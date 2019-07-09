هل تطبق التموين منظومة جديدة للخبز بعد زيادة الوقود؟

أعلنت الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضي، وهو الأمر الذى تبعه عدد من الإجراءات وعلى رأسها زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم
أعلنت أمس وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال قرار رسمى عن زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بدءا من صدور القرار، مؤكدة فى بيان رسمى صادر عنها أن الوزارة تتحمل كامل الزيادة دون المساس بقيمة الرغيف، مشددة على أن السعر الذى يتحمله المواطن لن يزيد على الخمسة قروش للرغيف الواحد مع الاحتفاظ بكامل المواصفات المقدمة من الوزارة لأصحاب المخابز البلدية التى تراعى فى شكل وحجم الرغيف، معتبرة أن المساس برغيف الخبز خط أحمر، وأن الدولة ستتحمل أى فارق فى الأسعار للمخابز التى تعمل بالسولار.
الأسعار عقب زيادة تكلفة التصنيع:
الخبز (ماو) الطري بتكلفة تصنيع 17.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 60.50 قرش.
خبز (ماو) ملدن بتكلفة تصنيع 19.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 62.57 قرش.
خبز محجر بتكلفة تصنيع 16.06 قرش، وتكلفة الرغيف تبلغ 60.90 قرش.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشفت فى تقرير
الأسعار عقب زيادة تكلفة التصنيع:
الخبز (ماو) الطري بتكلفة تصنيع 17.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 60.50 قرش.
خبز (ماو) ملدن بتكلفة تصنيع 19.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 62.57 قرش.
خبز محجر بتكلفة تصنيع 16.06 قرش، وتكلفة الرغيف تبلغ 60.90 قرش.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشفت فى تقرير رسمي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 و3.8رغيف/ يوم، لكل مواطن، من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية، التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.
وتستهلك مصر سنويًا نحو 14. 6 مليون طن من القمح، بينها 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد مصر كبرى دول العالم استيرادًا للقمح بما يتبعه من تدبير الاعتمادات غير المسبوقة، فتستنزف رصيد البلاد من العملة الصعبة.
اقرأ أيضا: مدخلات الإنتاج ترفع أسعار المخبوز السياحي و«الفينو»
الشعبة العامة للمخابز: تحملنا التكلفة لـ4 أيام ولن تعوض
عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إنه ومنذ صدور قرار تحريك أسعار المواد البترولية وأصحاب المخابز يتحملون فارق التكلفة ولن يتم تعويضها، مضيفا أن القرار تأخر ولكنه إجراء روتيني يحدث عقب كل زيادة فى أسعار المواد البترولية، لأن المخابز تدار بالسولار وبالتالى فهناك زيادة فى مدخلات الإنتاج يجب أن تضاف إلى تكلفة التصنيع وهو الشيء نفسه الذى حدث فى الزيادة السابقة.
وأضاف غراب أن هناك منظومة جديدة بشأن الخبز ما زالت قيد الدراسة وإلى الآن لم يتم عرضها على الشعبة العامة أو أصحاب المخابز.
اقرأ أيضا: رسميا.. «التموين» تعدل سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم
فيما قال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار صدر بتاريخ أمس، ومن المقرر أن يتم البدء فى تطبيقه من الغد، مؤكدا أن القرار إجرائي لا علاقة له بالمواطن أو بالسعر المعلن لرغيف الخبز المدعم، ولفت حماد إلى أن هناك منظومة جديدة مرتبطة بالخبز المدعم يتم بحثها وما زالت قيد الدراسة حتى الآن، إلا أنها قد تظهر معالمها للنور قريبا، على حد تعبيره.
يذكر أن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أعلنت أن استهلاك المصريين من الدقيق يتراوح بين 7 ملايين و800 ألف طن إلى 8 ملايين طن سنويا، منها 3 ملايين و200 ألف طن، تنتج محليًا، والباقى يتم استيراده من الخارج مخصصة للخبز المدعم، مشيرة إلى أنه يتم استهلاك من 9 إلى 10 ملايين طن قمح مدعم، يخصص منها 3 ملايين و100 ألف طن لإنتاج الخبز المدعم، ويتم استيراد 6 ملايين و500 ألف طن من القمح من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا وأوكرانيا.
اقرأ أيضا: هل ترفع الحكومة سعر الخبز المدعم بعد زيادة البنزين؟
ووفقًا للغرفة فيتم إنتاج 4 ملايين و500 ألف طن دقيق فاخر 72% يستخدم فى صناعة الخبز الفاخر، وذلك من بين كميات القمح المستوردة، مؤكدة أن غرفة الحبوب تسعى إلى تعزيز أرصدة المطاحن لتلبية الاحتياجات اللازمة.