اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

مطار العاصمة الإدارية

بدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، أمس الإثنين، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، إذ تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي، ويأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.

وتفقد الوفد تجهيزات صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب، ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.ويدعم مطار العاصمة الدولي، حركة السياحة والسفر، ويلعب دورا