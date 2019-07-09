بعد موافقة برانكو.. حجازي يقترب من الدوري السعودي

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

أحمد حجازي

كشفت تقارير صحفية سعودية اقتراب نادي أهلي جدة السعودي من إعلان التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن أهلي جدة سيعلن خلال ساعات توقيعه مع لاعبين دوليين، هما البوسني ألفيس ساريتش قادماً من فريق سوون سامسونج الكوري، بجانب أحمد حجازي. وأشارت إلى أن اختيار حجازي وساريتش جاء بعد عرض عدد من الملفات على الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي فضل التعاقد مع الثنائي، ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي باقي تفاصيل صفقة انتقال اللاعبين خلال الساعات المقبلة.

وفشل أحمد حجازي صاحب الـ28 عامًا، في التأهل رفقة وست بروميتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب الخسارة من أستون فيلا في الدور النهائي لملحق الصعود. وكانت تقارير إنجليزية أكدت على رغبة نادي أستون فيلا في التعاقد مع حجازي عقب متابعته في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، وودع فيها الفراعنة

وفشل أحمد حجازي صاحب الـ28 عامًا، في التأهل رفقة وست بروميتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب الخسارة من أستون فيلا في الدور النهائي لملحق الصعود.



وكانت تقارير إنجليزية أكدت على رغبة نادي أستون فيلا في التعاقد مع حجازي عقب متابعته في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، وودع فيها الفراعنة من ثمن النهائي بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، على استاد القاهرة الدولي، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.



وسبق لأحمد حجازي اللعب في ناديي الإسماعيلي والأهلي بالدوري المصري وفيورنتينا بالدوري الإيطالي، وانضم لصفوف وست بروميتش ألبيون في يناير 2018 قادما من القلعة الحمراء مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني.