًا كون دوره صغيرا للغاية، فبالكاد يقول كل منهم جملة واحدة أمام عبد المنعم مدبولي على خشبة المسرح، ولكنه قد تعلم منه الكثير لينطلق بعد ذلك فى المسرح، حتى قال عنه فى حوار قديم، إنه رجل أكاديمي والضحك الذى يصنعه على المسرح له شكل خاص ومهذب يضحك الجمهور.

وغيرها من نجوم السبعينيات والثمانينيات الذين تخرجوا على يد عبد المنعم مدبولي، على سبيل المثال أمين الهنيدي وفؤاد راتب ويونس شلبي.

عبد المنعم مدبولي يبقى علما من أعلام السينما، حيث أسهم بفنه فى رفع الذوق العام للجمهور، ونجح بخبرته فى إخراج جيل من النجوم أغلبهم مستمر حتى الآن، وبعيدا عن الشباب الذين تتلمذوا على يده، كان رفيق دربه فؤاد المهندس، يعتبره أستاذه رغم أنه كان أيضا وقتها كوميديان كبيرا له مكانته، حيث قال فى حوار صحفى سابق له: «كنت بصحبته شيئًا مختلفًا عما قبله، كان الناظر والأستاذ بالنسبة لي ولغيري من أبناء جيلي، وبفضل النصوص، التي اختارها لي في برنامج (ساعة لقلبك) أصبحت خليطًا من الريحاني وفؤاد المهندس، فعثرت على شخصيتي الفنية، التي أبحث عنها»، وقد رحل الثنائي الكوميدي ولكن سيبقيان حكاية تتوارثها الأجيال.