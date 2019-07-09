زوجة للقاضي: "سابني لجاري".. وأخرى: بيلعب مع العيال

ميار: «لاحظت أثناء فترة الخطوبة أنه خجول للغاية وانطوائي.. ولكنني لم أتخيل أن يقوم جاري بسبّي والتشاجر معي دون أن يحرك ساكناً بسبب خوفه منه» ابتسام: مدمن بلاي ستيشن

تحرير:محمد رشدي ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

داخل إحدى قاعات محكمة "زنانيري"، وقفت الزوجة العشرينية وسط زحام العابسين والمهمومين، ترتدى ملابس سوداء فوقها "شال" كحلى اللون، قبضت بيدها المرتعشة على أطرافه بإحكام، ممسكة بيدها حافظة مستندات باهتة اللون كوجهها تحوى أوراق دعوى طلاق التى أقامتها بعد أشهر قليلة من زواجها، وقفت صامتة، تقذف بين الحين والأخر زوجها القابع على كرسى خشبى أمام منضدة مستديرة، بنظرات غاضبة، وتنتظر الإذن لها بالمثول أمام القاضى لتحكي له معاناتها مع زوجها، بعد أن تم سبّها أمامه دون أن يدافع عنها، وتأكدت أن زوجها جبان يخاف من أي شيء ولأتفه الأسباب.

تقول «ميار»، تزوجت من جارنا منذ 6 أشهر، وبالرغم من معرفتي السابقة له بحكم الجيرة التي تجمعنا، إلاّ أنه كان زواجاً تقليدياً، فأنا لم أكن أعرفه جيداً، وكل ما أعرفه عنه أنه حَسَن الخُلُق، ويمتلك محلا لبيع الأثاث والمنقولات، فوافقت عليه. تتابع الزوجة العشرينية حديثها قائلةً: «أثناء فترة

تقول «ميار»، تزوجت من جارنا منذ 6 أشهر، وبالرغم من معرفتي السابقة له بحكم الجيرة التي تجمعنا، إلاّ أنه كان زواجاً تقليدياً، فأنا لم أكن أعرفه جيداً، وكل ما أعرفه عنه أنه حَسَن الخُلُق، ويمتلك محلا لبيع الأثاث والمنقولات، فوافقت عليه.



تتابع الزوجة العشرينية حديثها قائلةً: «أثناء فترة الخطوبة، لاحظت أنه خجول للغاية وانطوائي، وكنت سعيدة بخجله في بادئ الأمر، كونه حسن الخلق، ولكنني اكتشفت أنني واهمة عقب الزواج، بعد أن اتضح أن انطواءه سببه مرضي، وأنه يخاف من أتفه الأشياء والأمور».



وأضافت: «حينما انتقلنا لمسكن الزوجية الجديد، وبعد زواجنا بأشهر معدودة، نشبت مشادة كلامية بيني وبين جارةً لنا بسبب نجلها وشقاوته التي تسببت في كسر زجاج شباك المطبخ، وتطورت المشادة بيننا إلى شجار بالأيدي، وقام الجيران بالفصل بيننا، فهاتفت زوجي على الفور لأخبره بما حدث، واعتقدت في حينها أنه سيأتي للمنزل على الفور للاطمئنان علي، والتحدث مع زوجها لضمان عدم تكرار ما حدث، خاصةً وأن المحل الخاص به قريب جداً من الشقة».



أردفت الزوجة: «على غير المتوقع، قال إنه لن يستطيع الحضور بسبب انشغاله في المعرض، فتضايقت منه ولكنني أبديت له عذره بسبب عمله، وبعد مرور ساعة حضر زوج السيدة التي تشاجرت معها وظل يتشاجر معي، فهاتفت زوجي وأخبرته، فقال لي إنه سيحضر على الفور، ولكنني فوجئت به بإغلاق هاتفه، ولم يأتي إلاّ في المساء».

اشتياق لقاضي الأسرة: «ريحته وحشة زي السمك»



استكملت «عندما سألته بغضب عن سر تأخره، أخبرني بأنه خاف أن يأتي ويتشاجر مع زوجها، وتتفاقم المشكلة، فأخبرته بأن زوجها سبني وكان يريد أن يضربني لولا الجيران، فلاحظت ببلادة في ردة فعله، وأثناء حديثي معه قام جاري الذي تشاجرت مع زوجته بطرق الباب ويطلب مقابلة زوجي، ففوجئت بأن زوجي يرتعد من الخوف، ويخبرني بأن أرد عليه وأخبره بأنه ليس موجودا، خوفاً من أن يتشاجر معه، فقمت بسبه وتركت له المنزل، ولجأت للمحكمة أطلب الطلاق منه بعد أن تأكدت من جُبنه».



وفي سياق مواز، طلبت ربة منزل، الطلاق من زوجها الذي وصفته بالطفل غير مكتمل الرجولة بسبب تصرفاته الصبيانية، تقول ابتسام"، إنها تزوجت زواجاً تقليدياً أو ما يُعرف بزواج الصالونات، منذ 6 سنوات، ووافقت عليه على الفور بسبب مستواه المادي المرموق ووسامته، بالإضافة إلى تعامله الرقيق معها.



وتابعت الزوجة: «بعد زواجنا لاحظت عدم انضباطه في عمله وكثرة غياباته، وعندما كانت تستفسر منه عن سبب غيابه، يعلل ذلك بأنه يستطيع إدارة عمله وهو في منزله، فصمت ولم أشغل بالي بعمله، إلى أن زارنا والده في المنزل، ووبّخه بسبب عدم ذهابه إلى عمله بانتظام، ووجدته يبرر له بأنه لا يتغيب إلاّ لأسباب مرضية تتعلق به أو بي على غير الحقيقة، ولكنني أيضاً لم أشغل نفسي بسبب كذبه على والده وخوفه الشديد منه خاصةً وأنه رجل بالغ، ومسئول عن إدارة منزل.



أضافت: «بعد مرور 4 أعوام، مات والد زوجي، ولاحظت اختلافا تاما في شخصية زوجي، وعادات غريبة لم تكن فيه من قبل، مثل ذهابه إلى محلات "البلاي ستيشن"، ومصادقته لمن هم أصغر منه في السن بأعوام كثيرة، بالإضافة إلى انقطاعه التام عن العمل، حتى طُرد منه، ولم أفهم سبب التغيرات الحادة التي طرأت عليه، إلى أن واجهني بالحقيقة، بأنه معقّد بسبب والده وعنفه الشديد معه، وأنه بعد الوفاة، انفتح أكثر على العالم، وأراد أن يفعل الأشياء التي حُرم منها وهو صغير وساءت حالته حتى أصبح لا يذهب لعمله حتى تم فصله».