سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل تلعب فرنسا دور الوساطة بين ترامب وإيران؟

تلعب فرنسا دورا رئيسيا في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث ترسل باريس مسؤولا دبلوماسيا رفيع المستوى لبدء التحضير لتلك الوساطة
تحرير:محمود نبيل ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
ماكرون وروحاني
ماكرون وروحاني
بدا من الواضح أن انتظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ إيران خطوة جادة تضمن العودة مجددًا للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة بين الجانبين، هو أمر لم يعد ضمن أولويات البيت الأبيض في الوقت الحالي، لا سيما بعد مرور ما يزيد على عام كامل على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. التعامل المباشر بين ترامب وإيران لم يعد مطروحًا، على الأقل في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن الاستعانة بوساطة قد يراه الرئيس الأمريكي هو الحل الأفضل في الوقت الحالي لتجنب الصراعات السياسية.
وقالت إذاعة "راديو فاردا" المتابعة للشأن الإيراني إن ترامب يرى أن الوساطة الأفضل قد تكون أوروبية، خاصة أن بعض البلدان مثل فرنسا لا تزال معنية بلعب دور الوساطة إذا لزم الأمر بين البيت الأبيض وإيران، خاصة بعد التصعيد الذي شهدته منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز على مدى العامين الماضيين. ترامب يصطدم بخسائر
اقرأ المزيد
حسن-روحانى

مسؤول إيراني: احتجاز ناقلة النفط لن يمر دون رد

قال مسؤول عسكري إيراني، اليوم الثلاثاء، إن احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق لن يمر من دون رد، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل أو هوية المسؤول. وصرح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أمس الإثنين، بأن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوع من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد".
حرس-أردوغان (2)

تلاسن وتدافع.. خناقة بين حرس أردوغان وشرطة البوسنة

دخل حراس أمن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اشتباكات مع شرطة الحدود البوسنية بمطار سراييفو بعد أن رفض الحراس تسليم أسلحتهم لدى وصولهم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت شرطة الحدود البوسنية: إن الواقعة انتهت بمجرد خروج أردوغان من الطائرة. ويحضر أردوغان في سراييفو قمة اقتصادية لدول جنوب شرقي أوروبا. وأفادت وسائل الإعلام البوسنية بحدوث "تدافع" بين حرس أردوغان والشرطة البوسنية تبعه "تلاسن". وأوردت "أسوشيتد برس" عن ياسمينكا موجيتش المتحدثة باسم شرطة الحدود: "لم يريدوا احترام الإجراء" وتسليم أسلحتهم.
على-باباجان

بعد انشقاقه.. «باباجان» يوجه ضربة جديدة لأردوغان

في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهزيمة سياسية، قد تكون هي الأكبر في تاريخه السياسي، وذلك بعد أن خسر بن علي يلدريم، مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، أمام أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض. والآن، أزمة جديدة بانتظار أردوغان، تهدد بانقسام في حزبه، بعد أن أطلق رجل الأعمال التركي علي باباجان حركة سياسية جديدة، بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم. الخطوة قد تدفع عددا من المتمردين في أروقة الحزب الحاكم إلى السير على نهجه، والدخول في معركة شاقة ضد أقوى زعيم في البلاد منذ عقود.
دونالد ترامب

بعد انتقاد السفير.. بريطانيا تحاول احتواء غضب ترامب

كشفت الأزمة الحالية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسفير البريطاني كيم داروش، عن خلاف واضح في وجهات النظر بين واشنطن ولندن في العديد من الملفات السياسية، والتي بدت إيران على رأسها خلال العامين الماضيين. الأزمة التي اندلعت بعد كشف داروش عن رسائل مُسربة لمحادثات منذ عام 2017، أظهرت نظرة بريطانيا الدبلوماسية للرئيس الأمريكية وسياساته في العديد من الملفات، وبالأخص تلك التي تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، والذي وقعته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاتفاق-النووى

إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".
روحاني في مفاعل نووي إيراني

عواقب وخيمة بعد انتهاك إيران الاتفاق النووي

في خطوة واحدة، أقدمت إيران، على اتخاذ الخطوة الأكثر استفزازا والأقل إثارة، حيث أعلنت تجاوز إنتاجها من اليورانيوم المخصب 300 كيلوجرام، في انتهاك شروط الاتفاق النووي الإيراني. ويمثل إعلان إيران انتهاكها لشروط خطة العمل المشتركة الشاملة، لأول مرة خطوة رمزية للدولة المحاصرة، لكنها خطوة خفيفة في تأثيرها الفعلي والفوري. ففي عام 2015، أقرت الاتفاقية بنفوذ إيران الإقليمي المتنامي، لكنها وضعت السياسة جانبا، وسعت لإيجاد طريقة لوقف سعي إيران للحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات.
ترامب

ترامب بعد خرق إيران الاتفاق النووي: تلعب بالنار

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران تلعب بالنار بتجاوزها الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الإثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ300 كيلوجرام". وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام.
الاتفاق-النووى

إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي. وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org