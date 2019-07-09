«دابسي» عن رأسمال الشركة: مصري بالكامل

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

دابسي

أصدرت شركة "دابسي"، اليوم الثلاثاء، بيانا، ترد فيه على ما تم تداوله من أنباء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، تتعلق بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، موضحا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أي شيء بهذا الصدد، وبذات الوقت من المتوقع أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحالية لصالح البعض، مؤكدة أن الشركة رأس مالها مصري بالكامل لرجال أعمال مصريين مدنيين وطنيين.

وأكدت "دابسي" أنه تقرر بدء العمل في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، بطاقات بشرية كبرى تلبي طموح السوق المصرية، متلافية تلك المشكلات التي أبدتها شريحة كبيرة من المتعاملين بعد دراستها جيدا، ووضع حلول ملائمة لها. اقرأ أيضا| ما تريد معرفته عن «دابسي» البديل المصري لأوبر وكريم وأضافت: "مع