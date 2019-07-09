غدا طقس شديد الحرارة جنوبا.. ورطوبة بالقاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 38شبين الكوم 25 37طنطا 24 36دمنهور 24 34الإسكندرية 25 33بلطيم 25 32مطروح 23 32السلوم 24 34سيوة 24 41بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 24 37الإسماعيلية 23 38السويس 24 37العريش 23 34رفح 23 33رأس سدر 25 40نخل 19 38نويبع 28 38طابا 25 36كاترين 19