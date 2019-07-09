بمادة سامة.. انتحار ربة منزل في طوخ بسبب الطلاق

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

انتحار - صورة أرشيفية

أقدمت ربة منزل على الانتحار وتخلصت من حياتها، اليوم الثلاثاء، بتناول مادة سامة داخل منزلها بإحدى قرى مركز طوخ بعد فشلها وطلاقها عقب زواجها بـ6 أشهر، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد الوزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ بانتحار ربة منزل داخل منزلها بقرية أجهور الكبرى التابعة لدائرة المركز.

انتقل رجال المباحث وسيارة الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية انتحار ربة منزل داخل غرفتها بالمنزل ووجود آثار رغاوى بمنطقة الفم والوجه. وبإجراء تحريات المباحث بإشراف المقدم أحمد سامى، رئيس المباحث، تبين أن المتوفاة تزوجت من أحد الأشخاص كرها لمدة 6 أشهر، ثم طلقت منه بسبب خلافاتهما المستمرة، فقررت التخلص