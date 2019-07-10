بواقي العيش متترميش.. 8 حيل لاستخدامها مرة ثانية

احرصي على استخدام بقايا الطعام للحصول على أفكار جديدة، وللتخلص من الملل والروتين بإعداد أفكار غير تقليدية لعائلتك وأطفالك، وأيضًا ستوفرين الكثير من المال
تواجه أغلب السيدات مشكلة في بواقي العيش الفينو أو البلدي، خاصة في أيام الدراسة التي تقوم خلالها بشراء كميات كبيرة من الفينو كي يتناوله أطفالها عند الذهاب للمدرسة، فالعيش الفينو من الأنواع التي يحبها الأطفال بشكل خاص ويفضلون تناوله كسندويتشات، لكنه يتعرض للجفاف سريعا؛ لذلك تقوم ربة المنزل بالتخلص منه في سلة المهملات، ظنا منها أنه لم يعد صالحًا. ولكن، في السطور التالية نساعدك في التعرف على وصفات لذيذة وسهلة لإعادة استخدام ما تبقى من العيش الفينو أو العيش بشكل عام.
بقسماط
البقسماط مهم لتجهيز البانيه والكفتة، تقوم ربة المنزل بشرائه من المخبز، لكن إذا تم إعداده في المنزل فسيكون الأمر أفضل وسيوفر عليكِ الكثير من الأموال، كل ما عليك هو ترك الفينو في الهواء وفي مكان نظيف حتى يجف ثم قومي بطحنه ليصبح بقسماطا، واستخدميه في تتبيلة البانيه والكفتة.
مقرمشات لأطفالك
البيك
بقسماط
البقسماط مهم لتجهيز البانيه والكفتة، تقوم ربة المنزل بشرائه من المخبز، لكن إذا تم إعداده في المنزل فسيكون الأمر أفضل وسيوفر عليكِ الكثير من الأموال، كل ما عليك هو ترك الفينو في الهواء وفي مكان نظيف حتى يجف ثم قومي بطحنه ليصبح بقسماطا، واستخدميه في تتبيلة البانيه والكفتة.
مقرمشات لأطفالك
البيك رولز أو الصن بايتس من المسليات التي يحب تناولها الكبار والصغار، يمكنك إعداد هذه الأنواع في المنزل بجودة مضمونة لأطفالك، كل ما عليك هو تجفيف الفينو في مكان نظيف ثم قومي بتقطيعه حلقات وتجفيفه، ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والزعتر وزيت الزيتون وضعيه في الفرن، ستجدين الطعم جميلا وسيعجب أطفالك.
الخبز بالثوم
عند الذهاب إلى المطاعم نطلب طبقا من الخبز بالثوم أو الجبن، خاصة مع المشويات، وندفع الكثير من الأموال في هذا الطبق، يمكنك استخدام بقايا الفينو في عمل هذا الصنف المميز، كل ما عليكِ هو تقطيع العيش، وفي طاسة تيفال ضعي الزبد والثوم المفروم والجبن الموتزاريلا، وضعيها على العيش، ثم اتركيه في الفرن أو الميكروويف لدقائق حتى يحمر الوجه.
سلطة الطحينة
إذا كنتِ ممّن يحبون تناول سلطة الطحينة، جربي استخدام الفينو للحصول على سلطة طحينة مميزة، كل ما عليك هو طحن العيش الفينو ثم اخلطيه مع الطحينة لزيادة كثافة السلطة.
تتبيلة الكفتة
المشويات من الأصناف اللذيذة التي يحب أغلبنا تناولها، وبشكل خاص الكفتة التي نفضل أن تكون طرية وناضجة جيدا. جربي استخدام الفينو للحصول على ذلك، ضعيه في الماء ثم صفيه وضعيه على اللحم المفروم الذي تستخدميه في عمل الكفتة.
بودينج الخبز
جربي استخدام بقايا الفينو في عمل بودينج الخبز.
المكونات
عيش توست أو فينو
زبد
زبيب
فانيليا وقرفة
كوب لبن
3 بيضات
كوب سكر
فراولة
طريقة التحضير:
- في طاجن بايركس، رصي الخبز ثم أضيفي الزبيب والفراولة عليه.
- اخلطي البيض واللبن والسكر والفانيليا والقرفة، وتأكدي من تجانس كل المكونات.
- اسقي التوست بالخليط، ثم ضعي الزبد على شرائح التوست.
- ضعي التوست في الفرن لمدة ربع ساعة، وقدميه لعائلتك بالهناء والشفاء.
بيتزا العيش
المكونات
قطع خبز
طماطم
فلفل أخضر
شرائح زيتون
كاتشب
جبن موتزاريلا
ملح وفلفل أسود
زيت زيتون
طريقة التحضير:
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، والبصل بعد تقطيعه قطعا صغيرة.
- بعد تشويح البصل أضيفي الطماطم والفلفل والكاتشب والملح.
- اتركي المكونات على النار حتى تنضج.
- ادهني الفينو بزيت الزيتون، وضعيه في صينية الفرن المدهونة بالزيت.
- ضعي خليط البصل والطماطم والفلفل على الخبز، ثم أضيفي الجبن المبشور على الوجه.
- ضعي الخبز في الفرن حتى يسيح الجبن، ثم قدميه لعائلتك.
صينية "كنافة كذابة"
- اطحني الفينو جيدا ثم حمريه، وفي صينية ضعي نصف الكمية ثم طبقة من الحشو المفضل لديكِ، مثل الكاسترد أو المهلبية أو الكريمة، ثم ضعي طبقة ثانية من الفينو المطحون.
- ضعي الصينية في الفرن، وجهزي الشربات في نفس الوقت.
- أضيفي كوبين من السكر مع كوب ماء، وقطرات من عصير الليمون.
- اتركي كل المكونات حتى الغليان، ثم اتركيها تبرد.
- اسقي الكنافة بالشربات وقدميها لعائلتك بالهناء والشفاء.