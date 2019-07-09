الانتقام الأسود.. قتلت ابن جارها وألقته في الترعة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

صورة أرشيفية

قامت ربة منزل مقيمة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتمثيل جريمة قتلها طفلا وخنقه بحبل وإلقائه في الترعة انتقامًا من والده الذي اتهمها بالسرقة، فعقدت العزم وبيتت النية على الانتقام منه، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور رئيس نيابة المحمودية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، يفيد بالعثور على جثة طفل ملقاة بترعة قرية منشية المغازى.

وبانتقال رجال المباحث تبين أن الجثة لطفل يدعى "حسني.م.ب"، يبلغ من العمر 3 سنوات، مخنوق بحبل ملفوف حول رقبته. وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الغفار الديب، رئيس مباحث المديرية وبمشاركة ضباط وحدة مباحث المركز، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الحادث "صباح.م. ا.ب"، ربة منزل، جارة المجني عليه. وتمكن