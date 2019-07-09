رياضة

حسام حسن يتفوق على جميع لاعبي العالم

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
حسام حسن
حسام حسن
توج النجم البرازيلي داني ألفيس بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل يوم الأحد الماضي، ليرفع رصيده من الألقاب إلى 40 لقبًا طوال مسيرته سواء مع الأندية أو المنتخبات، والتي بدأت في عام 2002، ليصبح بالتالي ثاني أكثر اللاعبين في التاريخ تتويجًا بالألقاب، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وبالنظر إلى أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب في التاريخ، فيوجد الحارس البرتغالي فيتور بايا بـ34 لقبًا مناصفة مع السير كيني دالجليش، في الوقت الذي توج فيه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بـ35 لقبًا.
وتوج الويلزي رايان جيجز بـ35 لقبًا أيضًا مناصفة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والرسام الإسباني أندريس إنيستا. وبدوره توج الحارس الأوكراني أوليسكاندر شافكوفسكي بـ36 لقبًا، في الوقت الذي توج فيه الظهير البرازيلي ماكسويل بـ37 لقبًا. ويوجد الظهير الأيمن السابق للمنتخب الوطني إبراهيم حسن في القائمة بفوزه
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هدف المحمدي‎ (1)

إبراهيم سعيد لقائد الفراعنة: «أي متخاذل ياخد بالقلم»

انتقد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، أحمد المحمدي، قائد الفراعنة، بعد ساعات من تقديم الأخير اعتذاره عن خروج المنتخب مبكرا من كأس الأمم. وكتب المحمدي: "أعتذر لكل الناس على الخروج المبكر من كأس الأمم.. وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندتنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم". ورد إبراهيم على المحمدي: "المفروض إنك اكتسبت خبرة كبيرة يا محمدي معانا، وكان المفروض إنك كابتن الفريق وأي حد متخاذل في الملعب وجاي رحلة ومش عارف قيمة فانلة منتخب مصر، كان ياخد بالقلم على وشه ويطلع عين أهله كمان ويسكت.. وفي الآخر ده للمصلحة العامة".
الجونة

رسميًا.. نيبوشا مدربًا لنادي الجونة

أعلن نادي الجونة، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020، ومساعده لادان پيروسييتش، وذلك حسبما أفاد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ووقع ميلوسيفيتش صاحب الـ46 عامًا، على عقود تدريب الجونة صباح اليوم، في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven11 المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، وحسام غالي، مدير الكرة، وذلك بعد أيام من تعيين هشام السيد مدربًا لحراس المرمى في إطار التحضير للموسم الجديد.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يحسم موقفه من البقاء في يوفنتوس

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه من الرحيل إلى صفوف إنتر الإيطالي هذا الصيف، حيث أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إلى إخبار ديبالا للسيدة العجوز برغبته في الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري، حيث يشعر بأنه سيكون له دور كبيرًا في المشروع المقبل للفريق، لينهي الجدل بالتالي حول احتمالية انتقاله إلى صفوف إنتر، خاصة أن الكثير من التقارير انتشرت مؤخرًا حول رغبة إنتر ويوفنتوس في الدخول في صفقة تبادلية بين ديبالا والمهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي
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داني-ألفيس (4)

ألفيش يتضامن مع ميسي بعد سقوط الأرجنتين في كوبا

دافع الدولي البرازيلي داني ألفيش، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ليونيل ميسي، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني بعد تأهل منتخب بلاده على حساب راقصي التانجو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، حيث قال نجم السامبا في تصريحات صحفية أن تكون الأفضل في العالم هذا أمر صعب للغاية ويضع عليك عاتقًا كبيرًا، على سبيل المثال إذا خسرت البرازيل فالنقد دائمًا يكون علينا جميعًا كلاعبي المنتخب أما في حالة خسارة الأرجنتين فسيكون السبب هو ميسي وهذا هو قدره لأنه الأفضل في العالم.
احتفال-ميسي-بعد-تسجيله-في-شباك-اشبليه‎ (2)

في ميلاده الـ32.. ميسي الأسطورة الحية في كرة القدم

يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ32، إذ ولد يوم 24 يونيو من عام 1987، وينظر إلى ميسي ليس بوصفه اللاعب الأفضل في العالم وحسب، بل اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة، وذلك بفضل تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات، منها 4 على التوالي، وتتويجه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا 6 مرات. ولعب ميسي مسيرته بالكامل في صفوف برشلونة، الذي توج معه بـ34 لقبًا، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.
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ألفيس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيس عن رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد ساعات قليلة من مشاركته في فوز منتخب بلاده على بيرو بخماسية نظيفة في كوبا أمريكا وتسجيله هدفًا في تلك المواجهة. وانضم ألفيس للفريق الفرنسي في عام 2017 بعد مسيرة لعب خلالها في صفوف أندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، ليقرر الرحيل دون الكشف عن الجهة المقبلة، التي ربما يحددها عقب نهاية مشاركته في كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، والتي يسعى خلالها للفوز باللقب الأول بها كقائد للسليساو.
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الأرجنتين تنتزع نقطة من باراجواي في كوبا أمريكا

اكتفى منتخب الأرجنتين بالتعادل أمام نظيره ‏باراجواي بنتيجة 1-1، خلال اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، فجر الخميس، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة حاليا بالبرازيل حتى 7 يوليو المقبل. قدم منتخب راقصي التانجو أداءً باهتًا في الشوط الأول، ولم يتمكن ميسي ورفاقه من تهديد مرمى منتخب باراجواي سوى بتسديدة وحيدة، مقابل 5 تسديدات للأخير، أثمرت إحداها عن هدف التقدم في الدقيقة 36 عن طريق ريتشارد سانشيز، وانتهى الشوط بتأخر الأرجنتين بنتيجة 1-0.
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