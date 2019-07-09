جريمة

أمر إحالة المتهمين في كارثة محطة مصر: عبث وإهمال

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط، وأمانة سر محمد طه، تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 31 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل للاطلاع، ووجهت المحكمة للمتهمين تهم الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام، وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين.
وشهدت أولى جلسات المحاكمة خلو القاعة من أهالي المتهمين، وكذلك الضحايا المجني عليهم، وبخلاف المعتاد في تلك القضايا التي يحضر فيها أهالي المجني عليهم لمتابعة سير العدالة والقصاص لأبنائهم فلم يحضر عنهم أحد. ونفى علاء فتحي محمد، سائق الجرار المتسبب في الكارثة التهم أمام المحكمة، قائلا: «ماحصلش يافندم،
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حشيش وتزوير.. تفاصيل إحالة المتهمين بحريق محطة مصر

عقدت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم التي أنكروا أغلب ما فيها، وننشر نص أمر الإحالة الذي أعدته النيابة في حق المتهمين، وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302.
انهيار-صومعة-قمح-فى-المنيا (2)

لجنة فنية للتحقيق في انهيار صومعة قمح بالمنيا (صور)

قالت مصادر بمديرية التموين في محافظة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة فنية وهندسية للتحقيق في "انهيار صومعة قمح"، أمس الإثنين، في مركز بني مزار، والتعرف على العيوب التي ظهرت بخزانات الصومعة، ما تسبب في سقوطها فجأة، مشيرين إلى أنه سيتم فتح تحقيقات عاجلة مع العاملين بالموقع لكشف أسباب الانهيار. وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"التحرير" أن صومعة بني مزار تعتبر منطقة لوجستية متخصصة لإدارة القمح، حيث إن السعة التخزينية للصومعة تصل إلى 5 آلاف طن من خلال 3 خلايا، كل خلية تخزن نحو 1650 طنًا شهريًا بطاقة 660 طنا يوميًا.
جامعة-الزقازيق-

إخلاء سبيل طالبة «مهرجان الدخلاوية» بجامعة الزقازيق

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل طالبة جامعية، في الحادية والعشرين من عمرها، وذلك بضمان محل إقامتها، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالاشتراك مع صاحب شركة دعاية وإعلان في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعمت على خلاف الحقيقة إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق.
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انتحار طالب غرقا في ترعة لرسوبه بـ«صيدلة» الزقازيق

أقدم شاب، في الثانية والعشرين من عمره، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بسبب رسوبه في نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، حيث ألقى بنفسه ليسقط غريقًا بمياه ترعة «بحر مويس» بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
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جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (5)

المتهمون في حريق محطة مصر: «طول عمرنا شغالين كده»

باشرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وعضوية المستشار محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وأمانة سر محمد طه، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي أودى بحياة 35 من الركاب والمواطنين على رصيف المحطة عقب دخول أحد جرارات القطار مسرعا للمحطة وتسبب في حريق هائل، أثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين وواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم من الإهمال والقتل الخطأ والإصابة الخطأ وحيازة وتعاطي مخدرات لأحدهم، والتزوير في المحررات الرسمية، وإهدار المال العام.
نبيل-صادق-النائب-العام

170 مليون|قرار جديد بقضية الاستيلاء على أرض الداخلية

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، إحالة 5 متهمين فى القضية المعروفة باسم "الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى ومطافئ المرسى"، وسجل مدنى الساحل الداخلية وإدارة تموين الساحل، والمتهم فيها نصاب، و4 مسئولين بالشهر العقارى إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات وأسندت للمتهم الأول الاستيلاء وللآخرين تسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليها مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافئ المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه.
جثة

«كله إلا مراتي».. دافع عن زوجته فأحرقاه على الصحراوي

كثيراً ما يستوقفنا ما نراه فى المسلسلات والأفلام من قيام البطل بالتضحية بحياته من أجل حبيبته أو زوجته، ونعتقد أن الأمر ما هو إلا حبكة درامية من المؤلف، ولكن تكرر الموقف بكل المشاهد والتفاصيل على أرض الواقع، عندما دفع "محمد عبده"، سائق ميكروباص، حياته ثمنا لرفض إهانة زوجته أمام عينيه، بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين شقيقين داخل موقف السلام وذلك لخلاف على أولوية تحميل الركاب، مما دفع الشقيقين للتعدي على زوجته بالشتائم، وسريعاً تدخل العقلاء والسائقون بالموقف وأجبروا والد الشقيقين على الاعتذار لمحمد وزوجته أمام الجميع.
ضبط-مخدرات

لحظة ضبط الداخلية صفقة مخدرات بـ144 مليون جنيه

أفرج قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، عن مقطع مصور يرصد مراحل الإعداد والتخطيط للإيقاع بتشكيل عصابي حاول تهريب وجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه، داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
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