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بـ12 جنيها.. طابع تذكاري لبطولة كأس الأمم الإفريقية

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
طابع بريد كأس الأمم الإفريقية
طابع بريد كأس الأمم الإفريقية
أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الدورة الثانية والثلاثون في نسختها الجديدة. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الخامسة يعد حدثا تاريخيا حيث إنه رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية من قبل ويعبر عن قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى وشهادة دولية تؤكد على ريادتها وأمنها. وتم التجديد اليوم للمهندس عصام الصغير لرئاسة الهيئة بعدما انتهت مدة رئاسته منذ أيام.
وأوضح عصام الصغير أن البريد المصري بهذه المناسبة أصدر طابعا ثلاثي الأشكال متصل يحمل الجزء الاول منه صورة لكأس البطولة وتميمة الدورة والطابع الأوسط مدون عليه كأس الأمم الإفريقية ومزود ببعض الزخارف العربية وفي الخلفية تظهر صورة للشمس وقت الشروق والجزء الأخير من الطابع تم تصميمه على شكل قارة إفريقيا مضاف
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وزير-التموين - على المصيلحي (1)

رسميا.. «التموين» تعدل سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى قرار رسمى صادر عنها بتاريخ أمس، عن قيامها بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره مجلس الوزراء عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضى. وحصل "التحرير" على نسخة من قرار تعديل التكلفة الذى تم الإعلان خلاله أن المتحمل الأول لسداد زيادة تكلفة الخبز البلدى بالمخابز هى الهيئة العامة للسلع التموينية. كانت وزارة التموين قد أعلنت عن تحملها كامل النفقات التى تتبع زيادة أسعار السولار والمرتبطة بتصنيع رغيف الخبز.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا محلوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، نتيجة تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1396 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
معدل-النمو

7 مؤشرات أدت إلى نمو الاقتصاد المصري خلال 2018-2019

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة دعم السلع التموينية، وغيرها من الإجراءات على مدار 3 سنوات، لينتهي برنامج الإصلاح بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران، وبنك الاستثمار العربي نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة، وبنك بركة ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
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مترو الأنفاق

إعلان موعد افتتاح المرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث

صرح عصام عبد القادر والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بأنه سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، في ديسمبر 2020 - 2021، موضحا أن الخط الثالث، يتم تنفيذه مع مجموعة من الشركات المصرية والفرنسية، في إطار سلسلة المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الفرنسي.من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة الخط الثالث تبلغ 90 مليار جنيه، موضحا أن جزء من هذا الخط والذي سيخدم محافظة الجيزة بالكامل تصل تكلفته إلى 30 مليار جنيه.
منتخب-مصر

أول رد فعل من مجلس النواب على خسارة منتخب مصر

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا لأعضائها، في أعقاب الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم، من دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الخسارة بهدف مقابل لا شيء من جنوب إفريقيا. وقال النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة: "الكرة دائما مكسب وخسارة، لكن مستوي المنتخب للأسف سيئ، من أول الخطة والأداء، وقولنا الكلام ده كتير، ودي مسئولية اتحاد الكرة، لأن الظروف توفرت بشكل محترم وكبير ومهم، واستقالة اتحاد الكرة، جاءت لاحترام الشعب المصري، ويجب أن تتبعها خطوات محاسبية، تتم من خلال وزير الشباب والرياضة".
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

عقب خروج مصر| هل يخفض الاتحاد أسعار تذاكر المباريات؟

«دموع وحسرة وخيبات أمل».. ساعات عصيبة عاشها المصريون أول من أمس، عقب خسارة المنتخب أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتوديع منافسات البطولة سريعاً من دور الـ16 دون أن يقدم العرض المنتظر منه، بعدما منى المصريون أنفسهم بالبطولة، خاصة أنها تقام هذه المرة على أرض مصر فى أجواء مثالية من الناحية التنظيمية والكروية والتفاف الدولة بجميع أجهزتها حول المنتخب وتسخير جميع الإمكانات له وللاعبين، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010، وتعويض خيبة الأمل التى ألمت بالمجتمع، عقب خسارة البطولة فى نسختها الماضية على يد الكاميرون.
الافتتاح (8)

هل تحملت الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كان 2019؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، التي أكدت أنه لا صحة لذلك على الإطلاق، موضحة أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32 راعيا، وأن ذلك لا يحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات.
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