جريمة

المتهمون في حريق محطة مصر: «طول عمرنا شغالين كده»

متهم للقاضي: أنا ماكنتش موجود يا باشا اليوم ده.. وآخر: مش بتعاطي إستروكس وحللت 3 مرات وماعنديش حاجة.. متهم بالتزوير: أيوه وقعت لزميلي في دفتر الحضور بعلم رؤسائي
تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
حريق محطة مصر
حريق محطة مصر
باشرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة عقب دخول أحد جرارات القطار مسرعا للمحطة وتسبب في حريق هائل، أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم من الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام.
ونفى علاء فتحي محمد، سائق الجرار المتسبب في الكارثة التهم أمام المحكمة قائلا «ماحصلش يافندم، اللي حصل إن الجرارات كلها بايظة»، بينما قال أيمن الشحات، سائق القطار الثاني، الذي نشبت بينه وبين الأول مشاجرة تسببت في وقوع الحادث مسؤوليته عن الحادث. كما نفي المتهم الثالث مسئول دفتر الحضور والانصراف
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تأجيل محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر لـ1 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل للاطلاع، ووجهت المحكمة للمتهمين تهم الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام، وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين.
حادث-حريق-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (9)

سائق قطار محطة مصر للقاضي: محصلش.. والجرارات بايظة

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث حريق محطة مصر، المتهم فيها 14 شخصا بينهم سائق القطار المتسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة 35 شخصا وإصابة العشرات بحروق مختلفة، توافد عدد من المحامين للدفاع عن موكليهم والتحدث إليهم في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، كما شهد قفص الاتهام حالة من الترقب من قبل المتهمين الذين ألقوا باللوم على سائق القطار في وقوع الحادث مؤكدين في حديثهم لـ "التحرير" عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، كما حضر ذوو المتهمين لجلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية بالجلسة.
حادثة-توك-توك

تصادم توكتوك بموتوسيكل في بني سويف.. وإصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم "توكتوك" مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم نقلها إلى المستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم نقل المصابين بـ3 سيارات إسعاف.
انقلاب سيارة ترحيلات

انقلاب سيارة على «زراعي» قها.. وتعطل حركة المرور

انقلبت سيارة نقل محملة بالأخشاب صباح اليوم، في نزلة كوبري قها بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمكنت أجهزة مجلس المدينة من رفع السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى. تلقت أجهزة مجلس مدينة قها إخطارا بوقوع حادث مروري في منزل كوبري قها 2 على الطريق الزراعي، وانتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس المدينة لموقع الحادث، وقامت أجهزة المجلس برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها والتحفظ على السيارة لاتخاذ اللازم.
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حادث-حريق-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (9)

سائق قطار محطة مصر للقاضي: محصلش.. والجرارات بايظة

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث حريق محطة مصر، المتهم فيها 14 شخصا بينهم سائق القطار المتسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة 35 شخصا وإصابة العشرات بحروق مختلفة، توافد عدد من المحامين للدفاع عن موكليهم والتحدث إليهم في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، كما شهد قفص الاتهام حالة من الترقب من قبل المتهمين الذين ألقوا باللوم على سائق القطار في وقوع الحادث مؤكدين في حديثهم لـ "التحرير" عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، كما حضر ذوو المتهمين لجلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية بالجلسة.
نبيل-صادق-النائب-العام

170 مليون|قرار جديد بقضية الاستيلاء على أرض الداخلية

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، إحالة 5 متهمين فى القضية المعروفة باسم "الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى ومطافئ المرسى"، وسجل مدنى الساحل الداخلية وإدارة تموين الساحل، والمتهم فيها نصاب، و4 مسئولين بالشهر العقارى إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات وأسندت للمتهم الأول الاستيلاء وللآخرين تسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافئ المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.
زجاجات-مولوتوف

«ابني بيموت»| مأساة طالب شوهته فتاة بسبب شهامته -صور

كعادته كل صباح ينتظر "علي" أصدقاءه أسفل منزله قبل الذهاب لأداء الامتحانات، لكن صباح الثلاثاء الماضي لم يكن كسابقيه، بعدما شاهد الشاب مشاجرة بين جامعي القمامة أمام مقهى "شرف" بمنطقة شبرا الخيمة، وحاول أحدهم وشقيقته حرق طفل بالنار، فتدخل الشاب وطالبهم بالتوقف عما هما بصدد ارتكابه، فتطورت الأحداث سريعًا ووقعت مشاجرة بينهم، سحبت على أثرها الفتاة زجاجة مولوتوف حارقة، وألقتها على "علي" ليتجمع قاطنو المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة على صرخاته من شدة ألم الحروق التي أصابت جسده.
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عامل يشعل النيران في شقة صديقه بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، فى كشف لغز حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، إذ تبين أن عاملا وراء الواقعة بدافع الانتقام من صديقه صاحب الشقة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما. تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، فانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى من العقار محل البلاغ، ما نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم، دون حدوث إصابات.
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