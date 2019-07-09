رياضة

رسميًا.. نيبوشا مدربًا لنادي الجونة

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الجونة
الجونة
أعلن نادي الجونة، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020، ومساعده لادان پيروسييتش، وذلك حسبما أفاد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ووقع ميلوسيفيتش صاحب الـ46 عامًا، على عقود تدريب الجونة صباح اليوم، في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven11 المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، وحسام غالي، مدير الكرة، وذلك بعد أيام من تعيين هشام السيد مدربًا لحراس المرمى في إطار التحضير للموسم الجديد.
وضمن الجونة البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ15 بجدول ترتيب المسابقة، مبتعدًا عن بتروجت آخر الهابطين، وتتبقى للفريق مباراة أمام الزمالك على ملعبه، يوم 23 يوليو المقبل في الجولة الـ33. تجدر الإشارة إلى أن حمادة صدقي، المدير الفني السابق للجونة، أعلن رحيله عن الفريق
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هدف المحمدي‎ (1)

إبراهيم سعيد لقائد الفراعنة: «أي متخاذل ياخد بالقلم»

انتقد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، أحمد المحمدي، قائد الفراعنة، بعد ساعات من تقديم الأخير اعتذاره عن خروج المنتخب مبكرا من كأس الأمم. وكتب المحمدي: "أعتذر لكل الناس على الخروج المبكر من كأس الأمم.. وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندتنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم". ورد إبراهيم على المحمدي: "المفروض إنك اكتسبت خبرة كبيرة يا محمدي معانا، وكان المفروض إنك كابتن الفريق وأي حد متخاذل في الملعب وجاي رحلة ومش عارف قيمة فانلة منتخب مصر، كان ياخد بالقلم على وشه ويطلع عين أهله كمان ويسكت.. وفي الآخر ده للمصلحة العامة".
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يحسم موقفه من البقاء في يوفنتوس

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه من الرحيل إلى صفوف إنتر الإيطالي هذا الصيف، حيث أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إلى إخبار ديبالا للسيدة العجوز برغبته في الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري، حيث يشعر بأنه سيكون له دور كبيرًا في المشروع المقبل للفريق، لينهي الجدل بالتالي حول احتمالية انتقاله إلى صفوف إنتر، خاصة أن الكثير من التقارير انتشرت مؤخرًا حول رغبة إنتر ويوفنتوس في الدخول في صفقة تبادلية بين ديبالا والمهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي
حسام-البدرى

حسام البدري يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم نجم بيراميدز

كشف حسام البدري مدير إدارة الكرة بنادي بيراميدز، أن مسؤولي الفريق لم يحسموا أمر اللاعب إيريك تراوري في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك حسبما أفاد لقناة نايل سبورت. وأعلن بيراميدز، أمس الاثنين، تعيين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع أوغندا، بالتراضي بين الطرفين. وقال البدري: "لم نتلق عرضا من الزمالك لضم إيريك تراوري، إنها مجرد اجتهادات بشأنه بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل عبد الله السعيد ومحمد مجدي (قفشة)، ولا يوجد أي قرار رسمي من إدارة بيراميدز بشأن أي لاعب".
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رمضان-صبحى

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل جديدة لاستعارة رمضان صبحي

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أن الـ24 ساعة المقبلة، ستكون حاسمة في إنهاء الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على استعارة رمضان صبحي لمدة موسم واحد، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأربعاء، إن الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي، ومن المنتظر أن يتم إنهاء كل شيء في غضون الساعات القليلة المقبلة، وأوضح المصدر أن النادي الأهلي يتفاوض مع نظيره الإنجليزي، من أجل تخفيض القيمة المالية التي يطلبها هيدرسفيلد والمقدرة بـ2 مليون جنيه إسترليني.
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بعثة الزمالك تصل قبرص للدخول في معسكر مغلق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بافوس بدولة قبرص، حيث كان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. كما حرصت السيدة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية فى قبرص على الاتصال ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة على تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.
الجونه

الجونة يعلن عن تعاقده مع مدرب حراس مرمى جديد

أعلن نادي الجونة، رسميا، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين هشام السيد مدربًا لحراس المرمى في إطار التحضير للموسم الجديد 2019/ 2020، ليبدأ مهمته على الفور مع الفريق الأول، ويستعد مسؤولو الفريق الساحلي للإعلان عن تعاقدهم مع مدير فني إنجليزي ليقادة الفريق خلال الموسم المُقبل. وضمن الجونة البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ15 بجدول ترتيب المسابقة، مبتعدًا عن بتروجت آخر الهابطين، وتتبقى للفريق مباراة إضافية أمام الزمالك على ملعبه يوم 23 يوليو المقبل في الجولة الـ33.
حسام-غالي ‎ (1)

رسميًا.. حسام غالي يجدد تعاقده مع الجونة

أعلن نادي الجونة، رسميًا، مساء الثلاثاء، عن تجديد تعاقده مع حسام غالي، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في منصب مدير الكرة بالفريق الأول، لمدة موسم واحد جديد. وأوضح النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تجديد التعاقد مع حسام غالي، جاء مساء الثلاثاء، في حضور خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي الساحلي، ونادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «Eleven 11» المسؤولة عن إدارة الكرة بالنادي بعد الاتفاق على كل التفاصيل.
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