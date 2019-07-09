رسميًا.. نيبوشا مدربًا لنادي الجونة

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الجونة

أعلن نادي الجونة، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020، ومساعده لادان پيروسييتش، وذلك حسبما أفاد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ووقع ميلوسيفيتش صاحب الـ46 عامًا، على عقود تدريب الجونة صباح اليوم، في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven11 المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، وحسام غالي، مدير الكرة، وذلك بعد أيام من تعيين هشام السيد مدربًا لحراس المرمى في إطار التحضير للموسم الجديد.

وضمن الجونة البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ15 بجدول ترتيب المسابقة، مبتعدًا عن بتروجت آخر الهابطين، وتتبقى للفريق مباراة أمام الزمالك على ملعبه، يوم 23 يوليو المقبل في الجولة الـ33. تجدر الإشارة إلى أن حمادة صدقي، المدير الفني السابق للجونة، أعلن رحيله عن الفريق