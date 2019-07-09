تشوهات الأجنة.. تعرف على مخاطر رائحة الدهانات

التعرض للمهيجات البيئية مثل الطلاءات ذات الرائحة النفاذة من المحتمل أن يحفز من حالات مرضية مثل الأكزيما، كما أن التعرض للطلاء أثناء الحمل يزيد من خطورة التشوهات.
طبيعة البشر متغيرة دائمًا، فربما تستيقظ ذات يوم تقرر تغيير ديكور منزلك بالكامل، بداية من شراء ستائر جديدة وأنتيكات رائعة إلى تغيير ألوان الطلاء، إذا كنت تحب الألوان الباستيل فيمكنك تغيير طلاء غرفتك إلى البيبي بلو أو البينك أو الأصفر، كل ذلك له تأثير رائع عليك وعلى حالتك المزاجية، ولكن الطلاء قد يتسبب في كثير من الأمراض في كثير من الأحيان، لذا احرص على التهوية الجيدة في المنزل من خلال فتح النوافذ والابتعاد وتغطية الطعام جيدًا، نقلًا عن "healthline".
من الجميل أن تكون متغيرا بشكل إيجابي، فلا مانع لو قررت تغيير لون المطبخ من الألوان الداكنة إلى اللون الأصفر بما أنه عصري وتريند في الوقت الحالي، ولكن مما لاشك فيه أن مكونات الطلاء بشكل عام ما هي إلا مواد كيميائية قد يكون لها تأثير سيئ على صحة الفرد، فالطلاء هو صبغة تذوب في سائل يسمى المذيب، ويمكن بعد
من الجميل أن تكون متغيرا بشكل إيجابي، فلا مانع لو قررت تغيير لون المطبخ من الألوان الداكنة إلى اللون الأصفر بما أنه عصري وتريند في الوقت الحالي، ولكن مما لاشك فيه أن مكونات الطلاء بشكل عام ما هي إلا مواد كيميائية قد يكون لها تأثير سيئ على صحة الفرد، فالطلاء هو صبغة تذوب في سائل يسمى المذيب، ويمكن بعد ذلك تطبيقه على الحوائط أو الأسطح، كما يوجد نوعان مختلفان من طلاء المنزل:
1-تحتوي دهانات اللاتكس (المطاط الطبيعي)، أو القائمة على الماء، باعتباره أحد مكوناتها الأساسية، بالرغم من وجود مذيبات أخرى.
2-تحتوي دهانات الألكيد، أو الدهانات القائمة على الزيت، وفي هذا النوع توجد مذيبات أخرى غير الماء مثل المذيبات العضوية.
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ما هي مخاطر التعرض للطلاء؟
من المؤكد أنك تساءلت حول طلاء المنزل، هل هو مضر فعلا أم قد تكون المواد الكيميائية آمنة على صحتك، ولكن بعد العديد من الأبحاث وجد أن الطلاء بشكل عام يتسبب في التهيج عند ملامسته لبشرتك، أو عند ابتلاعه، وخاصة الزيوت التي توجد في مختلف أنواع الطلاء، إضافة إلى أنها قد تتسبب في تهيج عينيك والأنف وقد تصل إلى الحلق، ولكن قد يمحى الأثر سريعًا عند التعرض للهواء المنعش، ولكن عليك أن تتعرف على الآثار الجانبية التي قد تتسبب بها المركبات العضوية المتطايرة:
1-تهيج العينين
2-الصداع
3-الغثيان والقيء
4-مشكلة في التنفس
كما أن التعرض المستمر للمركبات العضوية المتطايرة المركزة لفترات طويلة ينتج عنه تلفًا في كثير من أجهزة الجسم مثل الكبد والكليتين والجهاز العصبي.
الطلاء والحساسية
التعرض للمهيجات البيئية مثل الطلاءات ذات رائحة نفاذة من المحتمل أن يحفز من حالات مرضية مثل الأكزيما، ومن المثير للاهتمام أن دهانات اللاتكس لا تحتوي على أي مطاط طبيعي ولا تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاتكس.
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ومن خلال دراسة نشرت في 2010 للتحقيق في الآثار الناتجة عن المذيبات العضوية المتطايرة في غرفة الأطفال، وجدوا أنها تزيد من معدل الإصابة بمشكلات صحية مختلفة مثل الأكزيما والربو والتهاب الأنف.
خطورة الطلاء على الحمل
قالت بعض الدراسات إن التعرض للطلاء أثناء الحمل وخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى تزيد من خطورة التشوهات الخلقية، ومن خلال دراسة جديدة كشف الباحثون أنه لا يوجد علاقة مؤكدة بين التعرض للطلاء ووزن الطفل أو مخاطر الولادة قبل الميعاد، ومن أجل الحفاظ على صحة الجنين يمكنك اتباع بعض أساليب الحماية: استخدام الطلاء الغني بكميات كبيرة من المياه وتجنب أيضًا الطلاء في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، واحرص دائمًا على التهوية الجيدة.
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كيفية تقليل التعرض لرائحة الطلاء
إذا كنت ترغب في طلاء منزلك بألوان جديدة، ما يلي بعض من أفضل الممارسات التي يمكنك أن تقوم بها لتقليل الخطورة:
1-اقرأ ملصقات المنتج من أجل اختيار منتج ينتج عنها أبخرة أو مركبات عضوية متطايرة أقل ضرراً مثل الدهانات القائمة على الماء.
2-قم دائمًا بالطلاء في منطقة جيدة التهوية، وعليك بالانتظار حتى يصبح الطقس جافًا حتى تتمكن من فتح بعض النوافذ.
3-خذ فترات راحة متكررة لتسمح لنفسك بالحصول على بعض الهواء النقي.