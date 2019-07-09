رياضة

بعد موافقة برانكو.. حجازي يقترب من الدوري السعودي

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
أحمد حجازي
أحمد حجازي
كشفت تقارير صحفية سعودية اقتراب نادي أهلي جدة السعودي من إعلان التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن أهلي جدة سيعلن خلال ساعات توقيعه مع لاعبين دوليين، هما البوسني ألفيس ساريتش قادماً من فريق سوون سامسونج الكوري، بجانب أحمد حجازي. وأشارت إلى أن اختيار حجازي وساريتش جاء بعد عرض عدد من الملفات على الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي فضل التعاقد مع الثنائي، ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي باقي تفاصيل صفقة انتقال اللاعبين خلال الساعات المقبلة.
وفشل أحمد حجازي صاحب الـ28 عامًا، في التأهل رفقة وست بروميتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب الخسارة من أستون فيلا في الدور النهائي لملحق الصعود. وكانت تقارير إنجليزية أكدت على رغبة نادي أستون فيلا في التعاقد مع حجازي عقب متابعته في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، وودع فيها الفراعنة
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باريس-سان-جيرمان‎

باريس سان جيرمان يغلق الباب في وجه نجم يوفنتوس

حدد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، أولويات الفريق في الميركاتو الجاري، وقال لصحيفة لو باريزيان: "نحتاج للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وقلب دفاع، لدينا خيارات عديدة في خط الهجوم، وندرس أيضا تصعيد العديد من العناصر الشابة". وواصل: "لست رجل شرطة، ولكن إذا أراد لاعب ما أن يذهب إلى ملهى ليلي فإنها مشكلته، فكل شخص مسؤول عن تصرفاته ويعرف كيف يدير مسيرته، فالعقوبات لن تحدد ماذا تفعل وماذا يجب أن تتجنب، بل يجب أن يراعي كل شخص ضميره.. ونسعى لأن نبني فريقا يترسخ على هذه القيم، ولكن إعلان ذلك أسهل كثيرا من الالتزام به بشكل يومي".
نيمار (4)

بويول عن عودة نيمار: لا يجب النظر دائمًا إلى الماضي

يرى قائد برشلونة السابق، المدافع الإسباني كارليس بويول، أن جماهير العملاق الكتالوني ستدعم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في حال انضم لصفوف الفريق، وذلك على الرغم من تعرضه لصافرات الاستهجان في آخر زيارة له لملعب الكامب نو. وفي هذا الشأن قال بويول: "أولًا يتوجب على جريزمان الانضمام إلى برشلونة، وحينها سيحصل على دعم الجماهير، كما هو الحال مع باقي لاعبي البرسا، ولكن عليه أن يأتي أولًا، وأن لا ينتظر أي دعم قبل إتمام تلك الخطوة، ومن ثم سيكون هناك تناغم بينه وبين باقي اللاعبين فهذا هو حال اللاعبين الكبار، ولكن على المدرب أن يجد التوازن المناسب".
هدف المحمدي‎ (2)

المحمدي يعتذر للجماهير عن الخروج المبكر من الكان

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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المنتخب يحسم مصير حجازي في المشاركة أمام الكونغو

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، عن موقف أحمد حجازي، لاعب الفراعنة، من المشاركة في مواجهة الكونغو الديمقراطية، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له اليوم، إصابة نجم وسيت بروميتش الإنجليزي، بكسر في الأنف خلال مواجهة الفراعنة وزيمبابوي، في افتتاح البطولة أمس الجمعة.
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تفاصيل إصابة أحمد حجازي أمام زيمبابوي

أثبتت الأشعة التي أجريت صباح اليوم السبت، على أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد، وقال الدكتور محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إن إصابة اللاعب لن تعيقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.
حسن-شحاتة

«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
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سموحة: خروج أبو جبل وفتوح من قائمة المنتخب ظلم

دعم محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ثنائي الأمواج الزرقاء محمد أبو جبل وأحمد فتوح، بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الوطني النهائية، لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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