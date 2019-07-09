رياضة

حسام البدري يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم نجم بيراميدز

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
حسام البدري
حسام البدري
كشف حسام البدري مدير إدارة الكرة بنادي بيراميدز، أن مسؤولي الفريق لم يحسموا أمر اللاعب إيريك تراوري في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك حسبما أفاد لقناة نايل سبورت. وأعلن بيراميدز، أمس الاثنين، تعيين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع أوغندا، بالتراضي بين الطرفين. وقال البدري: "لم نتلق عرضا من الزمالك لضم إيريك تراوري، إنها مجرد اجتهادات بشأنه بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل عبد الله السعيد ومحمد مجدي (قفشة)، ولا يوجد أي قرار رسمي من إدارة بيراميدز بشأن أي لاعب".
في سياق آخر تطرق حسام البدري للحديث عن كأس الأمم الإفريقية، قائلا "كرة القدم بلا ثوابت ومن يقول غير ذلك سيكون مخطئا بدرجة كبيرة، لقد تكلفت المنتخبات الكبيرة الكثير لاعتمادها على الاسم والتاريخ ورأينا مفاجآت من الصغار". وتابع مدير إدارة الكرة بنادي بيراميدز: "منتخب الجزائر الأقرب بشكل كبير جدا ولكن
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إبراهيم سعيد لقائد الفراعنة: «أي متخاذل ياخد بالقلم»

انتقد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، أحمد المحمدي، قائد الفراعنة، بعد ساعات من تقديم الأخير اعتذاره عن خروج المنتخب مبكرا من كأس الأمم. وكتب المحمدي: "أعتذر لكل الناس على الخروج المبكر من كأس الأمم.. وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندتنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم". ورد إبراهيم على المحمدي: "المفروض إنك اكتسبت خبرة كبيرة يا محمدي معانا، وكان المفروض إنك كابتن الفريق وأي حد متخاذل في الملعب وجاي رحلة ومش عارف قيمة فانلة منتخب مصر، كان ياخد بالقلم على وشه ويطلع عين أهله كمان ويسكت.. وفي الآخر ده للمصلحة العامة".
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رسميًا.. نيبوشا مدربًا لنادي الجونة

أعلن نادي الجونة، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020، ومساعده لادان پيروسييتش، وذلك حسبما أفاد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ووقع ميلوسيفيتش صاحب الـ46 عامًا، على عقود تدريب الجونة صباح اليوم، في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven11 المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، وحسام غالي، مدير الكرة، وذلك بعد أيام من تعيين هشام السيد مدربًا لحراس المرمى في إطار التحضير للموسم الجديد.
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ديبالا يحسم موقفه من البقاء في يوفنتوس

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه من الرحيل إلى صفوف إنتر الإيطالي هذا الصيف، حيث أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إلى إخبار ديبالا للسيدة العجوز برغبته في الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري، حيث يشعر بأنه سيكون له دور كبيرًا في المشروع المقبل للفريق، لينهي الجدل بالتالي حول احتمالية انتقاله إلى صفوف إنتر، خاصة أن الكثير من التقارير انتشرت مؤخرًا حول رغبة إنتر ويوفنتوس في الدخول في صفقة تبادلية بين ديبالا والمهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي
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سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر يرفع راية التحدي مبكرا أمام الأهلي

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب نادي بيراميدز، أنه سيجتمع مع اللاعبين مساء اليوم الإثنين، من أجل التعرف عليهم، على أن يسافر بعدها إلى بلده لإنهاء بعض الأمور ويعود مرة أخرى لقيادة الفريق، كما أوضح ديسابر أنه تعاقد مع بيراميدز لمدة موسمين ومعه مساعدان، مدرب عام ومحلل أداء. وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، عن مواجهة الأهلي في دور الستة عشر لكأس مصر قائلا: "أدرك مواجهة الأهلي جيدا في بطولة كأس مصر، سيكون هناك تجهيز خطة للموسم الجديد، وسيكون لدينا الحماس لاستمرار الفوز والتغلب على الفريق الأحمر واستكمال مشوار البطولة للنهاية".
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حسام البدري: ملايين الموسم الماضي لن تتكرر

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن المرحلة المقبلة في بيراميدز مهمة للغاية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق. وتابع رئيس بيراميدز: "كانت هناك بعض الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، ولدينا أهداف كثيرة هذا الموسم، ووضعنا خطة كاملة لتحقيق نتائج جيدة". وأردف البدري: "مهمة اختيار مدير فني جديد ستكون بالتشاور مع الإدارة، بمواصفات معينة أهمها الخبرة بالكرة المصرية، والعمل الفني الجيد داخل الملعب والنجاحات التي حققها في تاريخه، سنساند ديسابر بكل قوة لتحقيق النجاح الذي نسعى إليه في الإدارة".
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التعليق الأول من حسام البدري على تدريب منتخب مصر

تحدث حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن موقفه في حال إن عرض عليه تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال حسام البدري، في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا لنادي بيراميدز: "شرف لي تدريب المنتخب الوطني، بغض النظر عن الخلافات أو المشكلات الموجودة حاليا". وأوضح رئيس بيراميدز: "دخولي قائمة الترشيحات لتدريب المنتخب أمر رائع، وحتى الآن لم يتحدث معي أحد لتولي قيادة المنتخب، ودعونا ننتظر الأيام المقبلة".
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ديسابر: أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، عن حبه للتحديات ورغبته في تحقيق لقب الدوري المصري مع بيراميدز هذا الموسم. وقال سباستيان ديسابر في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات، بيئة العمل في مصر ممتازة، واليوم نحن حاضرون للحديث عن مشروع جديد وهو بيراميدز، ونجاحه هو عملي المقبل، وعندما كنت مدربا للإسماعيلي كان لدي هدف شخصي هو الفوز بلقب الدوري في مصر، وأمر ضروري أن نصل لذلك الآن مع بيراميدز".
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