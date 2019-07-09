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غدا طقس شديد الحرارة جنوبا.. ورطوبة بالقاهرة

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 38شبين الكوم 25 37طنطا 24 36دمنهور 24 34الإسكندرية 25 33بلطيم 25 32مطروح 23 32السلوم 24 34سيوة 24 41بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 24 37الإسماعيلية 23 38السويس 24 37العريش 23 34رفح 23 33رأس سدر 25 40نخل 19 38نويبع 28 38طابا 25 36كاترين 19
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التعليم: 88.6% نسبة النجاح في الجبر والهندسة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجبر والهندسة الفراغية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجبر والهندسة والفراغية، البالغ عددها 4 آلاف و656 ورقة، أسفرت عن نجاح 4 آلاف و126 طالب وطالبة بنسبة نجاح 88.6%.
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وزير الطيران يفتتح مطار العاصمة الإدارية تجريبيا

افتتح وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، اليوم الثلاثاء، مطار العاصمة الإدارية الجديدة، تجريبيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وتم الانتهاء من عمليات الإنشاء والتجهيز لاستقبال الرحلات الجوية، لتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي، إذ يسع المطار 300 راكب في الساعة، ويضم 45 مبنى وبرج مراقبة جوية بطول 50 مترا، وتم بناؤه خلال 12 شهرا، وتزويده بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم، وأحدث أجهزة الكشف الذاتي "Body scan" وأجهزة الكشف عن الحقائب "X_Ray"، ويتسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.
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«دابسي» عن رأسمال الشركة: مصري بالكامل

أصدرت شركة "دابسي"، اليوم الثلاثاء، بيانا، ترد فيه على ما تم تداوله من أنباء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، تتعلق بشراكة جهاز الخدمة الوطنية في الشركة، أو ملكيتها للحكومة المصرية، موضحا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم التصريح من قبل الشركة عن أي شيء بهذا الصدد، وبذات الوقت من المتوقع أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحالية لصالح البعض، مؤكدة أن الشركة رأس مالها مصري بالكامل لرجال أعمال مصريين مدنيين وطنيين.
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إنشاء صندوقين حكوميين لتأمين طلاب المدارس والأزهر

أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، اليوم الثلاثاء، بيانا، يعلن فيه صدور قرارين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقمي 1583، و1584 لسنة 2019، بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، بهدف توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج، وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين.
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طقس-حار-مياه

الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (6)

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (2)

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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