الحليب البقري والجاموسي.. أيهما أفضل؟

إذا كنت تتطلع إلى فقدان بعض الوزن، فإن أفضل خيار هو حليب البقر؛ لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية ومحتوى البروتين

تحرير:مي فؤاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الحليب

نظرًا لكونه مكملا غذائيا، يتكون الحليب من العديد من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية لجسمك، كما أنه غني بالكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والحليب الدهني؛ لذا فهو يفيد جسمك بطرق مختلفة، بدءًا من المساعدة في الحفاظ على وزن جسمك إلى تعزيز صحة عظامك. يتوفر الحليب بأشكال مختلفة؛ مثل حليب الأرز، وحليب الكاجو، وحليب البقر، وحليب القنب، وحليب الجاموس، وأكثر الأنواع شيوعا هو حليب البقر وحليب الجاموس. لكن، هل سبق لك أن تساءلت عن أوجه التشابه والتفاوت بين هذين النوعين، وما يتبع ذلك من أثر في صحتك؟

كلا النوعين من الحليب له فوائد وآثار جانبية، فحليب البقر أخف وأسرع في الهضم، أما حليب الجاموس فيعد ثقيلا. وعلى الرغم من اختلافهما بعضهما عن بعض من حيث المكونات والثراء الغذائي، فإن كلا من حليب الجاموس وحليب البقر يمتلك خصائص تضيف الكثير من القيمة الغذائية والفوائد الصحية، فمن حيث القيمة الغذائية، يحتوي