فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رسائل غامضة متبادلة.. هل انفصل أحمد فلوكس وهنا شيحة؟

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
أحمد فلوكس وهنا شيحة
أحمد فلوكس وهنا شيحة
أنباء عن انفصال الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة دائمًا ما يتم تداولها، ولكنها انتشرت بكثرة هذه الأيام، والسبب وراء ذلك منشورات النجمين الغامضة على موقع "إنستجرام"، التي يتحدثان فيها عن الوجع والانكسار والاختيارات الصحيحة في الحياة، حيث نشرت هنا شيحة في البداية عبر خاصية "استوري" الموقع، عدة رسائل عن الجرح والصدمة في الآخرين وتمني سرعة الشفاء، وكتبت: "بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام.. كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور. وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك، ولكن يقلقني أن لا تكتشف أنك بحاجة للشفاء".
أحمد فلوكس هو الآخر نشر فيديو لقصيدة "إنسان" وكتب: "هاتقابل ناس كتير في حياتك، بس إنسان واحد بس هو النعمة الحقيقية.. خلي بالك مش كل اللي تفتكره نعمة هايكون نعمة لو عرفته سنين، ولو الدنيا واخداك مش هاتعرفه غير بعد كتير، فحافظ عليه علشان فعلا هو ده اللي يستاهل لأنه فعلا إنسان والوحيد اللي يستاهل. ممكن
اقرأ المزيد
عبد-المنعم-مدبولى

«أبنائي الأعزاء».. ندم عليه خالد زكي وشاهده السادات

«كان فيه واد اسمه الشاطر عمرو.. وكمان كان فيه جدو بشنبات.. في ميعاد الأكل بأمر سي عمرو.. جدو يقعد يحكى حكايات.. فيه قرد نبيه.. صاحبه يناديه.. يجي يلبيه يديه في ايديه طبلة وراية.. طبلة وراية؟.. وساعات تلاقيه يعملك إيه.. ديله يلويه يتشعلق بيه على الشجراية.. وكمان يقدر يمشي على السلك.. ولا أحسن بلياتشو في السيرك.. وده كله عشان متغذي تمام ولا عمره بيرفض أي طعام»، هذه الكلمات كتبها سيد حجاب ولحنها عمار الشريعي وغناها عبد المنعم مدبولي مع الطفل وليد يحيى، والتي نالت شهرة واسعة، وأصبحت إحدى العلامات المميزة لمسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا».
اسعاد-يونس

إسعاد يونس: المظاهر المبالغ فيها جزء من شخصية رمضان

أفصحت الفنانة إسعاد يونس، عن رأيها في الأغاني التي يقدمها الفنان محمد رمضان. وقالت "إسعاد"، إن تلك الأغاني لها جمهور كبير يحبها وينتظرها، والدليل تحقيقها نجاحًا واسعًا، وعدد مشاهدات كبير سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وأضافت، في تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود" على قناة "روتانا"، اليوم الإثنين، "المظاهر المبالغ فيها، التي يقدمها رمضان في أغانيه، هي جزء من شخصيته، وبالتالي من الصعب تغييرها، وأن تكون على ذوق واحد".
أنجلينا-جولي

شاهد.. أنجلينا جولي تعلن الحرب في Maleficent 2

طرحت استوديوهات شركة والت ديزني، تريلر فيلم Maleficent: Mistress of Evil، الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية إنجلينا جولي، والذي يعد الجزء الثاني من فيلم Maleficent، المعروض عام 2014، وحقق نجاحًا مذهلا حول العالم. ووصلت مدة التريلر إلى أكثر من دقيقتين، كانت كافية لإثارة حماس الجمهور، الذي يتشوف إلى مشاهدة جزء لا يقل في المستوى عن سابقه، كما بدا من الإعلان الرسمي للفيلم، (المستوحى من القصة الكلاسيكية الشهيرة "سنووايت") أن تكلفته ستتجاوز سابقه أيضًا، كما تركت الفنانة إيل فانينج التي تلعب دور الأمير الصغيرة، انطباعًا جيدًا من خلال التريلر.
اقرأ المزيد من الأخبار
سمية-الخشاب (10)

سمية الخشاب تشكر ضابط شرطة أنقذها: تحيا مصر

أشادت الفنانة سمية الخشاب بموقف ضابط شرطة بعد مساعدتها في تغيير إطار سيارتها بعد أن تمزق وهي على طريق سفر، وحرصت على توجيه الشكر له، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرا للضابط الذي ساعدها على الطريق، وعلّقت قائلة: "مصر يعني الرجولة والشهامة والأخلاق العالية، حسيت إني لازم أشكر النقيب محمد عبد المنعم صادق اللي ساعدني على الطريق بعد ما اتقطعت عجلة عربيتي وكان مستحيل أتحرك من مكاني، فك العجلة وراح غيرها ورجع لي".
نوال-الزغبي (7)

ماذا قالت نوال الزغبي عن زواجها من وائل كفوري؟

على هامش حفل غنائى أحيته المطربة اللبنانية نوال الزغبي في سوريا بعد غياب 10 سنوات عن التواجد بالأراضي السورية، تحدثت نوال الزغبي عن الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواجها من مواطنها الفنان وائل كفوري، قائلة: "حبيبي وائل بموت فيه، كلنا بنعرف إنه وائل شاب حلو إزاي وبيعجب نسوان كتير، بس هو صديق بس"، وأضافت مازحة أنه الآن أصبح غير متزوج وهي أيضا نفس الأمر، فهو شخص مرح وهي تحبه كثيرا وصديقها منذ سنوات طويلة، وأكدت أنها تفضل الصراحة في أى حديث لها، طالما لا تجرح أو تؤذي أي شخص.
احمد-فهمى-هنا-الزاهد (2)

رسالة حب من هنا الزاهد لأحمد فهمي على «إنستجرام»

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جمعتها بخطيبها الفنان أحمد فهمي، اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت هنا الزاهد رسالة مطولة باللغة الإنجليزية عددت فيها الصفات التي يجب أن تكون في شريك الحياة، في إشارة إلى خطيبها أحمد فهمي. وقالت: "يوما ما ستقابل شخصًا سيقطع ميلًا فقط لكي يجعلك تبتسم.. شخصا أفعاله تتسق مع صفاته.. شخصا سيذكرك كم أنت غال عليه، وسيعتني بك، شخصا سيتفهم حديثك وأيضًا صمتك.. شخصا سيضعك فوق كبريائه".
كريم-عبد-العزيز (1)

كريم عبدالعزيز ينشر صورة ابنته| والجمهور:كبرت يا نجم

شارك الفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع ابنته "ملك"، وهما يقضيان فترة الإجازة في أحد المتنزهات، وقد انهالت التعليقات من محبيه على الصورة، ومنهم من تذكر أدواره التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية، وداعبه أحدهم: "كبرت يا نجم.. ملك كشفت سنك". وينتظر الفنان عرض فيلمه السينمائي الجديد "الفيل الأزرق 2"، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث سبق أن روج له من خلال نشر البرومو الرسمي للعمل إضافة إلى مشاركته للبوستر الخاص به.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org