لجنة فنية للتحقيق في انهيار صومعة قمح بالمنيا (صور)

تحرير:محمد الزهراوي ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

انهيار صومعة قمح بالمنيا

قالت مصادر بمديرية التموين في محافظة المنيا، إنه تم تشكيل لجنة فنية وهندسية للتحقيق في "انهيار صومعة قمح"، أمس الإثنين، في مركز بني مزار، والتعرف على العيوب التي ظهرت بخزانات الصومعة، ما تسبب في سقوطها فجأة، مشيرين إلى أنه سيتم فتح تحقيقات عاجلة مع العاملين بالموقع لكشف أسباب الانهيار. وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"التحرير" أن صومعة بني مزار تعتبر منطقة لوجستية متخصصة لإدارة القمح، حيث إن السعة التخزينية للصومعة تصل إلى 5 آلاف طن من خلال 3 خلايا، كل خلية تخزن نحو 1650 طنًا شهريًا بطاقة 660 طنا يوميًا.

بدأت النيابة العامة في مركز بني مزار، تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المنيا، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة انهيار صومعة قمح، أمس الإثنين، تحوي أكثر من 3 آلاف طن. كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بانهيار صومعة قمح بمنطقة