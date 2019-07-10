صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

الحليب البقري والجاموسي.. أيهما أفضل؟

إذا كنت تتطلع إلى فقدان بعض الوزن، فإن أفضل خيار هو حليب البقر؛ لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية ومحتوى البروتين
تحرير:مي فؤاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الحليب
الحليب
نظرًا لكونه مكملا غذائيا، يتكون الحليب من العديد من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية لجسمك، كما أنه غني بالكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والحليب الدهني؛ لذا فهو يفيد جسمك بطرق مختلفة، بدءًا من المساعدة في الحفاظ على وزن جسمك إلى تعزيز صحة عظامك. يتوفر الحليب بأشكال مختلفة؛ مثل حليب الأرز، وحليب الكاجو، وحليب البقر، وحليب القنب، وحليب الجاموس، وأكثر الأنواع شيوعا هو حليب البقر وحليب الجاموس. لكن، هل سبق لك أن تساءلت عن أوجه التشابه والتفاوت بين هذين النوعين، وما يتبع ذلك من أثر في صحتك؟
كلا النوعين من الحليب له فوائد وآثار جانبية، فحليب البقر أخف وأسرع في الهضم، أما حليب الجاموس فيعد ثقيلا. وعلى الرغم من اختلافهما بعضهما عن بعض من حيث المكونات والثراء الغذائي، فإن كلا من حليب الجاموس وحليب البقر يمتلك خصائص تضيف الكثير من القيمة الغذائية والفوائد الصحية، فمن حيث القيمة الغذائية، يحتوي
اقرأ المزيد
فواكه تساعد على فقدان الوزن

الأسماك والمحار.. أطعمة تحافظ على صحة المخ

نسمع دائمًا عن أطعمة تغذي القلب، وأطعمة أخرى تحافظ على صحة العينين، ولكن هل سمعت عما يغذي المخ، المخ هو مركز الجسم، ولا يمكن إهماله على الإطلاق، فبشكل عام يجب أن يكون نظامنا الغذائي يتضمن أطعمة تساعد في فقدان الوزن، إضافة إلى بناء العضلات والحفاظ على صحة العظام. إضافة إلى أطعمة تساعد على الشفاء من مشكلات صحية بعينها. فالأطعمة التي تغذي المخ بشكل عام يجب أن تكون جزءا من جدول نظام غذائي يومي، وبناء على ذلك يزيد من إنتاجيتنا، وقوة الذاكرة، نقلًا عن "timesofindia".
أطعمة-هامة-لصحة-العينين

الفلفل الأحمر واللفت.. أطعمة تحافظ على عينيك

العين ليست نافذة فقط لروحك ولكن للتعمق في العالم كله، لذا فأنت بحاجة دائمًا إلى أطعمة غنية ببعض العناصر الغذائية المهمة من أجل الحفاظ على صحة العينين، فالعين من أكثر الأعضاء الحساسة في جسم الإنسان، وتتأثر بكثير من عوامل الحياة مثل التغذية السيئة والتدخين، بجانب قضاء وقت طويل أمام التليفزيون أو هواتفنا المحمولة، كما أن فاعليتها تقل بشكل طبيعي عند التقدم في العمر، وقد يصعب عليك قراءة الكتب التي تحبها، إن لم تستخدم نظارة للقراءة، أو الذهاب للعمل والغوص، نقلًا عن "dailyhealthpost".
اخطاء-لا تفعلها-في-الدايت

عدم تناول المياه.. أخطاء تفعلها في الصباح

الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار هو الساعات الأولى من الصباح، أي من الساعة 9 إلى 11، ولكن في هذه الفترة قد تقوم بارتكاب العديد من الأخطاء الصحية التي تضر بطعامك. وجبة الإفطار هي أول مصدر للطاقة يدخل جسمك بعد عدة ساعات من النوم والامتناع عن الطعام، لذا كن حريصًا على أن تكون قائمة الإفطار غنية بالفيتامينات (الفواكه والخضراوات) والمعادن (البيض والخبز مع كوب من اللبن)، ولكن الروتين في بعض الأحيان يجعلك تميل إلى تغيير أسلوب حياتك وتناول طعام منخفض من حيث الفوائد، نقلًا عن "timesofindia".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org