صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل في البحر الأحمر

الصحف تناولت رفض الحكومة الألمانية طلباً أمريكياً بإرسال قوات برية إلى شمال سوريا لمحاربة تنظيم "داعش"، في شأن يثير خلافات داخل ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على المحاولة الإرهابية الفاشلة في البحر الأحمر التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ، كما سلطت الضوء على تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن وإصرار إيران على خرق الاتفاق النووي، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إحباط هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر، حيث أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها أحبطت أمس، محاولة للميليشيات الحوثية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع (بلو فيش).

وأشارت صحيفة "الجزيرة" أن المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد الركن تركي المالكي أعلن أن قوات التحالف رصدت قارباً مسيّراً أثناء تحركه لتنفيذ العملية، فتم اعتراضه وتدميره. وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً. وأفاد المالكي،

وأشارت صحيفة "الجزيرة" أن المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد الركن تركي المالكي أعلن أن قوات التحالف رصدت قارباً مسيّراً أثناء تحركه لتنفيذ العملية، فتم اعتراضه وتدميره.

وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً.

وأفاد المالكي، من جهة أخرى، بأن هنالك تبادل أدوار في الداخل اليمني، ومشاركة أي دولة في التحالف تتوافق مع قدراتها، مشيراً إلى أن العمل الذي قدمته دول التحالف سواء السعودية أو الإمارات أو غيرهما يدخل ضمن استراتيجية السلام في اليمن.

وحول تطورات الأوضاع في إيران وتحت عنوان "إيران تتجاوز سقف تخصيب اليورانيوم... وتهدد بتدابير مذهلة" ، ذكرت صحيفة "الحياة" أن إيران انتهكت سقفاً لتخصيب اليورانيوم حدده الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ملوّحة بتدابير "مذهلة"، ومؤكدة أنها "لا تثق" بأي جهة.



وحض الاتحاد الأوروبي طهران على التزام الاتفاق مجدداً، فيما نبّهتها موسكو إلى ضرورة "الامتناع عن الوقوع في فخّ ردّ فعل عاطفي".



وذكرت "الشرق الأوسط" أن الرئاسة الفرنسية أعلنت أن إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون، سيزور إيران اليوم الثلاثاء للقاء مسؤولين إيرانيين وإيجاد عناصر تساهم في تخفيف حدة التوتر مع خطوات يجب أن تتخذ فورا قبل 15 يوليو، دون إعطاء مزيد من الإيضاحات.



في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى إلى الحرب. لكنه أكد أن إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأمريكيين. مضيفا أن "على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأمريكي بأنه ضعف في تصميمها".

وتحت عنوان "العالم يترقب"، أكدت صحيفة "عكاظ" أن النظام الإيراني واصل استفزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن والسلم العالمي في تحد صارخ للأنظمة والقوانين الدولية، حيث بدأت إيران أمس تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق الـ4.5%، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلاً عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.



وقالت الوكالة "هذا الصباح، تجاوزت إيران حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم، وذلك بعدما أعلنت إيران الأحد عن تخطيها حد 3.7% في تخصيب اليورانيوم الذي يفرضه الاتفاق النووي الموقّع عام 2015".



وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 عند 3.67% وقد تخصبه بمستويات أعلى.

وبالانتقال إلى السودان وتحت عنوان "الاتفاق السوداني جاهز والتوقيع الخميس" ، تناولت "الشرق الأوسط" توقعات في الخرطوم حول توقيع اتفاق تقاسم السلطة بعد غد الخميس، فيما عُقد اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير هدفه توحيد الخطاب الإعلامي وتنظيم حملة ترويج للاتفاق في ولايات البلاد.



وقال مصدر في "قوى إعلان الحرية والتغيير" لـ"الشرق الأوسط" أمس، إن لجنة صياغة الاتفاق ستسلم المسودة النهائية اليوم، على أن تكتمل المشاورات خلال اليومين القادمين ليتم التوقيع النهائي يوم الخميس.



في غضون ذلك تحدثت تقارير عن تغيّر موازين القوى لصالح بعض المرشحين، بتراجع أسهم البعض وارتفاع أسهم آخرين. وبعدما كان الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس الوزراء، عادت الأوساط السياسية لتداول اسم رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير، إلى جانب هاشم محمد الفضل، الطبيب المقيم في بريطانيا.



"الحياة" أبرزت رفض الحكومة الألمانية الاثنين طلباً امريكياً بإرسال قوات برية إلى شمال سوريا، في شأن يثير خلافات داخل ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وأكد الناطق باسم الحكومة ستيفن شيبرت خلال لقاء إعلامي دوريّ: "عندما أقول إنّ الحكومة الألمانية تنوي الابقاء على مشاركتها في التحالف ضد تنظيم داعش، فإن ذلك كما ندرك، لا يشمل قوات برية".



وقال جيفري "نبحث هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف عن متطوعين على استعداد للانخراط" في العملية.



تناولت "الشرق الأوسط" الشأن ذاته تحت عنوان "ألمانيا ترفض ملء الفراغ الأمريكي شرق سوريا" ، حيث أوضحت أن واشنطن طلبت، أول أمس ، من برلين عبر الممثل الخاص الأميركي لسوريا جيمس جيفري، توفير قوات برية، وطلبت رداً سريعاً. وقال ستيفن شيبرت، المتحدث باسم الحكومة: «منذ سنوات عدة، تقدم ألمانيا مساهمة مهمة ومعترفاً بها على المستوى الدولي في التحالف ضد تنظيم داعش.



وأثار الطلب الأمريكي جدلاً داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا. ورغم الرفض الواضح من "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، الشريك في الائتلاف، طلب الولايات المتحدة بإرسال قوات برية ألمانية إلى سوريا، فإن الحزب أظهر انفتاحاً مبدئياً تجاه تعزيز مشاركة ألمانيا في مهمة سوريا على مستويات أخرى.



وتتمثل المساهمة الألمانية بالتحالف أساساً في طلعات استطلاع جوي وتدريب لقوات عراقية.