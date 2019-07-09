جريمة

الانتقام الأسود.. قتلت ابن جارها وألقته في الترعة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قامت ربة منزل مقيمة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتمثيل جريمة قتلها طفلا وخنقه بحبل وإلقائه في الترعة انتقامًا من والده الذي اتهمها بالسرقة، فعقدت العزم وبيتت النية على الانتقام منه، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور رئيس نيابة المحمودية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، يفيد بالعثور على جثة طفل ملقاة بترعة قرية منشية المغازى.
وبانتقال رجال المباحث تبين أن الجثة لطفل يدعى "حسني.م.ب"، يبلغ من العمر 3 سنوات، مخنوق بحبل ملفوف حول رقبته. وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الغفار الديب، رئيس مباحث المديرية وبمشاركة ضباط وحدة مباحث المركز، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الحادث "صباح.م. ا.ب"، ربة منزل، جارة المجني عليه. وتمكن
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حشيش وتزوير.. تفاصيل إحالة المتهمين بحريق محطة مصر

عقدت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم التي أنكروا أغلب ما فيها، وننشر نص أمر الإحالة الذي أعدته النيابة في حق المتهمين، وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302.
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لجنة فنية للتحقيق في انهيار صومعة قمح بالمنيا (صور)

قالت مصادر بمديرية التموين في محافظة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة فنية وهندسية للتحقيق في "انهيار صومعة قمح"، أمس الإثنين، في مركز بني مزار، والتعرف على العيوب التي ظهرت بخزانات الصومعة، ما تسبب في سقوطها فجأة، مشيرين إلى أنه سيتم فتح تحقيقات عاجلة مع العاملين بالموقع لكشف أسباب الانهيار. وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"التحرير" أن صومعة بني مزار تعتبر منطقة لوجستية متخصصة لإدارة القمح، حيث إن السعة التخزينية للصومعة تصل إلى 5 آلاف طن من خلال 3 خلايا، كل خلية تخزن نحو 1650 طنًا شهريًا بطاقة 660 طنا يوميًا.
جامعة-الزقازيق-

إخلاء سبيل طالبة «مهرجان الدخلاوية» بجامعة الزقازيق

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل طالبة جامعية، في الحادية والعشرين من عمرها، وذلك بضمان محل إقامتها، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالاشتراك مع صاحب شركة دعاية وإعلان في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعمت على خلاف الحقيقة إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق.
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انتحار طالب غرقا في ترعة لرسوبه بـ«صيدلة» الزقازيق

أقدم شاب، في الثانية والعشرين من عمره، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بسبب رسوبه في نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، حيث ألقى بنفسه ليسقط غريقًا بمياه ترعة «بحر مويس» بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
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طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

ربة منزل تخنق طفلا وتلقيه في الترعة انتقاما من والده

نجح ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة اليوم الإثنين، في كشف غموض حادث العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مخنوق بحبل وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جارة المجني عليه قامت بقتله لاتهام والده لها بالسرقة فانتقمت منه، وعثر الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة القرية المشار إليها قرية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 3058 إداري المحموديه لسنة 2019.
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جثة ثانية.. رعب بالبحيرة بعد العثور على طفل مخنوق

بعد ساعات من العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بكفر الدوار، شهدت قرية منشية المغازى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر، عقب عثور الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة قرية منشية المغازى بمركز المحمودية مخنوقة بحبل، وعلى الفور تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجار انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة من جهودها لكشف غموض الحادث.
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ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
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إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في انهيار سقف مطحن

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بسحجات وكدمات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، على أثر سقوط سقف مبنى ماكينة طحين آيل للسقوط على المواطنين في أثناء طحنهم الغلة والأرز الخاصين بهم داخل المبنى بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، وانتشال المصابين ونقلهم إلى مستشفى الرحمانية العام لتلقي العلاج اللازم. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة الرحمانية بانهيار مبنى قديم آيل للسقوط بدائرة المركز.
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