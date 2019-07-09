جريمة

انتحار طالب غرقا في ترعة لرسوبه بـ«صيدلة» الزقازيق

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
انتحار - صورة أرشيفية
انتحار - صورة أرشيفية
أقدم شاب، في الثانية والعشرين من عمره، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بسبب رسوبه في نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، حيث ألقى بنفسه ليسقط غريقًا بمياه ترعة «بحر مويس» بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غارقًا في مياه ترعة «بحر مويس» بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق. جرى انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري، حيث تبين أنها لـ«إبراهيم.م.إ - 22
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جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (7)

حشيش وتزوير.. تفاصيل إحالة المتهمين بحريق محطة مصر

عقدت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم التي أنكروا أغلب ما فيها، وننشر نص أمر الإحالة الذي أعدته النيابة في حق المتهمين، وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302.
انهيار-صومعة-قمح-فى-المنيا (2)

لجنة فنية للتحقيق في انهيار صومعة قمح بالمنيا (صور)

قالت مصادر بمديرية التموين في محافظة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة فنية وهندسية للتحقيق في "انهيار صومعة قمح"، أمس الإثنين، في مركز بني مزار، والتعرف على العيوب التي ظهرت بخزانات الصومعة، ما تسبب في سقوطها فجأة، مشيرين إلى أنه سيتم فتح تحقيقات عاجلة مع العاملين بالموقع لكشف أسباب الانهيار. وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"التحرير" أن صومعة بني مزار تعتبر منطقة لوجستية متخصصة لإدارة القمح، حيث إن السعة التخزينية للصومعة تصل إلى 5 آلاف طن من خلال 3 خلايا، كل خلية تخزن نحو 1650 طنًا شهريًا بطاقة 660 طنا يوميًا.
جامعة-الزقازيق-

إخلاء سبيل طالبة «مهرجان الدخلاوية» بجامعة الزقازيق

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل طالبة جامعية، في الحادية والعشرين من عمرها، وذلك بضمان محل إقامتها، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالاشتراك مع صاحب شركة دعاية وإعلان في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعمت على خلاف الحقيقة إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق.
انتحار

بمادة سامة.. انتحار ربة منزل في طوخ بسبب الطلاق

أقدمت ربة منزل على الانتحار وتخلصت من حياتها، اليوم الثلاثاء، بتناول مادة سامة داخل منزلها بإحدى قرى مركز طوخ بعد فشلها وطلاقها عقب زواجها بـ6 أشهر، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد الوزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ بانتحار ربة منزل داخل منزلها بقرية أجهور الكبرى التابعة لدائرة المركز.
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شنق

انتحار شاب لمروره بحالة «اكتئاب» في الشرقية

أقدمَّ شاب، في نهاية العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ بعدما شنقَّ نفسه داخل غرفة نومه بمنزل أسرته بقرية «السعدية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأنه كان يُعاني من حالة اكتئاب جراء إصابته بمرض نفسي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انتحار

انتحار طالب ثانوي في الغربية أثناء امتحان الكيمياء

أقدم طالب على الانتحار، اليوم الأربعاء، بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن ألقى بنفسه من الدور الرابع، حيث تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطالب "شريف. و. م."، مقيم بقرية الجميزة، خلال تواجده بلجنة امتحان الثانوية العامة بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالمدرسة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، ومحمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى المدرسة.
الانتحار شنقا - أرشيفية

مريض نفسي ينتحر على «جذع شجرة» في الشرقية

أقدم نجار مسلح، في نهاية العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الجمعة؛ وذلك لمروره بأزمة ألمت به جراء إصابته بمرض نفسي، حيث علق نفسه بواسطة حبل ربطه في «جذع» شجرة داخل أرض زراعية بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
انتحار

خوفًا من فقدان والده.. انتحار طبيب في الإسكندرية

ليس أغلى على الإنسان من الوالدين، فهما بمثابة الأمان لكل إنسان يولد حتى يكبر ومهما بلغ من العمر فلا يوجد أغلى عليه منهم ولا يتحمل أي إنسان فقدانهما، إلا أن فكرة فقدان والد طبيب فى مقتبل العمر تسببت له فى اكتئاب وتحول إلى يأس تسبب معه أن يصل للاكتئاب التى توصل الإنسان للموت فى كثير من الأحيان، وهو ما ينطبق على حالة طبيب شاب أقدم على الانتحار قفزًا من أعلى عقار بجوار كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر، شرق الإسكندرية، وذلك خوفًا من فقدان والده المصاب بمرض خطير.
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