بدون إذنك.. تطبيقات أندرويد تخترق بيانات هاتفك

أشار الباحثون إلى أن جوجل يجب أن تفعل المزيد، وربما يتم طرح إصلاحات عاجلة ضمن تحديثات الأمان في الوقت الحالي لأن من حق المشترين الجدد للهواتف الحصول على الحماية
إذا كان لديك هاتفٌ ذكيٌّ يعمل بنظام تشغيل الأندرويد، فقد تحتاج إلى التحقق من التطبيقات التي قمت بتثبيتها على الجهاز المحمول.
كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق، حسب صحيفة "THE VERGE" الأمريكية، أن أكثر من تطبيق على أندرويد يمكنهم الوصول إلى بياناتك.
قام باحثون من المعهد الدولي لعلوم الحاسب الآلي (ICSI) باختبار 88000 تطبيق من متجر Google Play Store الأمريكي، ووجدوا أن هناك نحو 1325 تطبيقا كانت تجمع بيانات المستخدم، غير المصرح لهم باستخدامها أو تجميعها.
اكتشف الباحثون أنه لم يتم استخدام طريقة واحدة للوصول إلى بيانات مستخدمي الهواتف الذكية، فهناك بالفعل أكثر من 50 طريقة مختلفة تستخدم للوصول إلى بيانات المستخدم، بما في ذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والموقع الجغرافي وأرقام IMEI لتحديد الأجهزة.
واحدة من أكثر الأساليب المتضمنة في استخدام
اكتشف الباحثون أنه لم يتم استخدام طريقة واحدة للوصول إلى بيانات مستخدمي الهواتف الذكية، فهناك بالفعل أكثر من 50 طريقة مختلفة تستخدم للوصول إلى بيانات المستخدم، بما في ذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والموقع الجغرافي وأرقام IMEI لتحديد الأجهزة.
واحدة من أكثر الأساليب المتضمنة في استخدام بيانات المستخدمين؛ استخدام البيانات الوصفية للصور لاكتشاف معلومات محددة عن الموقع، حتى لو لم يمنح المستخدمون إذن لموقع التطبيق.
كما كان هناك العديد من التطبيقات القادرة على العثور على طرق وحلول مخفية داخل "أندرويد" لتجاوز نظام الأذونات والتغلب على رفض المستخدم منحها أذونات.
في الوقت نفسه، تستخدم التطبيقات الأخرى "قنوات سرية" للوصول إلى بيانات المستخدم.
في أثناء الدراسة، أوضح الباحثون بقيادة جويل ريردون، أن تلك القنوات تتيح التواصل بين التطبيقات، بحيث يمكن لأحد التطبيقات مشاركة بياناته المحمية بإذن مع تطبيق آخر يفتقر إلى تلك الأذونات.
بشكل عام، اعتقد الباحثون أن جمع البيانات يمكن أن تؤثر على "مئات الملايين" من مستخدمي نظام التشغيل أندرويد.
أضاف الباحثون: "من خلال الكشف عن هذه الممارسات وجعل بياناتنا على المشاع، نأمل أن نوفر البيانات والأدوات الكافية للمنظمين لتقديم إجراءات التحقيق في ذلك الأمر، لتحديد المشاكل وحلها قبل إطلاق التطبيقات الجديدة، والسماح للمستهلكين باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التطبيقات المستخدمة بالفعل.
أشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة تمت مشاركتها مع شركة جوجل الأمريكية.
أكد الباحثون أنهم أبلغوا جوجل بالمشكلة في شهر سبتمبر الماضي، وكذلك لجنة التجارة الفيدرالية، لكن لن يتم إصدار أي إصلاحات، ومن المقرر أن تطرح جوجل النسخة القادمة من نظام أندرويد المسماة حاليًا بأندرويد كيو.
أشار الباحثون إلى أن جوجل يجب أن تفعل المزيد، وربما يتم طرح إصلاحات عاجلة ضمن تحديثات الأمان في الوقت الحالي لأن من حق المشترين الجدد للهواتف الحصول على الحماية.
قال سيرج إيجلمان، مدير أبحاث الأمن والخصوصية القابلة للاستخدام في (ICSI) عند تقديم الدراسة في أواخر شهر يونيو ضمن حدث (Privacy Con) التابع للجنة التجارة الفيدرالية: "تزعم جوجل علنًا أن الخصوصية أمر خارج عن إرادتها ولا يمكن ضمانه بشكل كاف".
رفضت جوجل التعليق على تلك الثغرات، لكنها أكدت لـThe Verge أن أندرويد كيو سيخفي معلومات تحديد الموقع الجغرافي من تطبيقات الصور افتراضيًا، وسيتطلب من تطبيقات الصور إخبار متجر بلاي بما إذا كان بإمكانه الوصول إلى البيانات الأولية للموقع.
كان من ضمن تلك التطبيقات؛ تطبيق الصور Shutterfly، حيث أرسل التطبيق إحداثيات GPS الفعلية مرة أخرى إلى خوادمه الخاصة دون الحصول على إذن لتتبع المواقع، رغم أن الشركة نفت أنها تجمع تلك البيانات دون تصريح.
أعلنت الشركة المطورة للتطبيق Shutterfly بيانًا تدعي فيه أنها تجمع البيانات بإذن من المستخدمين فقط، مؤكدة أن التطبيق Shutterfly مثل العديد من خدمات الصور، يستخدم هذه البيانات لتحسين تجربة المستخدم، ويتوافق ذلك مع سياسة خصوصية Shutterfly، وكذلك اتفاقية مطور أندرويد.