حسام البدري يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم نجم بيراميدز

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

حسام البدري

كشف حسام البدري مدير إدارة الكرة بنادي بيراميدز، أن مسؤولي الفريق لم يحسموا أمر اللاعب إيريك تراوري في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك حسبما أفاد لقناة نايل سبورت. وأعلن بيراميدز، أمس الاثنين، تعيين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع أوغندا، بالتراضي بين الطرفين. وقال البدري: "لم نتلق عرضا من الزمالك لضم إيريك تراوري، إنها مجرد اجتهادات بشأنه بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل عبد الله السعيد ومحمد مجدي (قفشة)، ولا يوجد أي قرار رسمي من إدارة بيراميدز بشأن أي لاعب".

في سياق آخر تطرق حسام البدري للحديث عن كأس الأمم الإفريقية، قائلا "كرة القدم بلا ثوابت ومن يقول غير ذلك سيكون مخطئا بدرجة كبيرة، لقد تكلفت المنتخبات الكبيرة الكثير لاعتمادها على الاسم والتاريخ ورأينا مفاجآت من الصغار". وتابع مدير إدارة الكرة بنادي بيراميدز: "منتخب الجزائر الأقرب بشكل كبير جدا ولكن

في سياق آخر تطرق حسام البدري للحديث عن كأس الأمم الإفريقية، قائلا "كرة القدم بلا ثوابت ومن يقول غير ذلك سيكون مخطئا بدرجة كبيرة، لقد تكلفت المنتخبات الكبيرة الكثير لاعتمادها على الاسم والتاريخ ورأينا مفاجآت من الصغار".



وتابع مدير إدارة الكرة بنادي بيراميدز: "منتخب الجزائر الأقرب بشكل كبير جدا ولكن الكرة بلا ثوابت، فهو يتبقى أمامه 3 مباريات للحصول على اللقب، والذي لن يتحقق بسهولة".



وأتم حسام البدري: "الجزائر فريق متكامل وعامر بالنجوم ويتضح عليه علامات البطولة، ونجومه يتسمون بالتركيز والشراسة في الفنيات والالتحامات والروح والرغبة في الفوز، إنها مؤشرات البطولة التي تتوافر في الجزائر بدرجة كبيرة".

