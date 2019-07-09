حسام حسن يتفوق على جميع لاعبي العالم

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

حسام حسن

توج النجم البرازيلي داني ألفيس بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل يوم الأحد الماضي، ليرفع رصيده من الألقاب إلى 40 لقبًا طوال مسيرته سواء مع الأندية أو المنتخبات، والتي بدأت في عام 2002، ليصبح بالتالي ثاني أكثر اللاعبين في التاريخ تتويجًا بالألقاب، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وبالنظر إلى أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في التاريخ، فيوجد الحارس البرتغالي فيتور بايا بـ34 لقبًا مناصفة مع السير كيني دالجليش، في الوقت الذي توج فيه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بـ35 لقبًا.

وتوج الويلزي رايان جيجز بـ35 لقبًا أيضًا مناصفة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والرسام الإسباني أندريس إنيستا. وبدوره توج الحارس الأوكراني أوليسكاندر شافكوفسكي بـ36 لقبًا، في الوقت الذي توج فيه الظهير البرازيلي ماكسويل بـ37 لقبًا. ويوجد الظهير الأيمن السابق للمنتخب الوطني إبراهيم حسن في القائمة بفوزه

وتوج الويلزي رايان جيجز بـ35 لقبًا أيضًا مناصفة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والرسام الإسباني أندريس إنيستا.



وبدوره توج الحارس الأوكراني أوليسكاندر شافكوفسكي بـ36 لقبًا، في الوقت الذي توج فيه الظهير البرازيلي ماكسويل بـ37 لقبًا.



ويوجد الظهير الأيمن السابق للمنتخب الوطني إبراهيم حسن في القائمة بفوزه بـ37 لقبًا، ومن ثم داني ألفيس بـ40 لقبًا.



أما متصدر قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب، فهو نجم المنتخب الوطني المعتزل حسام حسن، الذي قاد هجوم الفراعنة لقرابة عقدين من الزمان.



وتوج حسام حسن بـ41 لقبًا في مسيرته التي شهدت لعبه بقميص أندية الأهلي وباوك ونيوشاتيل والعين والزمالك والمصري والترسانة والاتحاد السكندري إضافة إلى المنتخب الوطني.