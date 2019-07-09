سائق قطار محطة مصر للقاضي: محصلش.. والجرارات بايظة

السائق: «آسف لأرواح الضحايا ولكني لست المسؤول الوحيد والقطر مفيهوش صيانة وبايظ وفيه أعطال كتير واحنا شغالين على كده».. كنت باخد علاج للقولون مش مخدرات ورجعت الخدمة

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

حريق قطار محطة مصر

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث حريق محطة مصر، المتهم فيها 14 شخصا بينهم سائق القطار المتسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة 35 شخصا وإصابة العشرات بحروق مختلفة، توافد عدد من المحامين للدفاع عن موكليهم والتحدث إليهم في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، كما شهد قفص الاتهام حالة من الترقب من قبل المتهمين الذين ألقوا باللوم على سائق القطار في وقوع الحادث مؤكدين في حديثهم لـ "التحرير" عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، كما حضر ذوو المتهمين لجلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية بالجلسة.

من جهته نفى علاء فتحي محمد، سائق القطار المتسببب في حادث محطة مصر، مسؤوليته الكاملة عن الحادث، كما نفى تعاطيه للمواد المخدرة نهائيا حد قوله، وبسؤاله عن سابقة استبعاده من الخدمة بسبب تعاطيه للمواد المخدرة ، زعم أنه كان يتناول أدوية لعلاج القولون وكان بها نسبة من المخدر وابتعد عن العمل جراء ذلك وعاد للخدمة