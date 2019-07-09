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هل تطبق التموين منظومة جديدة للخبز بعد زيادة الوقود؟

أعلنت الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضي، وهو الأمر الذى تبعه عدد من الإجراءات وعلى رأسها زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم
تحرير:أسماء فتحى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الخبز
الخبز
أعلنت أمس وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال قرار رسمى عن زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بدءا من صدور القرار، مؤكدة فى بيان رسمى صادر عنها أن الوزارة تتحمل كامل الزيادة دون المساس بقيمة الرغيف، مشددة على أن السعر الذى يتحمله المواطن لن يزيد على الخمسة قروش للرغيف الواحد مع الاحتفاظ بكامل المواصفات المقدمة من الوزارة لأصحاب المخابز البلدية التى تراعى فى شكل وحجم الرغيف، معتبرة أن المساس برغيف الخبز خط أحمر، وأن الدولة ستتحمل أى فارق فى الأسعار للمخابز التى تعمل بالسولار.
الأسعار عقب زيادة تكلفة التصنيع: الخبز (ماو) الطري بتكلفة تصنيع 17.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 60.50 قرش. خبز (ماو) ملدن بتكلفة تصنيع 19.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 62.57 قرش. خبز محجر بتكلفة تصنيع 16.06 قرش، وتكلفة الرغيف تبلغ 60.90 قرش. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشفت فى تقرير
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بنزين

بعد زيادة أسعار البنزين.. هل تتأثر معدلات التضخم؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الأربعاء، بيانات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، وسط توقعات صعوده بشكل طفيف، نظرا لارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، فيما تشير التوقعات إلى استمرار صعوده بشكل ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس كنتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1 % في مايو من 13% في أبريل الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.
دولارات

هبوط اليورو والإسترليني.. وقفزة للدولار

انخفض اليورو اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، الأقوى بشكل كبير مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة الذي قد يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وهبطت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 1.1206 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.488، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وزير-التموين - على المصيلحي (1)

رسميا.. «التموين» تعدل سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى قرار رسمى صادر عنها بتاريخ أمس، عن قيامها بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره مجلس الوزراء عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضى. وحصل "التحرير" على نسخة من قرار تعديل التكلفة الذى تم الإعلان خلاله أن المتحمل الأول لسداد زيادة تكلفة الخبز البلدى بالمخابز هى الهيئة العامة للسلع التموينية. كانت وزارة التموين قد أعلنت عن تحملها كامل النفقات التى تتبع زيادة أسعار السولار والمرتبطة بتصنيع رغيف الخبز.
هيئة البريد تصدر طابع بريد بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 (2)

بـ12 جنيها.. طابع تذكاري لبطولة كأس الأمم الإفريقية

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الدورة الثانية والثلاثون في نسختها الجديدة. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الخامسة يعد حدثا تاريخيا حيث إنه رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية من قبل ويعبر عن قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى وشهادة دولية تؤكد على ريادتها وأمنها. وتم التجديد اليوم للمهندس عصام الصغير لرئاسة الهيئة بعدما انتهت مدة رئاسته منذ أيام.
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وزير-التموين - على المصيلحي (1)

رسميا.. «التموين» تعدل سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى قرار رسمى صادر عنها بتاريخ أمس، عن قيامها بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره مجلس الوزراء عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضى. وحصل "التحرير" على نسخة من قرار تعديل التكلفة الذى تم الإعلان خلاله أن المتحمل الأول لسداد زيادة تكلفة الخبز البلدى بالمخابز هى الهيئة العامة للسلع التموينية. كانت وزارة التموين قد أعلنت عن تحملها كامل النفقات التى تتبع زيادة أسعار السولار والمرتبطة بتصنيع رغيف الخبز.
خبز-عيش

التموين: لا يجوز أن تتحمل الدولة دعم 71 مليونا في الخبز

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن فى الخبز. وأضاف الوزير "حتى لو ينفع، لازم يكون بحق وبواقع معين يُعتمد عليه، وهذا أفضل وضع وصلنا إليه منذ أن توليت الحقيبة الوزارية، وذلك بعد توجيهات الرئيس ووجود قاعدة بيانات واضحة". وأشار إلى أن هناك غير مستحقين للدعم يستفيدون من سلع التموين المُدعمة، لافتا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر و64 مليون و400 ألف من السلع التموينية، موضحا أنه تم شطب 400 ألف بطاقة فقط تموينية حتى الآن.
عطارة-بيع-الفول (2)

أزمة بسبب إضافة الفول إلى السلع التموينية المقررة

أعلنت وزارة التموين خلال فترة سابقة، أن المواطن يحق له الاختيار بين السلع التموينية كيف يشاء، ثم عادت لتحدد فى بيان رسمى السلع الأساسية التى يجب أن يحصل المواطن على حصته التموينية منها، وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن توافر أكثر من 50 منتجا سلعيا يمكن للمواطنين الاختيار من بينها للحصول على السلع اللازمة لاحتياجاتهم من خلال بطاقات التموين محددةً هامش ربح البقالين. كلها تصريحات عامة، إلا أن الواقع عكس ما يتم الترويج له فى أغلب الأوقات، وفقا لما أكده التجار والبقالون فى منافذ بيع السلع التموينية المختلفة.
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التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
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