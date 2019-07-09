سفر وخروجات.. دعوات فيسبوكية للبنات فقط

فتيات قررن تخصيص صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لدعوة الفتيات فقط للخروج والسفر، للاستمتاع بوقتهن دون القيود التى تفرض عليهن أثناء تواجد الرجال فى الخروجات

تحرير:هالة صقر ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

"ما يصحش، عيب، ما ينفعش"، جميعها عبارات رفض، تتلقاها الفتيات من خلال آبائهن وأمهاتهن، بمجرد أن يطلبن السفر أو الخروج مع صديقاتهن، ويزداد الرفض بمجرد طلب السفر مع أشخاص تم التعارف معهم من خلال صفحات السوشيال ميديا، وهذه أول أزمة تواجه الفتيات عند الخروج أو السفر، والأزمة الأخرى أن هناك فتيات يفضلن الخروج مع مجموعات فتيات فقط حتى يتعاملن بحرية مطلقة، لذا واجهن عائقا فى دعوات الخروج والسفر مع مجموعات شبابية من خلال فيسبوك، فلجأن لخلق مجموعات فيسبوكية للفتيات فقط، يستطعن من خلالها تكوين صداقات جديدة للخروج والسفر، والتعامل بحرية دون قيود.

داليا هانى خريجة جامعة القاهرة، قالت لـ"التحرير" إنها من محبى الخروج والسفر، ولكنها تفضل دائما أن تكون الخروجات داخل مجموعات الفتيات فقط، لأن الخروجات مع مجموعات مشتركة من الجنسين، تقتطع من مساحة الحرية التى تبحث عنها الفتاة أثناء الخروج، وبعد انتشار دعوات الخروج والسفر من خلال بعض الشباب على صفحات

داليا هانى خريجة جامعة القاهرة، قالت لـ"التحرير" إنها من محبى الخروج والسفر، ولكنها تفضل دائما أن تكون الخروجات داخل مجموعات الفتيات فقط، لأن الخروجات مع مجموعات مشتركة من الجنسين، تقتطع من مساحة الحرية التى تبحث عنها الفتاة أثناء الخروج، وبعد انتشار دعوات الخروج والسفر من خلال بعض الشباب على صفحات السوشيال ميديا، جاءت الفكرة لها بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى للفتيات فقط، وكتبت عليها "ladies only events".

شاركت داليا هانى فى فكرتها صديقتها رانيا فؤاد، وبدآ معا فى نشر دعوات للخروج والسفر للفتيات فقط من خلال صفحتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ووضعا مع كل دعوة البرنامج الخاص بها وطريقة تنظيم اليوم، وبعدما لاقت الفكرة إعجابا واسعا من جانب الفتيات، بدأتا فى تأجير فيلا بمنطقة الشروق لقضاء يوم كامل بها واستخدام حمام السباحة مع وضع شروط صارمة للأمان، أولها ممنوع التصوير، والتأكد من عدم وجود كاميرات أو مبانٍ تكشف المكان، حيث تجلس الفتيات بحريتهن دون قيود يخلعن الحجاب ويرتدين ملابس السباحة، ويستمعن إلى الموسيقى والأغانى.

داليا وضعت أفكارا جديدة مثل مشاركة مدربات من الجيم لممارسة الزومبا والألعاب الرياضية أثناء اليوم، وكذلك الاتفاق مع أصحاب الحرف اليدوية أو رسم الحنة لتحقيق رغبة الفتيات فى شراء بعض الإكسسوارات أو الحقائب أو غيرها، والاتفاق مع أتوبيسات لنقل الفتيات، موضحة أن هدفها دائما هو عمل يوم ترفيهى للفتيات بشكل آمن ودون قيود قائلة "الفكرة إنى من حقى كبنت أتفسح براحتى وأخرج وأنزل حمام السباحة بالمايوه"، مؤكدة أن الخروجات لاقت إعجاب الفتيات وطلبوا تكرارها.

وكانت الخطوة الثانية التى اتخذتها، هى تخصيص يوم للسفر، وبالفعل نظمت أكثر من دعوة سفر إلى العين السخنة وأقبل عليها عدد كبير من الفتيات، موضحة أن الهدف من الفكرة ليس ربحيا، ولكن هناك دعوات يخرج من خلالها ربح، ولكن الأهم من الربح ألا تكون هناك خسارة.

وعن الخطوة القادمة قالت إنها ستخطط للسفر إلى المدن الساحلية البعيدة وقضاء أكثر من يوم فى أحد الفنادق، حيث تسعى دائما للوصول إلى أسعار مناسبة، وستعرض الفكرة على الفتيات وإذا لاقت إعجابهن سيتم تنفيذها، وعمل برنامج ترفيهى يناسبهن.

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أمانى عطالله إحدى المشاركات فى دعوات السفر التى أطلقتها داليا هانى قالت لـ"التحرير"، إنها متزوجة ولديها أطفال ودائما ما تسافر معهم وتصاحبهم فى الخروجات، ولكن السفر والخروج مع مجموعات الفتيات فقط له مذاق خاص، وهناك حالة من الترفيه والاستمتاع على مدار اليوم، ومتاح لها خلع الحجاب وعدم الالتزام بالمايوه الشرعى، إلى جانب ممارسة الرياضة وهو ما يعطى طاقة إيجابية، موضحة أنها تصطحب معها ابنتها ووالدتها وصديقاتها، كما أنها حريصة على حضور كافة الخروجات.

ايمان أحمد إحدى محبات الخروج والسفر مع مجموعات الفتيات قالت لـ"التحرير"، إنها متابعة جيدة لدعوات السفر على صفحات السوشيال ميديا ولكنها دائما تجمع بين الفتيات والرجال فى السفر والخروجات، وهو ما يقابل بالرفض من جانب الأسرة كثيرا، لذا قررت البحث عن مجموعات الفتيات، وبالفعل وجدت إحدى الدعوات لقضاء يوم كامل فى العين السخنة، ولم تتردد فى اتخاذ القرار والسفر، وأكدت على أن السفر مع مجموعة من الفتيات فقط ممتع للغاية ويعطى قدرا كبيرا من الحرية والطاقة الإيجابية، وتكوين صداقات جديدة.

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