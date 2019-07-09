أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت في السودان

تحرير:وكالات ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

مظاهرات السودان

أصدرت محكمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، أمرا قضائيا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أول من أمس الأحد، لقناة "العربية"، إن هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية، وهناك جهات سياسية تتربص بالثورة، مضيفا أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة.

وذكر البرهان: "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي، وهناك عملية تشاور مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بشان الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي"، متابعا: "يجرى حاليا التخطيط لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد، والعسكر