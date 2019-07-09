فيلم «ماكو».. مستوحى من حادث العبارة سالم إكسبريس

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

قصي خولي

بشكل مفاجئ تم الإعلان عن إنتاج فيلم جديد بعنوان «ماكو» من المنتظر طرحه خلال صيف 2019، يضم الفيلم المصري عدد من النجوم العرب؛ السوري قصي خولي، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، التركي مراد يلدريم الذى يشارك لأول مرة بالسينما المصرية، الفيلم من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، إنتاج شركة «بيراميدز» للإنتاج الفني، مستوحى أحداثه من حادث العبارة سالم إكسبريس التي غرقت فى ديسمبر 1991، بالبحر الأحمر، بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، وراح ضحيتها 476 شخصًا، بينما نجا من الغرق 178 راكبا فقط، بعد محاولات مريرة من جانب طاقم الإنقاذ.

فيلم «ماكو» أول فيلم مصري تدور أحداثه تحت مياه البحر، تقوم قصته المستوحاة عن الواقعة الحقيقية حول 8 أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر العميقة في مكان مليء بالذكريات و الحكايات، وأكد صناعه أن الفيلم مختلف على السينما المصرية فى طريقة تصويره وإخراجه، حيث تم الاستعانة بعدد من صناع الأفلام