المتهمون في حريق محطة مصر: «طول عمرنا شغالين كده»

متهم للقاضي: أنا ماكنتش موجود يا باشا اليوم ده.. وآخر: مش بتعاطي إستروكس وحللت 3 مرات وماعنديش حاجة.. متهم بالتزوير: أيوه وقعت لزميلي في دفتر الحضور بعلم رؤسائي

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

باشرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة عقب دخول أحد جرارات القطار مسرعا للمحطة وتسبب في حريق هائل، أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم من الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام.

ونفى علاء فتحي محمد، سائق الجرار المتسبب في الكارثة التهم أمام المحكمة قائلا «ماحصلش يافندم، اللي حصل إن الجرارات كلها بايظة»، بينما قال أيمن الشحات، سائق القطار الثاني، الذي نشبت بينه وبين الأول مشاجرة تسببت في وقوع الحادث مسؤوليته عن الحادث. كما نفي المتهم الثالث مسئول دفتر الحضور والانصراف

ونفى علاء فتحي محمد، سائق الجرار المتسبب في الكارثة التهم أمام المحكمة قائلا «ماحصلش يافندم، اللي حصل إن الجرارات كلها بايظة»، بينما قال أيمن الشحات، سائق القطار الثاني، الذي نشبت بينه وبين الأول مشاجرة تسببت في وقوع الحادث مسؤوليته عن الحادث.





كما نفي المتهم الثالث مسئول دفتر الحضور والانصراف تهمة التزوير قائلا «لما مضيت لزميلي دا مش تزوير دا نظام عملنا الرسمي.. آه وقعت للسواق بتاعي دا بعلم من رؤسائي دا مش تزوير دا نظام عمل»، وأضاف «أيوه عملت كده بتعليمات من المدير والوكيل».

بينما أقر المتهم الرابع بالاتهام وقال «حصل»، كما رد المتهم الخامس على الاتهامات التي وجهها القاضي له «أنا ماكنتش موجود يا باشا»، وكذلك أنكر المتهمون السادس والسابع والثامن الاتهامات بقولهم «ماحصلش».



ونسبت المحكمة للمتهم التاسع تعاطي مخدر الإستروكس وهو الاتهام الذي نفاه قائلا «أنا مش بتعاطي يا باشا وحللت 3 مرات ومافيش حاجة»، بينما نفى باقي المتهمين تهم الإهمال الذي تسبب في وفاة الضحايا.



وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين وتبين حضور مدع بالحق المدني فقط وطلب تعويض 100 ألف وواحد جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، بينما طلب المحامون أجلا للاطلاع والاستعداد وفاجأ أحدهم المحكمة بطلب غريب وهو إحضار دفاتر الحضور والانصراف بالهيئة العامة للسكة الحديد لمدة 50 سنة مضت قائلا «طول عمرهم شغالين كده».

كان سائق القطار المتسبب في الحادث قد ألقى في حديثه لـ«التحرير» قبيل بدء جلسة محاكمته وآخرين في الحادث، بشأن تخليه عن مسئوليته التي أودت بحياة العشرات من المواطنين، بالاتهام على مهندسي السكة الحديد وقال: «أنا متعين على القطر لوحدي من غير مساعد لوجود عجز في الفنيين والسائقين وخلال تحركي بالقطار حدث احتكاك بين الجرار قيادتي وبين جرار آخر فنزلت لاستطلاع الأمر وكان الجرار متوقفا إلا أن الجرار تحرك ولم يكن بداخله مساعد لإيقافه فوقع الحادث» على حد زعمه.

كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أعلن الانتهاء من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر، الذي وقع 27 من فبراير الماضي، جراء اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، مما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف، وأصدرت النيابة العامة جملة من التوصيات عقب الانتهاء من التحقيقات التي استغرقت نحو 4 أشهر وصولا للمتهمين الحقيقيين جراء الحادث.



قالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنه تبين من التحقيقات في هذه الواقعة والوقائع الأخرى لحوادث القطارات، في الفترات السابقة أن سلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع قد انطوى على مخالفة للتعليمات وهى المخالفات التي اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وجاءت مدعومة بالأدلة التي استقتها النيابة العامة من عدة مصادر شملت معاينة موقع الحادث، وسؤال الشهود والتقارير الفنية للمختصين الذين ندبتهم، وآراء الخبراء وجهات البحث وانتهاء باعتراف المتهمين خلال استجوابهم بما ارتكبوه من أفعال أدت إلى وقوع الحادث.