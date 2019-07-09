رسائل غامضة متبادلة.. هل انفصل أحمد فلوكس وهنا شيحة؟

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

أحمد فلوكس وهنا شيحة

أنباء عن انفصال الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة دائمًا ما يتم تداولها، ولكنها انتشرت بكثرة هذه الأيام، والسبب وراء ذلك منشورات النجمين الغامضة على موقع "إنستجرام"، التي يتحدثان فيها عن الوجع والانكسار والاختيارات الصحيحة في الحياة، حيث نشرت هنا شيحة في البداية عبر خاصية "استوري" الموقع، عدة رسائل عن الجرح والصدمة في الآخرين وتمني سرعة الشفاء، وكتبت: "بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام.. كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور. وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك، ولكن يقلقني أن لا تكتشف أنك بحاجة للشفاء".

أحمد فلوكس هو الآخر نشر فيديو لقصيدة "إنسان" وكتب: "هاتقابل ناس كتير في حياتك، بس إنسان واحد بس هو النعمة الحقيقية.. خلي بالك مش كل اللي تفتكره نعمة هايكون نعمة لو عرفته سنين، ولو الدنيا واخداك مش هاتعرفه غير بعد كتير، فحافظ عليه علشان فعلا هو ده اللي يستاهل لأنه فعلا إنسان والوحيد اللي يستاهل. ممكن