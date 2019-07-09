جريمة

إخلاء سبيل طالبة «مهرجان الدخلاوية» بجامعة الزقازيق

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
جامعة الزقازيق - صورة أرشيفية
جامعة الزقازيق - صورة أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل طالبة جامعية، في الحادية والعشرين من عمرها، وذلك بضمان محل إقامتها، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالاشتراك مع صاحب شركة دعاية وإعلان في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعمت على خلاف الحقيقة إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق.
كان الدكتور ياسر محمد أبو الفتوح، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، وعضو مجلس إدارة وحدة الكفاءة البدنية بكلية التربية الرياضية بالجامعة، تقدم ببلاغ حملَّ رقم 3782 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، لتضرره من نشر إعلان بشأن إقامة مهرجان غنائي لفرقة «الدخلاوية» بالصالة المُغطاة باستاد
اقرأ المزيد
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (7)

حشيش وتزوير.. تفاصيل إحالة المتهمين بحريق محطة مصر

عقدت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم التي أنكروا أغلب ما فيها، وننشر نص أمر الإحالة الذي أعدته النيابة في حق المتهمين، وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302.
انهيار-صومعة-قمح-فى-المنيا (2)

لجنة فنية للتحقيق في انهيار صومعة قمح بالمنيا (صور)

قالت مصادر بمديرية التموين في محافظة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة فنية وهندسية للتحقيق في "انهيار صومعة قمح"، أمس الإثنين، في مركز بني مزار، والتعرف على العيوب التي ظهرت بخزانات الصومعة، ما تسبب في سقوطها فجأة، مشيرين إلى أنه سيتم فتح تحقيقات عاجلة مع العاملين بالموقع لكشف أسباب الانهيار. وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"التحرير" أن صومعة بني مزار تعتبر منطقة لوجستية متخصصة لإدارة القمح، حيث إن السعة التخزينية للصومعة تصل إلى 5 آلاف طن من خلال 3 خلايا، كل خلية تخزن نحو 1650 طنًا شهريًا بطاقة 660 طنا يوميًا.
قفز-فى-نهر-النيل

انتحار طالب غرقا في ترعة لرسوبه بـ«صيدلة» الزقازيق

أقدم شاب، في الثانية والعشرين من عمره، على التخلص من حياته، اليوم الثلاثاء؛ بسبب رسوبه في نتيجة امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، حيث ألقى بنفسه ليسقط غريقًا بمياه ترعة «بحر مويس» بدائرة قسم شرطة ثاني الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى انتشال الجثمان بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
انتحار

بمادة سامة.. انتحار ربة منزل في طوخ بسبب الطلاق

أقدمت ربة منزل على الانتحار وتخلصت من حياتها، اليوم الثلاثاء، بتناول مادة سامة داخل منزلها بإحدى قرى مركز طوخ بعد فشلها وطلاقها عقب زواجها بـ6 أشهر، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد الوزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ بانتحار ربة منزل داخل منزلها بقرية أجهور الكبرى التابعة لدائرة المركز.
اقرأ المزيد من الأخبار
جامعة-الزقازيق-

ضبط مروّج تذاكر مهرجان «الدخلاوية» في جامعة الزقازيق

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثاني الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عصام عتيق، اليوم السبت، القبض على صاحب شركة دعاية وإعلان؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة القسم، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعم -على خلاف الحقيقة- إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
فيسبوك

«عرفته على الفيس».. طالبة ثانوي تهرب مع عجوز للزواج

تمكن رجال مباحث مركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، اليوم الأربعاء، من كشف غموض واقعة اختفاء طالبة بالمرحلة الثانوية عن منزل أسرتها لأكثر من 48 ساعة، إذ تبين قيام الفتاة بالهروب من منزل أسرتها وسفرها للقاهرة من أجل الزواج برجل عجوز تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بينما جرت إعادة الطالبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
فتاة-الإسكندرية

إخلاء سبيل مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قرر المستشار حسام حسن رئيس نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المدعو «م.س» بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في واقعة ادعاء إنقاذ فتاة مخدرة ومخطوفة برفقة شخصين على دراجة نارية، وقام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقة. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهم والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهم بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة.
حبل-مشنقة

قتلا زوجها ليلة العيد..الإعدام شنقا لـ«صباح» وعشيقها

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الإثنين، على قرار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وعشيقها؛ على خلفية اتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته بالقُرب من قرية «الخِرس» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، إذ تبين أن عشيقها تربطه صداقة عمر بالمجني عليه زوجها، حيث هاما ببعضهما وتخلصا منه كي يخلو لهما الجو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org