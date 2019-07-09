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فيلم «ماكو».. مستوحى من حادث العبارة سالم إكسبريس

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
قصي خولي
قصي خولي
بشكل مفاجئ تم الإعلان عن إنتاج فيلم جديد بعنوان «ماكو» من المنتظر طرحه خلال صيف 2019، يضم الفيلم المصري عدد من النجوم العرب؛ السوري قصي خولي، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، التركي مراد يلدريم الذى يشارك لأول مرة بالسينما المصرية، الفيلم من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، إنتاج شركة «بيراميدز» للإنتاج الفني، مستوحى أحداثه من حادث العبارة سالم إكسبريس التي غرقت فى ديسمبر 1991، بالبحر الأحمر، بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، وراح ضحيتها 476 شخصًا، بينما نجا من الغرق 178 راكبا فقط، بعد محاولات مريرة من جانب طاقم الإنقاذ.
فيلم «ماكو» أول فيلم مصري تدور أحداثه تحت مياه البحر، تقوم قصته المستوحاة عن الواقعة الحقيقية حول 8 أشخاص في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر العميقة في مكان مليء بالذكريات و الحكايات، وأكد صناعه أن الفيلم مختلف على السينما المصرية فى طريقة تصويره وإخراجه، حيث تم الاستعانة بعدد من صناع الأفلام
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رسائل غامضة متبادلة.. هل انفصل أحمد فلوكس وهنا شيحة؟

أنباء عن انفصال الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة دائمًا ما يتم تداولها، ولكنها انتشرت بكثرة هذه الأيام، والسبب وراء ذلك منشورات النجمين الغامضة على موقع "إنستجرام"، التي يتحدثان فيها عن الوجع والانكسار والاختيارات الصحيحة في الحياة، حيث نشرت هنا شيحة في البداية عبر خاصية "استوري" الموقع، عدة رسائل عن الجرح والصدمة في الآخرين وتمني سرعة الشفاء، وكتبت: "بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام.. كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور. وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك، ولكن يقلقني أن لا تكتشف أنك بحاجة للشفاء".
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«أبنائي الأعزاء».. ندم عليه خالد زكي وشاهده السادات

«كان فيه واد اسمه الشاطر عمرو.. وكمان كان فيه جدو بشنبات.. في ميعاد الأكل بأمر سي عمرو.. جدو يقعد يحكى حكايات.. فيه قرد نبيه.. صاحبه يناديه.. يجي يلبيه يديه في ايديه طبلة وراية.. طبلة وراية؟.. وساعات تلاقيه يعملك إيه.. ديله يلويه يتشعلق بيه على الشجراية.. وكمان يقدر يمشي على السلك.. ولا أحسن بلياتشو في السيرك.. وده كله عشان متغذي تمام ولا عمره بيرفض أي طعام»، هذه الكلمات كتبها سيد حجاب ولحنها عمار الشريعي وغناها عبد المنعم مدبولي مع الطفل وليد يحيى، والتي نالت شهرة واسعة، وأصبحت إحدى العلامات المميزة لمسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا».
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إسعاد يونس: المظاهر المبالغ فيها جزء من شخصية رمضان

أفصحت الفنانة إسعاد يونس، عن رأيها في الأغاني التي يقدمها الفنان محمد رمضان. وقالت "إسعاد"، إن تلك الأغاني لها جمهور كبير يحبها وينتظرها، والدليل تحقيقها نجاحًا واسعًا، وعدد مشاهدات كبير سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وأضافت، في تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود" على قناة "روتانا"، اليوم الإثنين، "المظاهر المبالغ فيها، التي يقدمها رمضان في أغانيه، هي جزء من شخصيته، وبالتالي من الصعب تغييرها، وأن تكون على ذوق واحد".
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الشرنوبي يجيب.. هل هناك جزء ثان من «كأنه إمبارح»؟

نشر الفنان محمد الشرنوبى، صورة تجمعه بكل من الفنانة هدى المفتي وخالد أنور وأسماء جلال، على موقع «إنستجرام» وهم يوجدون داخل حمام السباحة، وعلق على الصورة: «ده جزء تاني وده ولا إيه؟ كأنه إمبارح»، وتفاعل الجمهور مع الصورة، مؤكدين سعادتهم حال تقديم جزء ثان من المسلسل الذي عرض العام الماضى وحقق نجاحا كبيرًا، ولكن هل هناك بالفعل جزء ثان من المسلسل؟ الأمر لا يزال غير مؤكد، ولكن نهاية الجزء الأول تركها الكاتب مفتوحة وتتحمل تقديم جزء آخر، خاصة مع اهتمام المشاهدين بقصة "علي" الطفل الذى أصبح شابا وتبحث عائلته عنه منذ أن خطف منها وهو بالخامسة من عمره.
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عادل إمام ونجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف

توافد نجوم الفن على مسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم واجب العزاء في الفنان القدير عزت أبو عوف، حيث حضر مبكرًا -وقبل أذان المغرب- كل من عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة، وريهام عبدالغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبدالعزيز وأحمد بدير، إضافة إلى مصفف الشعر محمد الصغير. وشيع جثمان أبو عوف، أمس الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وتم دفنه في مقابر العائلة، بحضور شقيقاته وعدد من الفنانين.
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أزمات ناهد السباعي.. مايوه وتصريح جريء وإلغاء زفافها

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، وعلقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ"، ويبدو أنها لم تكن تتوقع الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إليها بسبب الصورة، ولكنها لم تهتم بذلك، وردّت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة: "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم، لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني أتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا". وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة الجدل، فلها العديد من الأزمات والتصريحات الجريئة، ومنها:
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صورة تسبب أزمة لناهد السباعي: سيبوني اتحاسب عند ربنا

انتقادات كثيرة تلقتها الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأربعاء، بعد مشاركتها صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وتظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، حيث علقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ". وردت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة": "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا"، لكن لم تكن التعليقات كلها سلبية، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بظهورها، وطالب البعض باحترام حريتها الشخصية.
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