باريس سان جيرمان يغلق الباب في وجه نجم يوفنتوس

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

باريس سان جيرمان

حدد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، أولويات الفريق في الميركاتو الجاري، وقال لصحيفة لو باريزيان: "نحتاج للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وقلب دفاع، لدينا خيارات عديدة في خط الهجوم، وندرس أيضا تصعيد العديد من العناصر الشابة". وواصل: "لست رجل شرطة، ولكن إذا أراد لاعب ما أن يذهب إلى ملهى ليلي فإنها مشكلته، فكل شخص مسؤول عن تصرفاته ويعرف كيف يدير مسيرته، فالعقوبات لن تحدد ماذا تفعل وماذا يجب أن تتجنب، بل يجب أن يراعي كل شخص ضميره.. ونسعى لأن نبني فريقا يترسخ على هذه القيم، ولكن إعلان ذلك أسهل كثيرا من الالتزام به بشكل يومي".

وبسؤاله عن إمكانية ضم ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، رد البرازيلي بوضوح "دي ليخت لن ينضم لبي إس جي، فهو لاعب رائع للغاية، ولكن لا يمكن للنادي أن يدفع الآن 200 مليون يورو في صفقة، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي ثمنه مرتفع أيضا، لا أريد التحدث عن كل لاعب بمفرده". ونفى ليوناردو محاولته إقناع لاعب

وبسؤاله عن إمكانية ضم ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، رد البرازيلي بوضوح "دي ليخت لن ينضم لبي إس جي، فهو لاعب رائع للغاية، ولكن لا يمكن للنادي أن يدفع الآن 200 مليون يورو في صفقة، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي ثمنه مرتفع أيضا، لا أريد التحدث عن كل لاعب بمفرده".



ونفى ليوناردو محاولته إقناع لاعب الوسط أدريان رابيو بتجديد تعاقده قبل انتقاله إلى صفوف يوفنتوس، مشيرا إلى أنه تواصل مع والدة اللاعب ووكيلة أعماله لتحيتها فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا مجال لعودة بليز ماتويدي، نجم يوفنتوس، مجددا لصفوف العملاق الباريسي.



كما أغلق المدير الرياضي للنادي الباريسي الباب أمام ضم حارس مرمى جديد، مشيرا إلى أن الفريق الباريسي يضم بين صفوفه 4 لاعبين في هذا المركز هم أريولا وتراب وإنوسنت والوافد الجديد بولكا.

