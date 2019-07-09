ماقدرش يعيش الحلم.. قصة «ابن موت» أشعل في نفسه النار

الشاب اجتهد لتحقيق حلمه والزواج دون أن يثقل على أبيه وحينما فشل أحضر جركن بنزين وأشعل النار في نفسه.. شقيقه: كان ابن موت كل ما كان يقابل حد يقوله اتصور معايا للذكرى

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

شاب يجلس بين جدران غرفته يتأمل سقفها، يبث همومه في دخان سجائره، يفتح دفتر الذكريات وأشياء أخرى تطارده، انكسارات وحلم ناقص وفرح تم تأجيله، يحب الحياة ولكنه يخشى قسوتها، يلعن في سره قلة الحيلة، أحلامه عادية، بيت وأسرة وحياة فقط ما كان يريد، كان على يقين أن الحياة من أجل الماء وبعض الطعام لا تليق بالمسكونين بالأحلام ومن أصابتهم لعنة الطموح، ولكن من الحالمين من يستيقظون على الكوابيس، بعد أن يخيم صوت الموت الثقيل على المكان، ويتبدل الأمل باليأس ويفرض الموت سطوته، وتنتهي الحياة بعود كبريت ويشعل الشاب في نفسه النار.

أحلام الفتى الضائع لم ينل حظه من التعليم، سنوات من العمل والشقاء كانت من نصيبه، تخطى عامه الثالث بعد العشرين، ولكن أبت الحياة أن تمنحه نظرة رضا، يخرج «محمد خليفة» من بيته في الصباح يعمل على «توك توك» اشتراه له والده ويعمل آخر الليل ببضعة جنيهات تكفيه بالكاد. كانت أحلام

أحلام الفتى الضائع

لم ينل حظه من التعليم، سنوات من العمل والشقاء كانت من نصيبه، تخطى عامه الثالث بعد العشرين، ولكن أبت الحياة أن تمنحه نظرة رضا، يخرج «محمد خليفة» من بيته في الصباح يعمل على «توك توك» اشتراه له والده ويعمل آخر الليل ببضعة جنيهات تكفيه بالكاد. كانت أحلام الشاب تتلخص في تجهيز شقته والزواج من ابنة خاله، ولكن قسوة الظروف وإمكاناته كانت تقف حائلا بين أحلامه المشروعة، تراكمات وإحباط ويأس وتفكير في المستقبل وما تخبئه الأيام، تمكنت من الشاب. وفي الفترة الأخيرة ساءت حالته النفسية، ولكن الخميس قبل الماضي لم يكن عاديا في حياته وانتهى بمأساة بعد مشادة كلامية مع والده، إذ أمسك بـ«جركن بنزين» وأشعل في نفسه النار في الشارع أمام منزله وسط صراخ وفزع جيرانه.

لن أعيش في جلباب أبي

«التحرير» كان في شارع محمد أبو سلامة المتفرع من شارع عبد الخالق الطحاوي بمنطقة البساتين، حيث يطبق الحزن على المكان ويرتسم الحزن على تقاسيم وجوه جيرانه، اتشحت النساء بالسواد في الشارع حزنا على الشاب الذي يتمتع بحب كبير لدى كل من يعرفه، أناس وصبية وشباب تجلس في العزاء أمام بيته يتوسطهم والده «خليفة»، رجل اقترب من منتصف الخمسينيات من عمره، اقتربت منه وصافحته وجلست بجواره بعد أن قدمت واجب العزاء ليروي تفاصيل ما حدث.



«محمد ساب التعليم في أولى إعدادي واشتغل معايا فترة في الخردة، وساب الشغل ومشي، لأني معايا أكتر من شريك، وهو ماكانش عايز يشتغل معانا ومابيحبش حد يأمره من شركائي في الشغل، كان حر نفسه، سبته براحته واشتريت له قبل كده عربية، بس ماتوفقش فيها، وبعدها اشتريت له توك توك واشتغل عليه».



يلتقط الرجل أنفاسه ويعاود الحديث: «كان عايز يتجوز ورافض إني أساعده وزي أي شاب بيحلم يكون بيت ويبقى له أسرة.. كان نفسي أجوزه بس ظروف الحياة هي اللي وصلته لكده».

ابن موت

صاحب صاحبه

نار وفراق

ناولني الرجل قطعة خبز «دي رحمة ونور على محمد»، ثم استكمل حديثه: «يوم الواقعة اتخانقت أنا وهو والموضوع خلص في عشر دقايق، لقيته نزل من البيت وقعد قدام البيت وبيقولي أنا زهقت وهاولع في نفسي، قولتله ليه كده يابني خلاص مافيش حاجة حصلت ولا مستاهلة، أنا توقعت إنه بيقول كده وخلاص أو بيهزر، حتى فوجئنا إنه ولع في نفسه النار، هو ظروفه كانت وحشة كان نفسه يعمل كل حاجة ويبقى له بيت وأسرة ويعيش بس الظروف ماكانتش تسمح».وقف الرجل يستقبل المعزين وجلس على كرسيه: «لقيت ناس جاية العزا بتاعه من كل المناطق، أنا ماعرفهمش وكلهم حزنانين عليه، عمره ما أذى حد، كان بيحب الأطفال ويلمهم حواليه ويجيب لهم أكل ويراضيهم، طوب الأرض كان بيحبه، لا عمره اتخانق ولا بينه وبين حد عداوة، كان بيقف في صف الضعيف ويجيب له حقه، بس هو كان ابن موت، واصحابه هونوا عليا فراقه، قالولي كلنا ولادك يا عم خليفة، واعتبرنا مكان محمد الله يرحمه ويسامحه.. كان بيحب بنت خاله وعايز يتجوزها من يوم اللي حصل وهي حزينة عليه وحالتها صعبة، ده قدره ونصيبه، ربنا يسامحه».«محمد ناصر» نجل خاله تذكر موقفا دار بينه وبين محمد: «في رمضان كنت باسهر معاه بالليل، وفجأة قالي أنا هاقولك على حاجة بس ماتقولش لحد، ولقيته بيقولي أنا هاموت، رديت عليه وقولتله يا محمد إحنا كلنا بنحبك ماتقولش كده تاني».التقط خال الشاب أطراف الحديث: «كان عايز يتجوز من شغله وتعبه وماكانش عايز والده يساعده، قال أنا نفسي أجهز شقتي واعمل فرحي، مش عايز أبويا يساعدني، بس الحياة والدنيا ماكانتش مساعداه، اضطر إنه يشتغل على توك توك واللي جاي على قد اللي رايح».أحد أصدقائه قال: «كان بيقف في صف الغلبان ومحبوب مع أصحابه كلهم، والناس كلها تعرفه، كان طيب جدا ربنا يسامحه ويغفر له».«محمد أبو ضيف» صديقه قال: «أنا أعرف محمد من 15 سنة، وكنا زملا مع بعض في المدرسة، كان جدع وصاحب صاحبه، آخر مرة شوفته كان قبل ما يموت بكام يوم، قابلني وبعدها اتصل بيا قاللي عايز أشوفك، قولتله أنا مشغول اليومين دول يا صاحبي، وبعدها بيومين مات كان نفسي أشوفه والله».جلس «عبد الرحمن خليفة» شقيق الشاب المنتحر يحكي عن شقيقه وما حدث يوم الواقعة، قائلا: «محمد كان طول اليوم شغال على التوك توك بيخرج الصبح ويرجع بالليل، في الفترة الأخيرة كان يحب يقعد مع نفسه واتغير وتعب نفسيا، مافيش شغل وعايز يتجوز والدنيا مش ماشية معاه، هو عيد ميلاده كان آخر الشهر، ويوم الواقعة حصل خلاف بسيط مع والدي، اتفاجئنا إنه ولع في نفسه في الشارع قدام البيت».وأضاف: «جريت بيه على المستشفي وبعد ما فاق من الغيبوبة قالي أنا خفيت وهارجع البيت، أنا باحبكم وباحب أبوك وأمك، وخدني البيت معاك عايز أقعد وسطكم، وبعدها بـ3 أيام مات، بعد ما قعد في المستشفى 9 أيام، كان الموت باين في عنيه، قبل الواقعة كان لما يقابل حد من أصحابه أو معارفه يقوله عايز أتصور معاك للذكرى، كنت أنا وهو قاعدين في أوضة واحدة، باقعد طول الليل أبص على السرير بتاعه واكلمه كإنه لسه عايش قدامي، أنا مش عارف أعيش من بعده».«محمود علام» صاحب ورشة حدادة بجوار بيت الشاب وأول من شاهد الواقعة يقول: «محمد شاب كويس وأبوه راجل طيب، ويوم الواقعة كنت بافتح الورشة الصبح بدري شوفت محمد النار ماسكة فيه، ماكانش فيه حد غيري، فضلت أصرخ وأقول الحقوني، لقيت الجيران نزلوا بسرعة واحنا بنطفي فيه بالمية والملايات، وهو واقف مكانه ماتحركش».