الحليب البقري والجاموسي.. أيهما أفضل؟

إذا كنت تتطلع إلى فقدان بعض الوزن، فإن أفضل خيار هو حليب البقر؛ لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية ومحتوى البروتين
نظرًا لكونه مكملا غذائيا، يتكون الحليب من العديد من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية لجسمك، كما أنه غني بالكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والحليب الدهني؛ لذا فهو يفيد جسمك بطرق مختلفة، بدءًا من المساعدة في الحفاظ على وزن جسمك إلى تعزيز صحة عظامك.
يتوفر الحليب بأشكال مختلفة؛ مثل حليب الأرز، وحليب الكاجو، وحليب البقر، وحليب القنب، وحليب الجاموس، وأكثر الأنواع شيوعا هو حليب البقر وحليب الجاموس. لكن، هل سبق لك أن تساءلت عن أوجه التشابه والتفاوت بين هذين النوعين، وما يتبع ذلك من أثر في صحتك؟
كلا النوعين من الحليب له فوائد وآثار جانبية، فحليب البقر أخف وأسرع في الهضم، أما حليب الجاموس فيعد ثقيلا.
وعلى الرغم من اختلافهما بعضهما عن بعض من حيث المكونات والثراء الغذائي، فإن كلا من حليب الجاموس وحليب البقر يمتلك خصائص تضيف الكثير من القيمة الغذائية والفوائد الصحية، فمن حيث القيمة الغذائية، يحتوي
كلا النوعين من الحليب له فوائد وآثار جانبية، فحليب البقر أخف وأسرع في الهضم، أما حليب الجاموس فيعد ثقيلا.
وعلى الرغم من اختلافهما بعضهما عن بعض من حيث المكونات والثراء الغذائي، فإن كلا من حليب الجاموس وحليب البقر يمتلك خصائص تضيف الكثير من القيمة الغذائية والفوائد الصحية، فمن حيث القيمة الغذائية، يحتوي 100 جرام من حليب البقر على 42 سعرا حراريا، في حين أن حليب الجاموس يحتوي على 97 سعرا حراريا.
الفوائد الصحية لحليب البقر
تعزيز صحة العظام
يعد حليب البقر غنيا بالكالسيوم والفوسفور والمعادن الأخرى الحيوية لصحة العظام، فيساعد على تحسين كثافة العظام ويحافظ على صحة عظامك. وبالمثل فإن محتوى الكالسيوم في الحليب مفيد أيضا لصحة الأسنان.
يحسن من صحة القلب
تعد الأحماض الدهنية (أوميجا 3) الموجودة في حليب البقر مفيدة للغاية لصحة القلب، فهي تساعد على تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم، وتحافظ على صحة القلب لفترة طويلة، كما تساعد أيضًا في منع ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية؛ مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
يساعد على فقدان الوزن
بسبب محتوى الحليب الغني بالبروتين، حيث يسرع من عملية الشعور بالشبع.
يمنع مرض السكري
يساعد الاستهلاك المنتظم لحليب البقر على تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تؤدي المستويات العالية من فيتامين ب والمعادن الأساسية إلى تحسين عملية الأيض، ومن ثم تنظم مستويات الجلوكوز والأنسولين.
يعزز النمو
يحتوي حليب البقر على البروتينات الكاملة التي تساعد في إنتاج الطاقة وكذلك النمو الطبيعي، ووفقًا لدراسات مختلفة، يعزز حليب البقر من الصحة البدنية والعقلية، كما أنه يقوي المناعة، وله خصائص مضادة للالتهابات، فضلا عن بناء العضلات.
الآثار الجانبية لحليب الأبقار
- يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك الحليب البقري إلى نقص الكالسيوم في العظام.
- زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والمبيض.
- يمكن أن يسبب اللاكتوز الموجود في اللبن، الغثيان والتشنجات والغازات والانتفاخ والإسهال.
- زيادة انتشار حب الشباب.
- الإفراط في الاستهلاك يمكن أن يسبب زيادة الوزن.
الفوائد الصحية للحليب الجاموسي
يحسن من صحة القلب
بسبب محتواه القليل من الدهون، يعد الحليب الجاموسي مفيدا في تحسين صحة القلب، كما يمكن أن يساعد في إعادة توازن مستويات الكوليسترول في الدم، ومنع ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
يعزز النمو
يحتوي اللبن على نسبة عالية من البروتين، كما أنه مفيد لنمو الأطفال والمراهقين والبالغين.
يعزز المناعة
يلعب فيتامين (أ) وفيتامين (ج) في حليب الجاموس دورا مهما في تحسين المناعة؛ ما يساعد في تنظيف الجسم والتخلص من السموم التي تسبب معظم الأمراض المزمنة.
يحسن من صحة العظام
يساعد الكالسيوم الموجود بنسبة أكبر في حليب الجاموس على منع ظهور مرض هشاشة العظام والتحسين من قوة العظام وقدرتها على التحمل.
يحسن الدورة الدموية
يعمل الحليب الجاموسي على حماية الجسم من فقر الدم، عن طريق زيادة عدد كرات الدم الحمراء في الجسم، كما يعزز حليب الجاموس الأكسجين، ومن ثم يحسن أداء الجهاز الهضمي.
كما يعد حليب الجاموس فعالا أيضا في تنظيم ضغط الدم.
الآثار الجانبية للحليب الجاموسي
- يحتوي على نسبة عالية من الدهون.
- الإفراط في الاستهلاك يمكن أن يسبب زيادة مفاجئة في الوزن.
- يجب على المسنين تجنب استهلاك حليب الجاموس لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم القابلة للامتصاص، مقارنة بأنواع الحليب الأخرى.
- الإفراط في الاستهلاك قد يسبب مرض السكري.
حليب البقر مقابل حليب الجاموس
يحتوي حليب الجاموس الصحي على نسبة دهون أعلى من حليب البقر، ويحتوي حليب البقر على نسبة منخفضة من الدهون، ما يجعله خفيفا على المعدة.
يحتوي حليب الجاموس على الكثير من البروتينات (11% أكثر) مقارنة بحليب البقر، ما يجعل من الصعب هضمه.
يحتوي حليب البقر على نسبة عالية من الكوليسترول.
يحتوي حليب الجاموس على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب البروتينات والدهون.
يمكن حفظ حليب الجاموس بشكل طبيعي لفترة أطول بسبب نشاط البيروكسيديز العالي، لكنه يحتوي على سعرات حرارية أكثر من حليب البقر.
لكل من حليب الجاموس وحليب البقر فوائده الخاصة، فضلا عن الآثار الجانبية التي تجعل من السهل اختيار النوع الصحيح من الحليب وفقا لاحتياجات جسمك واحتياجاتك الصحية.
لكن إذا كنت تتطلع إلى فقدان بعض الوزن، فإن أفضل خيار لك هو حليب البقر، لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية ومحتوى البروتين.
وبالمثل، إذا كنت تتطلع إلى زيادة الوزن وتحسين صحة العظام، فإن الخيار الأفضل لك هو حليب الجاموس.