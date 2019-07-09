جريمة

ماقدرش يعيش الحلم.. قصة «ابن موت» أشعل في نفسه النار

الشاب اجتهد لتحقيق حلمه والزواج دون أن يثقل على أبيه وحينما فشل أحضر جركن بنزين وأشعل النار في نفسه.. شقيقه: كان ابن موت كل ما كان يقابل حد يقوله اتصور معايا للذكرى
تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
الشاب المنتحر
الشاب المنتحر
شاب يجلس بين جدران غرفته يتأمل سقفها، يبث همومه في دخان سجائره، يفتح دفتر الذكريات وأشياء أخرى تطارده، انكسارات وحلم ناقص وفرح تم تأجيله، يحب الحياة ولكنه يخشى قسوتها، يلعن في سره قلة الحيلة، أحلامه عادية، بيت وأسرة وحياة فقط ما كان يريد، كان على يقين أن الحياة من أجل الماء وبعض الطعام لا تليق بالمسكونين بالأحلام ومن أصابتهم لعنة الطموح، ولكن من الحالمين من يستيقظون على الكوابيس، بعد أن يخيم صوت الموت الثقيل على المكان، ويتبدل الأمل باليأس ويفرض الموت سطوته، وتنتهي الحياة بعود كبريت ويشعل الشاب في نفسه النار.
 أحلام الفتى الضائع لم ينل حظه من التعليم، سنوات من العمل والشقاء كانت من نصيبه، تخطى عامه الثالث بعد العشرين، ولكن أبت الحياة أن تمنحه نظرة رضا، يخرج «محمد خليفة» من بيته في الصباح يعمل على «توك توك» اشتراه له والده ويعمل آخر الليل ببضعة جنيهات تكفيه بالكاد. كانت أحلام
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حشيش وتزوير.. تفاصيل إحالة المتهمين بحريق محطة مصر

عقدت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم التي أنكروا أغلب ما فيها، وننشر نص أمر الإحالة الذي أعدته النيابة في حق المتهمين، وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302.
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لجنة فنية للتحقيق في انهيار صومعة قمح بالمنيا (صور)

قالت مصادر بمديرية التموين في محافظة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة فنية وهندسية للتحقيق في "انهيار صومعة قمح"، أمس الإثنين، في مركز بني مزار، والتعرف على العيوب التي ظهرت بخزانات الصومعة، ما تسبب في سقوطها فجأة، مشيرين إلى أنه سيتم فتح تحقيقات عاجلة مع العاملين بالموقع لكشف أسباب الانهيار. وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"التحرير" أن صومعة بني مزار تعتبر منطقة لوجستية متخصصة لإدارة القمح، حيث إن السعة التخزينية للصومعة تصل إلى 5 آلاف طن من خلال 3 خلايا، كل خلية تخزن نحو 1650 طنًا شهريًا بطاقة 660 طنا يوميًا.
جامعة-الزقازيق-

إخلاء سبيل طالبة «مهرجان الدخلاوية» بجامعة الزقازيق

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل طالبة جامعية، في الحادية والعشرين من عمرها، وذلك بضمان محل إقامتها، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالاشتراك مع صاحب شركة دعاية وإعلان في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعمت على خلاف الحقيقة إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق.
قفز-فى-نهر-النيل

انتحار طالب غرقا في ترعة لرسوبه بـ«صيدلة» الزقازيق

أقدم شاب، في الثانية والعشرين من عمره، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بسبب رسوبه في نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، حيث ألقى بنفسه ليسقط غريقًا بمياه ترعة «بحر مويس» بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
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شنق

بسبب أزمة مالية.. انتحار شاب تزوج مرتين بالدقهلية

أقدم شاب من قرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على التخلص من حياته والانتحار شنقًا في غرفة نومه، للهروب من أزماته المالية وتراكم الديون عليه، بعد أن تزوج للمرة الثانية ورفض والده مساعدته في الإنفاق على زوجتيه عقابًا له. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة طلخا، عن العثور على "إبراهيم ا. م." 35 سنة، من قرية منشأة البدوي.
شنق

انتحار شاب لمروره بحالة «اكتئاب» في الشرقية

أقدمَّ شاب، في نهاية العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعدما شنقَّ نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأنه كان يُعاني من حالة اكتئاب جراء إصابته بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انتحار

انتحار طالب ثانوي في الغربية أثناء امتحان الكيمياء

أقدم طالب على الانتحار، اليوم الأربعاء، بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن ألقى بنفسه من الدور الرابع، حيث تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطالب "شريف. و. م."، مقيم بقرية الجميزة، خلال تواجده بلجنة امتحان الثانوية العامة بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالمدرسة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، ومحمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى المدرسة.
غرق

غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
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