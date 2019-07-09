مدرب السنغال: خروج الكبار لا يقربنا من كأس الأمم

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

أليو سيسيه - مدرب السنغال

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أنه يتطلع لعبور عقبة بنين في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليا، وهناك حالة تركيز بين اللاعبين على تحقيق هذا الهدف. كما أوضح مدرب السنغال في المؤتمر الصحفي قبل لقاء بنين أن فريقه يملك الطموح للفوز باللقب ولكن هذا لا يكفي، لا بد من تقديم الأداء القوي وتحقيق الفوز، وأكد مدرب السنغال أن خروج بعض المنتخبات الكبرى لا يعني أن المهمة أصبحت سهلة للسنغال، بل قد تكون أكثر تعقيدا، بعد أن لمع نجم بعض المنتخبات الصغيرة.

وتوقع مدرب السنغال مواجهة قوية ضد بنين، مؤكدا أن الفريق البنيني منظم وقوي، ويلعب كرة جماعية بقيادة المايسترو ستيفن مونييه نجم الهجوم وقائد الفريق، والذي يلعب دورا قيادياً حقيقيا. وعن أفضلية السنغال للفوز بالمباراة، قال أليو سيسيه: "أميل للإجابة بنعم أننا المرشح الأقرب ولكن هذا لا يعني شيئاً في أجواء

وتوقع مدرب السنغال مواجهة قوية ضد بنين، مؤكدا أن الفريق البنيني منظم وقوي، ويلعب كرة جماعية بقيادة المايسترو ستيفن مونييه نجم الهجوم وقائد الفريق، والذي يلعب دورا قيادياً حقيقيا.



وعن أفضلية السنغال للفوز بالمباراة، قال أليو سيسيه: "أميل للإجابة بنعم أننا المرشح الأقرب ولكن هذا لا يعني شيئاً في أجواء المباراة نفسها ولابد من احترام المنافس والتركيز بكل قوة لتحقيق التأهل".



وأوضح مدرب السنغال أن تطبيق تقنية الفيديو في مباراة بنين سيكون مهما، مؤكداً أن الحكام تدربوا بالتأكيد على استخدام هذه التقنية وهو ما سيكون لصالح كرة القدم.



ويحتضن استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، لقاء السنغال أمام بنين، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

