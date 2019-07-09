تأجيل محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر لـ1 سبتمبر

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

كارثة محطة مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل للاطلاع، ووجهت المحكمة للمتهمين تهم الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام، وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين.

وشهدت أولى جلسات المحاكمة خلو القاعة من أهالي المتهمين وكذلك الضحايا المجني عليهم وبخلاف المعتاد في تلك القضايا التي يحضر فيها أهالي المجني عليهم لمتابعة سير العدالة والقصاص لأبنائهم فلم يحضر عنهم. ونفى علاء فتحي محمد، سائق الجرار المتسبب في الكارثة التهم أمام المحكمة قائلا «ماحصلش يافندم اللي