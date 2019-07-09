رايولا يتهم مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن بوجبا

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

بول بوجبا

اتهم مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، فريق مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن النجم الفرنسي، حتى مع معرفة الإدارة برغبة بوجبا في الرحيل، وقال رايولا في بيان: "اللاعب لم يرتكب أي شيء بصورة خاطئة، تعامل بوجبا باحترام واحترافية في كل شيء، والنادي يعرف شعور اللاعب منذ فترة طويلة، ومن العار أن هناك أشخاصا يحبون فقط الانتقاد دون الاستناد إلى المعلومات الصحيحة، وأشعر بالأسف من عدم محاولة النادي اتخاذ أي خطوة تجاه هؤلاء الأشخاص، ونأمل في أن نتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف في الفترة المقبلة".

ويرغب النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا في الرحيل عن مانشستر يونايتد، وأخبر الإدارة الشهر الماضي برغبته في الرحيل خلال وجوده بحملة ترويجية باليابان، مشيرًا إلى أنه سيكون من الجيد خوض تحد جديد في مكان آخر. وانضم بوجبا مؤخرًا لصفوف مانشستر يونايتد في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، ومباشرة تشاجر