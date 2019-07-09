هل تطبق التموين منظومة جديدة للخبز بعد زيادة الوقود؟

أعلنت الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضي، وهو الأمر الذى تبعه عدد من الإجراءات وعلى رأسها زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم

تحرير:أسماء فتحى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الخبز

أعلنت أمس وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال قرار رسمى عن زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بدءا من صدور القرار، مؤكدة فى بيان رسمى صادر عنها أن الوزارة تتحمل كامل الزيادة دون المساس بقيمة الرغيف، مشددة على أن السعر الذى يتحمله المواطن لن يزيد على الخمسة قروش للرغيف الواحد مع الاحتفاظ بكامل المواصفات المقدمة من الوزارة لأصحاب المخابز البلدية التى تراعى فى شكل وحجم الرغيف، معتبرة أن المساس برغيف الخبز خط أحمر، وأن الدولة ستتحمل أى فارق فى الأسعار للمخابز التى تعمل بالسولار.

الأسعار عقب زيادة تكلفة التصنيع: الخبز (ماو) الطري بتكلفة تصنيع 17.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 60.50 قرش. خبز (ماو) ملدن بتكلفة تصنيع 19.10 قرش، فيما تبلغ تكلفة الرغيف 62.57 قرش. خبز محجر بتكلفة تصنيع 16.06 قرش، وتكلفة الرغيف تبلغ 60.90 قرش. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشفت فى تقرير