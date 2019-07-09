وزير الطيران يفتتح مطار العاصمة الإدارية تجريبيا

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

وزير الطيران يونس المصري - صورة أرشيفية

افتتح وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، اليوم الثلاثاء، مطار العاصمة الإدارية الجديدة، تجريبيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وتم الانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز لاستقبال الرحلات الجوية، لتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي، إذ يسع المطار 300 راكب في الساعة، ويضم 45 مبنى وبرج مراقبة جوية بطول 50 مترا، وتم بناؤه خلال 12 شهرا، وتزويده بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم، وأحدث أجهزة الكشف الذاتي "Body scan" وأجهزة الكشف عن الحقائب "X_Ray"، ويتسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.

وانتهت وزارة الطيران المدني من عمليات التشغيل التجريبي التشغيل التجريبي لمعدات المطار من "سيور" نقل الحقائب و"كاونترات" الجوازات، إضافة إلى انتهاء شركة مصر للطيران من نقل وحداتها من أطقم الخدمات الأرضية والأسواق الحرة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي للمطار.وقال رئيس الشركة المصرية للمطارات الطيار وائل