بويول عن عودة نيمار: لا يجب النظر دائمًا إلى الماضي

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

نيمار

يرى قائد برشلونة السابق، المدافع الإسباني كارليس بويول، أن جماهير العملاق الكتالوني ستدعم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في حال انضم لصفوف الفريق، وذلك على الرغم من تعرضه لصافرات الاستهجان في آخر زيارة له لملعب الكامب نو. وفي هذا الشأن قال بويول: "أولًا يتوجب على جريزمان الانضمام إلى برشلونة، وحينها سيحصل على دعم الجماهير، كما هو الحال مع باقي لاعبي البرسا، ولكن عليه أن يأتي أولًا، وأن لا ينتظر أي دعم قبل إتمام تلك الخطوة، ومن ثم سيكون هناك تناغم بينه وبين باقي اللاعبين فهذا هو حال اللاعبين الكبار، ولكن على المدرب أن يجد التوازن المناسب".

وأضاف بويول: "الموسم طويل للغاية، وتعاني الفرق من الإصابات والمشاركة في الكثير من البطولات، وكلما امتلكت قائمة قوية من اللاعبين، كان سهلًا تحقيق النتائج الإيجابية". وعن إمكانية ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت: "يرغب برشلونة دائمًا في التعاقد مع اللاعبين، ولكن هناك رغبة أخرى للاعبين، دي ليخت يملك

وأضاف بويول: "الموسم طويل للغاية، وتعاني الفرق من الإصابات والمشاركة في الكثير من البطولات، وكلما امتلكت قائمة قوية من اللاعبين، كان سهلًا تحقيق النتائج الإيجابية".



وعن إمكانية ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت: "يرغب برشلونة دائمًا في التعاقد مع اللاعبين، ولكن هناك رغبة أخرى للاعبين، دي ليخت يملك موهبة كبيرة وينتظره مستقبل كبير، وبالتالي سيبحث عن العرض الأفضل بالنسبة له".



وعن إمكانية عودة نيمار: "هناك لحظات عليك أن تقيم فيها بعض المواقف وسبب رحيل اللاعبين، ولكن إذا توفر لاعب في سوق الانتقالات، لا ينبغي دائمًا الرجوع إلى الماضي".



وتطرق بويول إلى احتمالية عودة الحارس فيكتور فالديز في منصب تدريبي: "إذا عاد لبرشلونة سأكون سعيدًا للغاية كونه صديقي، فهذا هو منزله الدائم".