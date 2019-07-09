بـ12 جنيها.. طابع تذكاري لبطولة كأس الأمم الإفريقية

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

طابع بريد كأس الأمم الإفريقية

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الدورة الثانية والثلاثون في نسختها الجديدة. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الخامسة يعد حدثا تاريخيا حيث إنه رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية من قبل ويعبر عن قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى وشهادة دولية تؤكد على ريادتها وأمنها. وتم التجديد اليوم للمهندس عصام الصغير لرئاسة الهيئة بعدما انتهت مدة رئاسته منذ أيام.

وأوضح عصام الصغير أن البريد المصري بهذه المناسبة أصدر طابعا ثلاثي الأشكال متصل يحمل الجزء الاول منه صورة لكأس البطولة وتميمة الدورة والطابع الأوسط مدون عليه كأس الأمم الإفريقية ومزود ببعض الزخارف العربية وفي الخلفية تظهر صورة للشمس وقت الشروق والجزء الأخير من الطابع تم تصميمه على شكل قارة إفريقيا مضاف



وأوضح عصام الصغير أن البريد المصري بهذه المناسبة أصدر طابعا ثلاثي الأشكال متصل يحمل الجزء الاول منه صورة لكأس البطولة وتميمة الدورة والطابع الأوسط مدون عليه كأس الأمم الإفريقية ومزود ببعض الزخارف العربية وفي الخلفية تظهر صورة للشمس وقت الشروق والجزء الأخير من الطابع تم تصميمه على شكل قارة إفريقيا مضاف إليها أعلام جميع الدول المشاركة في البطولة ويعد الطابع الثلاثي من أنواع الطوابع المتصلة من حيث الشكل العام حيث إنه تم تصميمه بشكل بانورامي يظهر معالم مصر الحضارية كما أصدر البريد المصري بهذه المناسبة بطاقة تذكارية مع الطابع الثلاثي تعبر عن تنظيم مصر لهذا الحدث الرياضي الهام مشيراً إلى أن مقاس الطابع 5سم x 9سم أوفست متعدد الألوان وقيمته 12جنيهاً أما البطاقة التذكارية تم تصميمها بمقاس 6سم x 8سم أوفست متعدد الألوان وقيمتها 5 جنيهات.







