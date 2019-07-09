ديبالا يحسم موقفه من البقاء في يوفنتوس

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

باولو ديبالا

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه من الرحيل إلى صفوف إنتر الإيطالي هذا الصيف، حيث أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إلى إخبار ديبالا للسيدة العجوز برغبته في الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري، حيث يشعر بأنه سيكون له دور كبيرًا في المشروع المقبل للفريق، لينهي الجدل بالتالي حول احتمالية انتقاله إلى صفوف إنتر، خاصة أن الكثير من التقارير انتشرت مؤخرًا حول رغبة إنتر ويوفنتوس في الدخول في صفقة تبادلية بين ديبالا والمهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي

ويأتي ذلك الخبر، بعدما عانى ديبالا من انخفاض المستوى والغياب عن بعض المباريات خلال الموسم المنقضي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري. وشارك ديبالا في 42 مباراة الموسم الماضي، لم يسجل خلالها سوى 10 أهداف فقط في جميع المسابقات، وذلك بعدما تهمش دوره كثيرًا في الفريق بعد قدوم النجم البرتغالي كريستيانو

ويأتي ذلك الخبر، بعدما عانى ديبالا من انخفاض المستوى والغياب عن بعض المباريات خلال الموسم المنقضي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري.



وشارك ديبالا في 42 مباراة الموسم الماضي، لم يسجل خلالها سوى 10 أهداف فقط في جميع المسابقات، وذلك بعدما تهمش دوره كثيرًا في الفريق بعد قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اليوفي من ريال مدريد الصيف الماضي.



وتوج ديبالا مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات ولقب كأس إيطاليا 3 مرات ولقب السوبر الإيطالي مرتين، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.



وتواجد في فريق الموسم في الدوري 3 مرات مواسم 2015- 2016 و2016- 2017 و2017- 2018.