رسميا.. «التموين» تعدل سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم

تحرير:أسماء فتحى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

وزير التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى قرار رسمى صادر عنها بتاريخ أمس، عن قيامها بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره مجلس الوزراء عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضى. وحصل "التحرير" على نسخة من قرار تعديل التكلفة الذى تم الإعلان خلاله أن المتحمل الأول لسداد زيادة تكلفة الخبز البلدى بالمخابز هى الهيئة العامة للسلع التموينية. كانت وزارة التموين قد أعلنت عن تحملها كامل النفقات التى تتبع زيادة أسعار السولار والمرتبطة بتصنيع رغيف الخبز.

الأسعار بعد زيادة تكلفة التصنيع: الخبز (ماو) الطري بتكلفة تصنيع 17.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 60.50 قرش. خبز (ماو) ملدن بتكلفة تصنيع 19.10 قرش وتبلغ تكلفة الرغيف 62.57 قرش. خبز محجر بتكلفة تصنيع 16.06 قرش وتكلفة الرغيف تبلغ 60.90 قرش. اقرأ أيضا: التموين: لا يجوز أن تتحمل الدولة دعم 71 مليونا