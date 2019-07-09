رياضة

رايولا يتهم مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن بوجبا

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
بول بوجبا
بول بوجبا
اتهم مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، فريق مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن النجم الفرنسي، حتى مع معرفة الإدارة برغبة بوجبا في الرحيل، وقال رايولا في بيان: "اللاعب لم يرتكب أي شيء بصورة خاطئة، تعامل بوجبا باحترام واحترافية في كل شيء، والنادي يعرف شعور اللاعب منذ فترة طويلة، ومن العار أن هناك أشخاصا يحبون فقط الانتقاد دون الاستناد إلى المعلومات الصحيحة، وأشعر بالأسف من عدم محاولة النادي اتخاذ أي خطوة تجاه هؤلاء الأشخاص، ونأمل في أن نتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف في الفترة المقبلة".
ويرغب النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا في الرحيل عن مانشستر يونايتد، وأخبر الإدارة الشهر الماضي برغبته في الرحيل خلال وجوده بحملة ترويجية باليابان، مشيرًا إلى أنه سيكون من الجيد خوض تحد جديد في مكان آخر. وانضم بوجبا مؤخرًا لصفوف مانشستر يونايتد في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، ومباشرة تشاجر
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هدف المحمدي‎ (1)

إبراهيم سعيد لقائد الفراعنة: «أي متخاذل ياخد بالقلم»

انتقد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، أحمد المحمدي، قائد الفراعنة، بعد ساعات من تقديم الأخير اعتذاره عن خروج المنتخب مبكرا من كأس الأمم. وكتب المحمدي: "أعتذر لكل الناس على الخروج المبكر من كأس الأمم.. وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندتنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم". ورد إبراهيم على المحمدي: "المفروض إنك اكتسبت خبرة كبيرة يا محمدي معانا، وكان المفروض إنك كابتن الفريق وأي حد متخاذل في الملعب وجاي رحلة ومش عارف قيمة فانلة منتخب مصر، كان ياخد بالقلم على وشه ويطلع عين أهله كمان ويسكت.. وفي الآخر ده للمصلحة العامة".
الجونة

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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يحسم موقفه من البقاء في يوفنتوس

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه من الرحيل إلى صفوف إنتر الإيطالي هذا الصيف، حيث أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إلى إخبار ديبالا للسيدة العجوز برغبته في الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري، حيث يشعر بأنه سيكون له دور كبيرًا في المشروع المقبل للفريق، لينهي الجدل بالتالي حول احتمالية انتقاله إلى صفوف إنتر، خاصة أن الكثير من التقارير انتشرت مؤخرًا حول رغبة إنتر ويوفنتوس في الدخول في صفقة تبادلية بين ديبالا والمهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

رايولا: دي ليخت توصل إلى اتفاق للانضمام إلى يوفنتوس

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال المدافع ماتياس دي ليخت، توصل الهولندي لاتفاق للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي بعد الاتفاق على كل البنود الشخصية في التعاقد، ومن المنتظر أن يحصل على 10.8 مليون جنيه إسترليني سنويا، أي سيحصل على 230 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وتتبقى الآن موافقة يوفنتوس على تلبية طلبات أياكس المادية، إذ يرغب النادي الهولندي في الحصول على 67.3 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل مدافعه، بينما يرغب يوفنتوس في دفع 49.3 مليون إسترليني إلى جانب 9 ملايين إسترليني إضافات.
مايك -فيلان - سولسكاير

سولسكاير يحدد بديل بوجبا في مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، يتأهبان للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد بات قريبًا من فتح الباب أمام رحيل بوجبا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ذكرت تقارير بريطانية أن بوجبا لا يريد خوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد، وسيتقدم بطلب رسمي للرحيل، إذا لم يوافق المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير على خروجه من أولد ترافورد.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

رايولا: مانشستر يونايتد يعرف رغبة بوجبا في الرحيل

مع ارتباط اسم النجم الفرنسي بول بوجبا بالانتقال إلى أي من يوفنتوس وريال مدريد هذا الصيف، خرج وكيل أعماله مينو رايولا ليؤكد للجميع في نادي مانشستر يونايتد أن بوجبا يرغب بشدة في الرحيل، ويأتي ذلك بعدما صرح بوجبا الشهر الماضي بأنه يبحث عن خوض تحد جديد، ليترك بالتالي مهمة العمل وراء الكواليس لرايولا الذي رفع عنه الإيقاف وبات بإمكانه العمل من جديد هذا الصيف، وقال رايولا في هذا الشأن: "كل شخص في النادي من المدرب حتى المالك، يعرف أن رغبة بوجبا هي الرحيل".
بوجبا‎

بوجبا يهاتف ساري للرحيل عن مانشستر يونايتد

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى مهاتفة متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا، للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، من أجل حثه على التعاقد معه كي يعود من جديد إلى صفوف يوفنتوس، ويبدو أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، بات قريبا من الرحيل عن قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه يتطلع لخوض تحدّ جديد، ويرغب بوجبا في العودة إلى اليوفي من جديد، وذلك بعد رحيله عن السيدة العجوز لصفوف الشياطين الحمر في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني.
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