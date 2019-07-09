إخلاء سبيل طالبة «مهرجان الدخلاوية» بجامعة الزقازيق

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

جامعة الزقازيق - صورة أرشيفية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل طالبة جامعية، في الحادية والعشرين من عمرها، وذلك بضمان محل إقامتها، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالاشتراك مع صاحب شركة دعاية وإعلان في بيع وترويج تذاكر أمام بوابة حديقة «المصرية بلازا» بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بزعم أنها خاصة بمهرجان غنائي لفريق «الدخلاوية»، والذي زعمت على خلاف الحقيقة إقامته بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة بمدينة الزقازيق.

كان الدكتور ياسر محمد أبو الفتوح، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، وعضو مجلس إدارة وحدة الكفاءة البدنية بكلية التربية الرياضية بالجامعة، تقدم ببلاغ حملَّ رقم 3782 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، لتضرره من نشر إعلان بشأن إقامة مهرجان غنائي لفرقة «الدخلاوية» بالصالة المُغطاة باستاد