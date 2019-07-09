هل تلعب فرنسا دور الوساطة بين ترامب وإيران؟

تلعب فرنسا دورا رئيسيا في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث ترسل باريس مسؤولا دبلوماسيا رفيع المستوى لبدء التحضير لتلك الوساطة

تحرير:محمود نبيل ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

بدا من الواضح أن انتظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ إيران خطوة جادة تضمن العودة مجددًا للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة بين الجانبين، هو أمر لم يعد ضمن أولويات البيت الأبيض في الوقت الحالي، لا سيما بعد مرور ما يزيد على عام كامل على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. التعامل المباشر بين ترامب وإيران لم يعد مطروحًا، على الأقل في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن الاستعانة بوساطة قد يراه الرئيس الأمريكي هو الحل الأفضل في الوقت الحالي لتجنب الصراعات السياسية.

وقالت إذاعة "راديو فاردا" المتابعة للشأن الإيراني إن ترامب يرى أن الوساطة الأفضل قد تكون أوروبية، خاصة أن بعض البلدان مثل فرنسا لا تزال معنية بلعب دور الوساطة إذا لزم الأمر بين البيت الأبيض وإيران، خاصة بعد التصعيد الذي شهدته منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز على مدى العامين الماضيين. ترامب يصطدم بخسائر

وقالت إذاعة "راديو فاردا" المتابعة للشأن الإيراني إن ترامب يرى أن الوساطة الأفضل قد تكون أوروبية، خاصة أن بعض البلدان مثل فرنسا لا تزال معنية بلعب دور الوساطة إذا لزم الأمر بين البيت الأبيض وإيران، خاصة بعد التصعيد الذي شهدته منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز على مدى العامين الماضيين.

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وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث، أمس الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحًا أن موضوع النقاش الرئيسي بين الزعيمين كان حول تهديد إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم، وهو الأمر الذي يعني انتهاء الاتفاق النووي بشكل شبه رسمي.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "ترامب وماكرون ناقشا الجهود المستمرة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ووضع حد لسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الاوسط".

ومن جانبه، أكد مسؤول رئاسي فرنسي للإذاعة الأمريكية، أن كبير المستشارين الدبلوماسيين لماكرون سيتوجه إلى إيران في رحلة تبدأ اليوم الثلاثاء وتمتد ليومين، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين طهران والولايات المتحدة.

المبعوث الرئاسي رفيع المستوى، لم يكن أولى محاولات باريس للتوسط من أجل إنهاء حالة التوتر المتصاعدة في الأشهر الماضية، حيث تحدث ماكرون عبر الهاتف مع نظيره الإيراني حسن روحاني منذ أيام قليلة.

وخلال تلك المحادثة اشترط روحاني تعليق جميع العقوبات الأمريكية على كل المستويات، من أجل البدء في جلسات تفاوضية مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقال روحاني في إشارة إلى الموقعين على الاتفاق النووي: "إن وقف جميع العقوبات يمكن أن يكون بداية لتحركات جديدة بين إيران ومجموعة P5+1 الموقعين على الاتفاقية النووية لعام 2015".

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وذكر بيان صدر عن الرئاسة الفرنسية بعد محادثة ماكرون وروحاني، أن الأول أعرب عن قلقه العميق بشأن أي إضعاف إضافي للاتفاق النووي الموقع في عام 2015، محذرًا من أن العواقب التي ستترتب عليه ستكون وخيمة.

ومن جانبها، رأت إيران أن الاستمرار في الضغط هو الوسيلة الأكثر فعالية من أجل العودة للمفاوضات، حيث كررت تهديدها خلال الساعات القليلة الماضية، بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعطلة وتكثيف تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%، وهو الأمر الذي يشير إلى عزمها التحرك بشكل واضح بعيدًا عن الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقال المسؤول الفرنسي إن كلا من إيران والولايات المتحدة لديهما مصلحة في زيادة الضغط خلال هذه المرحلة، لكن الجانبين يريدان بدء محادثات في نهاية المطاف.

وأضاف المسؤول الرئاسي في باريس: "الشيء المهم في مثل هذه الأزمات هو إيجاد النقاط الوسطى التي تنقلنا من التوتر الشديد إلى التفاوض وهذا ما نحاول القيام به".

الوساطة الفرنسية تعتمد في أساسها على رغبة كلا الطرفين في الوصول مجددًا لطاولة المفاوضات، والتي تضمن لترامب تعديل بنود الاتفاق النووي، كما تمنح إيران أيضًا فرصة الاستراحة من العقوبات الاقتصادية.