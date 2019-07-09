هل اقترب سقوط نظام إيران بعد فشل المشروع الإصلاحي؟
الكثير من المؤشرات تشير إلى قرب نهاية نظام الملالي وفق ما يراه المحللون وهو ما يحذر منه خاتمي الذي يؤكد وجوب إصلاح نظام حكم الجمهورية الإسلامية ليصبح أكثر مرونة
تحرير:وفاء بسيوني
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
خامنئي
"كلما تخلى الناس عن الأمل في الإصلاحات، زاد احتمال استقطابهم نحو قوى المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام"، بهذه الكلمات توقع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قرب سقوط النظام الإيراني، وسط تحذيرات أطلقها من أجل تجنب هذا السقوط.
خاتمي الذي يعد زعيم التيار الإصلاحي في إيران، طالب خلال اجتماعه مع أعضاء نقابة المهندسين، بـ"بذل الجهود من أجل تشكيل استراتيجية فعالة للإصلاحيين تجذب الناس للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، المزمع إجراؤها بعد نحو تسعة أشهر.
ودعا زعيم التيار الإصلاحي إلى بذل الجهود من أجل تشكيل إستراتيجية فعالة للإصلاحيين تجذب الناس للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، المزمع إجراؤها بعد نحو 9 أشهر.
وقال في كلمته: "إذا شعر الناس بخيبة أمل من الإصلاح، فإن خطاب الإطاحة بالنظام يتعزز، وقد تنجح القوى المناهضة للنظام في إسقاطه".
تصريحات
ودعا زعيم التيار الإصلاحي إلى بذل الجهود من أجل تشكيل إستراتيجية فعالة للإصلاحيين تجذب الناس للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، المزمع إجراؤها بعد نحو 9 أشهر.
وقال في كلمته: "إذا شعر الناس بخيبة أمل من الإصلاح، فإن خطاب الإطاحة بالنظام يتعزز، وقد تنجح القوى المناهضة للنظام في إسقاطه".
تصريحات خاتمي جاءت في الوقت الذي يخضع فيه الرئيس الأسبق منذ سنوات عديدة للحظر الإعلامي وتقييد تحركاته، بإيعاز من المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري.
هذا التقييد جاء لاتهامه بتأييد "الحركة الخضراء" التي نظمت الاحتجاجات ضد ما قيل إنه تزوير في انتخابات الرئاسة عام 2009، والتي جاءت بمحمود أحمدي نجاد المحسوب على التيار المحافظ في البلاد رئيسا لإيران.
وسبق أن وصف خاتمي الوضع الحالي في إيران بأنه "محبط"، مؤكدا وجوب إصلاح نظام حكم الجمهورية الإسلامية ليصبح أكثر مرونة. محذرا من أن غياب الإصلاحات في إيران سيجعل من الصعب إقناع الإيرانيين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، حسب "الحرة".
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وحاصر نظام الملالي العديد من الاحتجاجات على المستوى الداخلي والخارجي، فقد نظمت المعارضة الإيرانية في العاصمة الألمانية برلين أول من أمس مظاهرة حاشدة، أكد آلاف المتظاهرين خلالها دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني وحراك معاقل الانتفاضة، معلنين عن وقوفهم بجانب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي أكدت رئيسه مريم رجوي في خطابها أمام المتظاهرين أن النظام الإيراني هو أكبر تهديد للسلام العالمي، بدءا من تخصيب اليورانيوم، أي الاستعداد لتصنيع قنبلة نووية إلى تطوير برنامج الصواريخ البالستية، وحتى نشر قواته وتصعيد حربه الإجرامية في سوريا.
تلك الاحتجاجات مستمرة منذ عام 2018، عندما تظاهر المئات في عدد من العواصم الأوروبية، وكذا في كندا والولايات المتحدة ضد الحكومة الإيرانية، حيث عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع الاحتجاجات، وطالب المشاركون بإسقاط النظام في "إيران" والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وإنفاق الأموال في الخارج.
كما يشهد الداخل الإيراني احتجاجات وإضرابات واسعة لشرائح مختلفة من المجتمع الإيراني، قابلها تنفيذ عمليات قمع واسعة مصحوبة بإجراءات رقابية مشددة من المؤسسات الأمنية التابعة للنظام الإيراني.
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ووفق مراقبين نجد أن هناك الكثير من المؤشرات الحالية ومنها إعلان زيادة تخصيب اليورانيوم، والاحتجاجات الداخلية والخارجية، وتهديدات ترامب المتواصلة بقرب سقوط نظام الملالي.
فقد أكد العديد من الخبراء أن العقوبات المفروضة على إيران ستضيق الخناق على النظام في الداخل، وتجعل طهران تفقد وزنها الاقتصادي والسياسي، وتسرع من اقتراب سقوط نظامها إلى الهاوية، لأنها ستربك ساحته الداخلية وتفاقم أزمتها الاقتصادية، وهو ما بدأ يطفو على السطح منذ عودة تلك العقوبات الأمريكية، وهو ما يشير إلى تصاعد التصعيد تجاه النظام الإيراني في الداخل.
ويشير محللون إلى أن واشنطن تراهن على الداخل الإيراني كرافعة لتعديل سلوك النظام أو إسقاطه نهائياً، مشيرين إلى أن الضغوط الاقتصادية والسياسية ستؤثر على الدعم الذي تستمر إيران بتقديمه لحلفائها في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، وصولاً إلى ردع إيران وتقليل نفوذها ودورها الإقليمي، حسب "البيان".
ويبدو أن الحقائق الموجودة في المشهد السياسي اصطفت بشكل دقيق إلى جانب بعضها، وأجراس خطر اقتراب المرحلة النهائية لنظام الملالي دقت.