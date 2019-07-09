بدون إذنك.. تطبيقات أندرويد تخترق بيانات هاتفك

أشار الباحثون إلى أن جوجل يجب أن تفعل المزيد، وربما يتم طرح إصلاحات عاجلة ضمن تحديثات الأمان في الوقت الحالي لأن من حق المشترين الجدد للهواتف الحصول على الحماية

تحرير:مي فؤاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أندرويد

إذا كان لديك هاتفٌ ذكيٌّ يعمل بنظام تشغيل الأندرويد، فقد تحتاج إلى التحقق من التطبيقات التي قمت بتثبيتها على الجهاز المحمول. كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق، حسب صحيفة "THE VERGE" الأمريكية، أن أكثر من تطبيق على أندرويد يمكنهم الوصول إلى بياناتك. قام باحثون من المعهد الدولي لعلوم الحاسب الآلي (ICSI) باختبار 88000 تطبيق من متجر Google Play Store الأمريكي، ووجدوا أن هناك نحو 1325 تطبيقا كانت تجمع بيانات المستخدم، غير المصرح لهم باستخدامها أو تجميعها.

اكتشف الباحثون أنه لم يتم استخدام طريقة واحدة للوصول إلى بيانات مستخدمي الهواتف الذكية، فهناك بالفعل أكثر من 50 طريقة مختلفة تستخدم للوصول إلى بيانات المستخدم، بما في ذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والموقع الجغرافي وأرقام IMEI لتحديد الأجهزة. واحدة من أكثر الأساليب المتضمنة في استخدام