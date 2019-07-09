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صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل في البحر الأحمر

الصحف تناولت رفض الحكومة الألمانية طلباً أمريكياً بإرسال قوات برية إلى شمال سوريا لمحاربة تنظيم "داعش"، في شأن يثير خلافات داخل ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص
الصحف السعودية
الصحف السعودية
طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على المحاولة الإرهابية الفاشلة في البحر الأحمر التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ، كما سلطت الضوء على تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن وإصرار إيران على خرق الاتفاق النووي، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إحباط هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر، حيث أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها أحبطت أمس، محاولة للميليشيات الحوثية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع (بلو فيش).
وأشارت صحيفة "الجزيرة" أن المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد الركن تركي المالكي أعلن أن قوات التحالف رصدت قارباً مسيّراً أثناء تحركه لتنفيذ العملية، فتم اعتراضه وتدميره. وشدد المالكي على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً. وأفاد المالكي،
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مظاهرات-السودان (1)

أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت في السودان

أصدرت محكمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أمرا قضائيا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أول من أمس الأحد، لقناة "العربية"، إن هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية، وهناك جهات سياسية تتربص بالثورة، مضيفا أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إيران تهدد واقتراب ساعة الصفر بطرابلس

تصدر الصراع في الشرق الأوسط واستمرار التصعيد الإيراني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تهديدات إيرانية جديدة من شأنها تقويض الاتّفاق النّووي" ، ذكرت صحيفة "البيان" أن إيران هددت الاثنين باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي، التي توقفت عن العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة ضمن خطواتها الكبيرة المحتملة التالية بعيدا عن الاتفاق النووي لعام 2015.
طائرة مسيرة - أرشيفية

التحالف يسقط طائرة مسيرة استهدفت مناطق مدنية سعودية

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه مناطق سكنية في المملكة العربية السعودية. وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن القوات تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، مستهدفة الأعيان المدنية، لافتا إلى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات المسيرة لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية التى تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الطاقة الذرية: إيران تجاوزت سقف تخصيب اليورانيوم

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، رسميا، أن إيران خصّبت يورانيوم بنسبة أكبر من المنصوص عليه في الاتفاق النووي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان، إن "مفتشي الوكالة تحققوا اليوم من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%". وكانت طهران قد أعلنت الاثنين، أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 4,5 في المئة على الأقل، ردا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، إيران إلى "وقف" كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
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صحف-الإمارات

صحف إماراتية:أبوظبي تكشف حقيقة امتلاك أسلحة في ليبيا

تصدرت وفاة نجل حاكم الشارقة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت أيضا تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت نفي دولة الإمارات ملكية أسلحة في ليبيا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن وزارة شؤون الرئاسة نعت ببالغ الحزن والأسى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس الأول في المملكة المتحدة. وتناولت صحيفة "الاتحاد" نعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ خالد.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ختام «العشرين» دون اتفاق وقلق بالسودان

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين اختتام قمة العشرين في اليابان، واستعراض آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت اختتام القمة، حيث ذكرت أن قمة مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بأوساكا في اليابان، أمس، دون اتفاق حول قضايا التجارة وتغير المناخ. وصدر في ختام أعمال القمة بيان مشترك لم يتضمن تعهداً بمحاربة الحمائية، للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من أن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، كان يأمل استخدام القمة لمحاربة الحمائية في مختلف أنحاء العالم.
حميدتي

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: لا نسعى للسلطة

شدد محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال "بأسرع وقت ممكن" حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، مؤكدا أن المجلس لا يسعى إلى السلطة، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال حميدتي، اليوم السبت، إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجددا دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.
ترامب-وبن سلمان

اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيران

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله دور المملكة العربية السعودية الهام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تطرقا إلى التهديد الإيراني في المنطقة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى دعت أمريكا، في وقت سابق اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس.
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