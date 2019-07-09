تشوهات الأجنة.. تعرف على مخاطر رائحة الدهانات

التعرض للمهيجات البيئية مثل الطلاءات ذات الرائحة النفاذة من المحتمل أن يحفز من حالات مرضية مثل الأكزيما، كما أن التعرض للطلاء أثناء الحمل يزيد من خطورة التشوهات.

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

تأثير الطلاء على الصحة

طبيعة البشر متغيرة دائمًا، فربما تستيقظ ذات يوم تقرر تغيير ديكور منزلك بالكامل، بداية من شراء ستائر جديدة وأنتيكات رائعة إلى تغيير ألوان الطلاء، إذا كنت تحب الألوان الباستيل فيمكنك تغيير طلاء غرفتك إلى البيبي بلو أو البينك أو الأصفر، كل ذلك له تأثير رائع عليك وعلى حالتك المزاجية، ولكن الطلاء قد يتسبب في كثير من الأمراض في كثير من الأحيان، لذا احرص على التهوية الجيدة في المنزل من خلال فتح النوافذ والابتعاد وتغطية الطعام جيدًا، نقلًا عن "healthline".

من الجميل أن تكون متغيرا بشكل إيجابي، فلا مانع لو قررت تغيير لون المطبخ من الألوان الداكنة إلى اللون الأصفر بما أنه عصري وتريند في الوقت الحالي، ولكن مما لاشك فيه أن مكونات الطلاء بشكل عام ما هي إلا مواد كيميائية قد يكون لها تأثير سيئ على صحة الفرد، فالطلاء هو صبغة تذوب في سائل يسمى المذيب، ويمكن بعد