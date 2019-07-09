انتحار طالب غرقا في ترعة لرسوبه بـ«صيدلة» الزقازيق
تحرير:إسلام عبد الخالق
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
انتحار - صورة أرشيفية
أقدم شاب، في الثانية والعشرين من عمره، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بسبب رسوبه في نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، حيث ألقى بنفسه ليسقط غريقًا بمياه ترعة «بحر مويس» بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه ترعة «بحر مويس» بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق.
جرى انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري، حيث تبين أنها لـ«إبراهيم.م.إ - 22
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه ترعة «بحر مويس» بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق.
جرى انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري، حيث تبين أنها لـ«إبراهيم.م.إ - 22 عامًا - طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلية جامعة الزقازيق"، مُقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، وبسؤال صديقه، ويُدعى «أحمد.ن.م» 22 عامًا، زميله بالفرقة، أفاد أنه ألقى بنفسه من أعلى كوبري «المشروعات» في مياه الترعة؛ لرسوبه في إحدى المواد خلال امتحانات الكلية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 3849 إداري ثاني الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.