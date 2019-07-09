رياضة

مدرب السنغال: خروج الكبار لا يقربنا من كأس الأمم

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
أليو سيسيه - مدرب السنغال
أليو سيسيه - مدرب السنغال
أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أنه يتطلع لعبور عقبة بنين في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليا، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين على تحقيق هذا الهدف. كما أوضح مدرب السنغال في المؤتمر الصحفي قبل لقاء بنين أن فريقه يملك الطموح للفوز باللقب ولكن هذا لا يكفي، لا بد من تقديم الأداء القوي وتحقيق الفوز، وأكد مدرب السنغال أن خروج بعض المنتخبات الكبرى لا يعني أن المهمة أصبحت سهلة للسنغال، بل قد تكون أكثر تعقيدا، بعد أن لمع نجم بعض المنتخبات الصغيرة.
وتوقع مدرب السنغال مواجهة قوية ضد بنين، مؤكدا أن الفريق البنيني منظم وقوي، ويلعب كرة جماعية بقيادة المايسترو ستيفن مونييه نجم الهجوم وقائد الفريق، والذي يلعب دورا قيادياً حقيقيا. وعن أفضلية السنغال للفوز بالمباراة، قال أليو سيسيه: "أميل للإجابة بنعم أننا المرشح الأقرب ولكن هذا لا يعني شيئاً في أجواء
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إبراهيم سعيد لقائد الفراعنة: «أي متخاذل ياخد بالقلم»

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افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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