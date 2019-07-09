صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

تشوهات الأجنة.. تعرف على مخاطر رائحة الدهانات

التعرض للمهيجات البيئية مثل الطلاءات ذات الرائحة النفاذة من المحتمل أن يحفز من حالات مرضية مثل الأكزيما، كما أن التعرض للطلاء أثناء الحمل يزيد من خطورة التشوهات.
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
تأثير الطلاء على الصحة
تأثير الطلاء على الصحة
طبيعة البشر متغيرة دائمًا، فربما تستيقظ ذات يوم تقرر تغيير ديكور منزلك بالكامل، بداية من شراء ستائر جديدة وأنتيكات رائعة إلى تغيير ألوان الطلاء، إذا كنت تحب الألوان الباستيل فيمكنك تغيير طلاء غرفتك إلى البيبي بلو أو البينك أو الأصفر، كل ذلك له تأثير رائع عليك وعلى حالتك المزاجية، ولكن الطلاء قد يتسبب في كثير من الأمراض في كثير من الأحيان، لذا احرص على التهوية الجيدة في المنزل من خلال فتح النوافذ والابتعاد وتغطية الطعام جيدًا، نقلًا عن "healthline".
من الجميل أن تكون متغيرا بشكل إيجابي، فلا مانع لو قررت تغيير لون المطبخ من الألوان الداكنة إلى اللون الأصفر بما أنه عصري وتريند في الوقت الحالي، ولكن مما لاشك فيه أن مكونات الطلاء بشكل عام ما هي إلا مواد كيميائية قد يكون لها تأثير سيئ على صحة الفرد، فالطلاء هو صبغة تذوب في سائل يسمى المذيب، ويمكن بعد
اقرأ المزيد
الثوم

رغم رائحتهما الكريهة.. الفوائد الصحية للثوم والبصل

يعد الثوم والبصل من العناصر الأساسية داخل المطبخ المصري. لكن هل تضيف هذه المكونات أي فوائد صحية لأطباقك؟ أم أنها خاصة بالنكهة فقط؟ ربما يظن الأشخاص الذين يحاولون تناول الفواكه والخضراوات الملونة للحصول على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن أن الأطعمة الفاتحة مثل البصل والثوم لا تقدم الكثير من العناصر الغذائية. يعد البصل بجميع ألوانه بما فى ذلك الأبيض، مصدرا جيدا لفيتامين C وفيتامين B6 والبوتاسيوم والفولات، بينما الثوم غني بفيتامين C وفيتامين"B6" والثيامين، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، والنحاس، والمنجنيز.
تفاح

التفاح لذيذ.. يفتح البشرة ويعالج الحبوب والتجاعيد

التفاح من الفاكهة اللذيذة والمفيدة لصحتنا، ويوصى بها الكثير من الأطباء سواء للكبار أو للأطفال، خاصة أنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة، وغني أيضًا بالمواد المضادة للتأكسد مثل مركبات الفلافونويد، والبوليفينول وفيتامين C، لذلك هو مهم لعلاج الكثير من الأمراض وتقوية المناعة، له العديد من الألوان ولكل منها فائدة، فهناك التفاح الأصفر أو الأخضر والأحمر أيضًا، في السطور التالية نتناول فوائد التفاح الصحية وكيفية الاستفادة منه في عمل ماسكات طبيعية للحصول على بشرة صافية.
علاج العيون المنتفخة

جفاف وقرحة بالقرنية.. 8 مخاطر لارتداء العدسات

أصبحت العدسات اللاصقة هذه الفترة واسعة الانتشار وشائعة الاستخدام، ويزداد يومًا بعد يوم انتشارها وعدد مستخدميها، سواء للأغراض الطبية والعلاجية كبديل عن النظارات الطبية، أو للأغراض التجميلية لتغيير لون العين وإضفاء المزيد من اللمسة الجمالية، أو حتى الأشكال والألوان الغريبة للعيون. تعالج العدسات اللاصقة الطبية مشاكل الرؤية، مثل قصر البصر، ومد البصر، والانحراف، تمامًا مثل النظارات الطبية، عن طريق كسر الضوء، وحرفه، لتتمكن العين من معالجة المعلومات الواردة عبره بطريقة أفضل.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org