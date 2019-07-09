رياضة

باريس سان جيرمان يغلق الباب في وجه نجم يوفنتوس

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حدد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، أولويات الفريق في الميركاتو الجاري، وقال لصحيفة لو باريزيان: "نحتاج للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وقلب دفاع، لدينا خيارات عديدة في خط الهجوم، وندرس أيضا تصعيد العديد من العناصر الشابة". وواصل: "لست رجل شرطة، ولكن إذا أراد لاعب ما أن يذهب إلى ملهى ليلي فإنها مشكلته، فكل شخص مسؤول عن تصرفاته ويعرف كيف يدير مسيرته، فالعقوبات لن تحدد ماذا تفعل وماذا يجب أن تتجنب، بل يجب أن يراعي كل شخص ضميره.. ونسعى لأن نبني فريقا يترسخ على هذه القيم، ولكن إعلان ذلك أسهل كثيرا من الالتزام به بشكل يومي".
وبسؤاله عن إمكانية ضم ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، رد البرازيلي بوضوح "دي ليخت لن ينضم لبي إس جي، فهو لاعب رائع للغاية، ولكن لا يمكن للنادي أن يدفع الآن 200 مليون يورو في صفقة، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي ثمنه مرتفع أيضا، لا أريد التحدث عن كل لاعب بمفرده". ونفى ليوناردو محاولته إقناع لاعب
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نيمار (4)

بويول عن عودة نيمار: لا يجب النظر دائمًا إلى الماضي

يرى قائد برشلونة السابق، المدافع الإسباني كارليس بويول، أن جماهير العملاق الكتالوني ستدعم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في حال انضم لصفوف الفريق، وذلك على الرغم من تعرضه لصافرات الاستهجان في آخر زيارة له لملعب الكامب نو. وفي هذا الشأن قال بويول: "أولًا يتوجب على جريزمان الانضمام إلى برشلونة، وحينها سيحصل على دعم الجماهير، كما هو الحال مع باقي لاعبي البرسا، ولكن عليه أن يأتي أولًا، وأن لا ينتظر أي دعم قبل إتمام تلك الخطوة، ومن ثم سيكون هناك تناغم بينه وبين باقي اللاعبين فهذا هو حال اللاعبين الكبار، ولكن على المدرب أن يجد التوازن المناسب".
أحمد -حجازى

بعد موافقة برانكو.. حجازي يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اقتراب نادي أهلي جدة السعودي من إعلان التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني ونادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن أهلي جدة سيعلن خلال ساعات توقيعه مع لاعبين دوليين، هما البوسني ألفيس ساريتش قادماً من فريق سوون سامسونج الكوري، بجانب أحمد حجازي. وأشارت إلى أن اختيار حجازي وساريتش جاء بعد عرض عدد من الملفات على الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد للأهلي، الذي فضل التعاقد مع الثنائي، ومن المنتظر أن يعلن النادي السعودي باقي تفاصيل صفقة انتقال اللاعبين خلال الساعات المقبلة.
هدف المحمدي‎ (2)

المحمدي يعتذر للجماهير عن الخروج المبكر من الكان

في أول تعليق له على الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وجه أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، والظهير الأيمن لنادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة للجماهير المصرية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وهو ما ترتب عليه إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
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نيمار

ليوناردو يضع شرطا لرحيل نيمار عن سان جيرمان

أعرب ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، عن استعداده للسماح للنجم البرازيلي نيمار بالرحيل عن الفريق الفرنسي هذا الصيف، في حال تلقى سان جيرمان العرض المناسب، ويرتبط اسم نيمار بقوة بالعودة من جديد إلى برشلونة، وبدأ في افتعال الأزمات بعدم الانضمام إلى الفريق الفرنسي أمس الإثنين تمهيدًا لبدء الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال ليوناردو: "الأمر واضح للجميع، في كرة القدم يمكن أن تقول شيئا ما ومن ثم يتغير الأمر مباشرة في اليوم التالي، الأمر لا يصدق، ولكن هذا هو حال الكرة".
أياكس-ماتياس-دي ليخت

رايولا: دي ليخت توصل إلى اتفاق للانضمام إلى يوفنتوس

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال المدافع ماتياس دي ليخت، توصل الهولندي لاتفاق للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي بعد الاتفاق على كل البنود الشخصية في التعاقد، ومن المنتظر أن يحصل على 10.8 مليون جنيه إسترليني سنويا، أي سيحصل على 230 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وتتبقى الآن موافقة يوفنتوس على تلبية طلبات أياكس المادية، إذ يرغب النادي الهولندي في الحصول على 67.3 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل مدافعه، بينما يرغب يوفنتوس في دفع 49.3 مليون إسترليني إلى جانب 9 ملايين إسترليني إضافات.
بوفون (2)

بوفون يخضع للفحص الطبي في يوفنتوس (فيديو)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، وصول الحارس الأسطورة جانلويجي بوفون، إلى مدينة تورينو؛ من أجل الخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لعودته لناديه يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي)، وخرج بوفون من يوفنتوس الموسم الماضي بعد تاريخ طويل مع السيدة العجوز، إذ لعب موسمًا واحدًا مع باريس سان جيرمان، ومع تعيين ماوريسيو ساري مدربًا جديدًا للفريق الإيطالي عاد بوفون مجددًا لناديه، بعدما رفض صاحب الـ41 عامًا، تمديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة.
أدريان رابيو (2)

رابيو: اللعب مع رونالدو سبب انضمامي لليوفي

«يوفنتوس هو نادٍ رائع، يتمتع بمكانة مرموقة بين الأندية الأوروبية، لديه تاريخ عريق.. لقد كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة على المستوى الشخصي والمهني، لكنني اليوم مستعد لترك كل شيء خلفي وبدء مغامرة جديدة، أمي هي وكيلي وقد ساعدتني كثيرًا نحن نعمل جيدًا معًا، لقد تجمدت المفاوضات بعض الشيء ولكن قبل فترة قصيرة توصلنا إلى اتفاق نهائي، يوفنتوس له تاريخ عظيم مع العديد من اللاعبين الفرنسيين الكبار الذين لعبوا في صفوفه».. بتلك الكلمات تحدث الفرنسي أدريان رابيو، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.
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