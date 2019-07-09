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أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا محلوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، نتيجة تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1396 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 640 جنيهًا. عيار 24: 731 جنيهًا. عيار 18: 549 جنيهًا. عيار 14: 427 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5120 جنيها. سعر الأوقية: 1369 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل
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وزير-التموين - على المصيلحي (1)

رسميا.. «التموين» تعدل سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى قرار رسمى صادر عنها بتاريخ أمس، عن قيامها بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره مجلس الوزراء عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضى. وحصل "التحرير" على نسخة من قرار تعديل التكلفة الذى تم الإعلان خلاله أن المتحمل الأول لسداد زيادة تكلفة الخبز البلدى بالمخابز هى الهيئة العامة للسلع التموينية. كانت وزارة التموين قد أعلنت عن تحملها كامل النفقات التى تتبع زيادة أسعار السولار والمرتبطة بتصنيع رغيف الخبز.
هيئة البريد تصدر طابع بريد بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 (2)

بـ12 جنيها.. طابع تذكاري لبطولة كأس الأمم الإفريقية

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الدورة الثانية والثلاثون في نسختها الجديدة. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الخامسة يعد حدثا تاريخيا حيث إنه رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية من قبل ويعبر عن قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى وشهادة دولية تؤكد على ريادتها وأمنها. وتم التجديد اليوم للمهندس عصام الصغير لرئاسة الهيئة بعدما انتهت مدة رئاسته منذ أيام.
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7 مؤشرات أدت إلى نمو الاقتصاد المصري خلال 2018-2019

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة دعم السلع التموينية، وغيرها من الإجراءات على مدار 3 سنوات، لينتهي برنامج الإصلاح بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران، وبنك الاستثمار العربي نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة، وبنك بركة ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
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ذهب

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1388 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك عقب تراجعها أمس، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، لينخفض سعر الجرام حوالي 10 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1410 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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