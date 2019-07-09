جريمة

تأجيل محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر لـ1 سبتمبر

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
كارثة محطة مصر
كارثة محطة مصر
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل للاطلاع، ووجهت المحكمة للمتهمين تهم الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام، وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين.
وشهدت أولى جلسات المحاكمة خلو القاعة من أهالي المتهمين وكذلك الضحايا المجني عليهم وبخلاف المعتاد في تلك القضايا التي يحضر فيها أهالي المجني عليهم لمتابعة سير العدالة والقصاص لأبنائهم فلم يحضر عنهم. ونفى علاء فتحي محمد، سائق الجرار المتسبب في الكارثة التهم أمام المحكمة قائلا «ماحصلش يافندم اللي
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حادث-حريق-محطة-مصر (5)

المتهمون في حريق محطة مصر: «طول عمرنا شغالين كده»

باشرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة عقب دخول أحد جرارات القطار مسرعا للمحطة وتسبب في حريق هائل، أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم من الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام.
حادث-حريق-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (9)

سائق قطار محطة مصر للقاضي: محصلش.. والجرارات بايظة

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث حريق محطة مصر، المتهم فيها 14 شخصا بينهم سائق القطار المتسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة 35 شخصا وإصابة العشرات بحروق مختلفة، توافد عدد من المحامين للدفاع عن موكليهم والتحدث إليهم في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، كما شهد قفص الاتهام حالة من الترقب من قبل المتهمين الذين ألقوا باللوم على سائق القطار في وقوع الحادث مؤكدين في حديثهم لـ "التحرير" عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، كما حضر ذوو المتهمين لجلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية بالجلسة.
حادثة-توك-توك

تصادم توكتوك بموتوسيكل في بني سويف.. وإصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم "توكتوك" مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم جنوب غرب محافظة بني سويف، وتم نقلها إلى المستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع دراجة بخارية بالقرب من كمين سمسطا القديم، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم نقل المصابين بـ3 سيارات إسعاف.
انقلاب سيارة ترحيلات

انقلاب سيارة على «زراعي» قها.. وتعطل حركة المرور

انقلبت سيارة نقل محملة بالأخشاب صباح اليوم، في نزلة كوبري قها بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمكنت أجهزة مجلس المدينة من رفع السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى. تلقت أجهزة مجلس مدينة قها إخطارا بوقوع حادث مروري في منزل كوبري قها 2 على الطريق الزراعي، وانتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس المدينة لموقع الحادث، وقامت أجهزة المجلس برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها والتحفظ على السيارة لاتخاذ اللازم.
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حادث-حريق-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (9)

سائق قطار محطة مصر للقاضي: محصلش.. والجرارات بايظة

شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث حريق محطة مصر، المتهم فيها 14 شخصا بينهم سائق القطار المتسبب في الفاجعة، التي أودت بحياة 35 شخصا وإصابة العشرات بحروق مختلفة، توافد عدد من المحامين للدفاع عن موكليهم والتحدث إليهم في قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، كما شهد قفص الاتهام حالة من الترقب من قبل المتهمين الذين ألقوا باللوم على سائق القطار في وقوع الحادث مؤكدين في حديثهم لـ "التحرير" عدم مسؤوليتهم عن الكارثة، كما حضر ذوو المتهمين لجلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية بالجلسة.
ضبط-مخدرات

صفقة بورسعيد.. ضربة موجعة لـ«بورصة االكيف»

ضربات موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأيام الماضية لكبار تجار الكيف بمصر والتى نتج عنها ضبط أطنان من الحشيش وملايين الأقراص المخدرة قبل تهريبها لداخل البلاد عن طريق ميناء شرق التفريعة ببورسعيد داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
جثة

«كله إلا مراتي».. دافع عن زوجته فأحرقاه على الصحراوي

كثيراً ما يستوقفنا ما نراه فى المسلسلات والأفلام من قيام البطل بالتضحية بحياته من أجل حبيبته أو زوجته، ونعتقد أن الأمر ما هو إلا حبكة درامية من المؤلف، ولكن تكرر الموقف بكل المشاهد والتفاصيل على أرض الواقع، عندما دفع "محمد عبده"، سائق ميكروباص، حياته ثمنا لرفض إهانة زوجته أمام عينيه، بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين شقيقين داخل موقف السلام وذلك لخلاف على أولوية تحميل الركاب، مما دفع الشقيقين للتعدي على زوجته بالشتائم، وسريعاً تدخل العقلاء والسائقون بالموقف وأجبروا والد الشقيقين على الاعتذار لمحمد وزوجته أمام الجميع.
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