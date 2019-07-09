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سفر وخروجات.. دعوات فيسبوكية للبنات فقط

فتيات قررن تخصيص صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لدعوة الفتيات فقط للخروج والسفر، للاستمتاع بوقتهن دون القيود التى تفرض عليهن أثناء تواجد الرجال فى الخروجات
تحرير:هالة صقر ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
بنات
بنات
"ما يصحش، عيب، ما ينفعش"، جميعها عبارات رفض، تتلقاها الفتيات من خلال آبائهن وأمهاتهن، بمجرد أن يطلبن السفر أو الخروج مع صديقاتهن، ويزداد الرفض بمجرد طلب السفر مع أشخاص تم التعارف معهم من خلال صفحات السوشيال ميديا، وهذه أول أزمة تواجه الفتيات عند الخروج أو السفر، والأزمة الأخرى أن هناك فتيات يفضلن الخروج مع مجموعات فتيات فقط حتى يتعاملن بحرية مطلقة، لذا واجهن عائقا فى دعوات الخروج والسفر مع مجموعات شبابية من خلال فيسبوك، فلجأن لخلق مجموعات فيسبوكية للفتيات فقط، يستطعن من خلالها تكوين صداقات جديدة للخروج والسفر، والتعامل بحرية دون قيود.
داليا هانى خريجة جامعة القاهرة، قالت لـ"التحرير" إنها من محبى الخروج والسفر، ولكنها تفضل دائما أن تكون الخروجات داخل مجموعات الفتيات فقط، لأن الخروجات مع مجموعات مشتركة من الجنسين، تقتطع من مساحة الحرية التى تبحث عنها الفتاة أثناء الخروج، وبعد انتشار دعوات الخروج والسفر من خلال بعض الشباب على صفحات
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على عبد العال (4)

«سنناقش الطوارئ غدا».. عبد العال يرفع جلسة البرلمان

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب جلسة الغد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد، جاء ذلك قبل أن يرفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الاربعاء، فيما قرر مجلس النواب، أيضا، إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، إلى جلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء. حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن، أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الإعتبارية دون الأشخاص العادية.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

بعد انقسام النواب..تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الإيجار القديم، إلى جلسة قادمة، وذلك بعد الخلافات التى شهدتها الجلسة حول مشروع القانون، بعد أن انقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض، لتطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين والعاديين. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عقب تأجيل مناقشة القانون، "أقسم بالله العلى العظيم وأنا أستاذ قبل ما أتى هنا، وأعلم جيدا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق وأعلم حدود اختصاصى، والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس أن هناك عوارا دستوريا".
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عبدالعال يطالب بحذف «غير دستوري» من مضبطة «الإيجار غير السكني»

أوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوضع مشروع قانون بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى». وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتباريين لكانت تعرضت له، مستطردا "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".
مسجد-السواح (2)

مسجد السواح.. عم السيدة نفيسة وحفيد فاطمة الزهراء

"هذا مقام سيدى ابراهيم الأنور الشهير بالسواح"، عبارة مكتوبة على ضريح أحد أحفاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد "السواح" بمنطقة السواح، تجذب أنظار الزائرين إليها، حيث يأتى لزيارته المئات من المواطنين من مختلف محافظات مصر، حبا فى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من تفرق أضرحة أولياء الله الصالحين إلا أن كل ضريح وله محبيه ومريديه، ممن يقطعون المسافات لأجله، على مدار العام، وتزداد أعدادهم فى "المولد"، وهو أكبر تجمع لمحبى أصحاب الأضرحة من الأولياء الصالحين.
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مطار العاصمة الدولي

اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية

بدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، وسط استعدادات على قدم وساق من وزارة الطيران المدني، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية. وقالت مصادر، أمس الإثنين، إن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، إذ تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادا للتشغيل التجريبي، ويأتي ذلك بعد أيام من تفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني لمطار ومنشآته.
فتاة-الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة اختطاف «فتاه الموتوسيكل»

"ما بين مرض الشهرة وحب الظهور.. أصبح كل شيء مباحا"، وبإمكانيات بسيطة مثل كاميرا موبايل وتوفير اشتراك إنترنت يومي أصبح بإمكانك أن تصل للشهرة وتصبح تريند وتحصل على أكبر نسبة مشاهدات لتتصدر رقم 1 في التريند مصر، وبات الأمر خارج السيطرة وهو ما حدث فى العديد من الوقائع التي وقعت خلال الفترة الماضية أهمها على الإطلاق تلك الواقعة المغلوطة بشأن ادعاء شاب اختطاف شابين لفتاة بالإسكندرية بعد تخديرها على دراجة بخارية ولقي الحدث تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ ما تسبب فى حالة من الجدل.
فتاة-الإسكندرية

شقيق «فتاة الموتوسيكل»: لا تصالح مع صاحب الفيديو

أعلنت أسرة «فتاة الموتوسيكل» التي أشاع أحد الشباب عبر حسابه على "فيسبوك" أنه تم اختطافها بمعرفة شابين، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي قام بـ"التشهير" بهم وبشقيقتهم واختلق -على خلاف الحقيقة- واقعة اختطاف شابين للفتاة، تبين فيما بعد أنهما شقيقاها. وقال علاء محمود، طالب بكلية الهندسة الشقيق الأكبر لـ"ميار" و"مروان" أصحاب الواقعة: "لن نترك حقنا"، معلنا توجهه لقسم شرطة الجمرك لتحرير محضر بالواقعة ضد الشخص الذي قام بتصويرهم والتشهير بهم.
هشام-توفيق (3)

تدشين خط ملاحي من السخنة إلى شرق إفريقيا في أكتوبر

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن وزارته ستنظم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كل المجالات في 2 يوليو المقبل، سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق إفريقيا بسعر منافس بدءا من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، في إطار الإعداد للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة والشركة القابضة للنقل البحري في 2 يوليو، تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية.. شرق ووسط إفريقيا".
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