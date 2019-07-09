سائق قطار محطة مصر للقاضي: محصلش.. والجرارات بايظة
السائق: «آسف لأرواح الضحايا ولكني لست المسؤول الوحيد والقطر مفيهوش صيانة وبايظ وفيه أعطال كتير واحنا شغالين على كده».. كنت باخد علاج للقولون مش مخدرات ورجعت الخدمة
تحرير:سماح عوض الله
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
حريق قطار محطة مصر
شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث حريق محطة مصر، المتهم فيها 14 شخصا بينهم سائق القطار المتسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة 35 شخصا وإصابة العشرات بحروق مختلفة، توافد عدد من المحامين للدفاع عن موكليهم والتحدث إليهم في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، كما شهد قفص الاتهام حالة من الترقب من قبل المتهمين الذين ألقوا باللوم على سائق القطار في وقوع الحادث مؤكدين في حديثهم لـ "التحرير" عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، كما حضر ذوو المتهمين لجلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية بالجلسة.
من جهته نفى علاء فتحي محمد، سائق القطار المتسببب في حادث محطة مصر، مسؤوليته الكاملة عن الحادث، كما نفى تعاطيه للمواد المخدرة نهائيا حد قوله، وبسؤاله عن سابقة استبعاده من الخدمة بسبب تعاطيه للمواد المخدرة ، زعم أنه كان يتناول أدوية لعلاج القولون وكان بها نسبة من المخدر وابتعد عن العمل جراء ذلك وعاد للخدمة
من جهته نفى علاء فتحي محمد، سائق القطار المتسببب في حادث محطة مصر، مسؤوليته الكاملة عن الحادث، كما نفى تعاطيه للمواد المخدرة نهائيا حد قوله، وبسؤاله عن سابقة استبعاده من الخدمة بسبب تعاطيه للمواد المخدرة ، زعم أنه كان يتناول أدوية لعلاج القولون وكان بها نسبة من المخدر وابتعد عن العمل جراء ذلك وعاد للخدمة ثانية وأجرى تحاليل مخدرات مرتين ولم يثبت تعاطيه، حد قوله.
وألقى السائق في حديثه لـ«التحرير» قبيل بدء جلسة محاكمته وآخرين في الحادث، بشأن تخليه عن مسئوليته التي أودت بحياة العشرات من المواطنين ألقى بالاتهام على مهندسي السكة الحديد وقال: «أنا متعين على القطر لوحدي من غير مساعد لوجود عجز في الفنيين والسائقين وخلال تحركي بالقطار حدث احتكاك بين الجرار قيادتي وبين جرار آخر فنزلت لاستطلاع الأمر وكان الجرار متوقفا إلا أن الجرار تحرك ولم يكن بداخله مساعد لإيقافه فوقع الحادث» حد زعمه.
ووجه السائق رسالة أسف لأرواح وذوي جميع الضحايا، معلقا «لكني لست المسؤول الوحيد والقطر مفيهوش صيانة وبايظ وفيه أعطال كتير واحنا شغالين على كده».
ومع بدء الجلسة ومواجهة القاضي للسائق بالاتهامات رد" محصلش يافندم اللي حصل إن الجرارات كلها بايظة".
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة عقب دخول أحد جرارات القطار مسرعا للمحطة وتسبب في حريق هائل.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أعلن الانتهاء من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر، الذي وقع 27 من فبراير الماضي، جراء اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، مما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف، وأصدرت النيابة العامة جملة من التوصيات عقب الانتهاء من التحقيقات التي استغرقت نحو 4 أشهر وصولا للمتهمين الحقيقيين جراء الحادث.
قالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنه تبين من التحقيقات في هذه الواقعة والوقائع الأخرى لحوادث القطارات، في الفترات السابقة أن سلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع قد انطوى على مخالفة للتعليمات وهى المخالفات التي اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وجاءت مدعومة بالأدلة التي استقتها النيابة العامة من عدة مصادر شملت معاينة موقع الحادث، وسؤال الشهود والتقارير الفنية للمختصين الذين ندبتهم، وآراء الخبراء وجهات البحث وانتهاء باعتراف المتهمين خلال استجوابهم بما ارتكبوه من أفعال أدت إلى وقوع الحادث.
أضاف البيان أنه ظهر خلال التحقيقات بما لا يدع مجالا للشك أن إهمال بعض العاملين بسكك حديد مصر هو السبب في هذا الحادث وغيره من حوادث القطارات الأخرى، وعدم الالتزام بالتعليمات وعدم الاكتراث لخطورة التعامل مع القطارات التي يقودونها بالمخالفة لتعليمات التشغيل المقررة لهذه المعدات الثقيلة، وما اتصل باستخدامها من أجهزة أخرى، فضلا عن عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة لتشغيل القطارات بأداء مهامهم.