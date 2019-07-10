بواقي العيش متترميش.. 8 حيل لاستخدامها مرة ثانية

احرصي على استخدام بقايا الطعام للحصول على أفكار جديدة، وللتخلص من الملل والروتين بإعداد أفكار غير تقليدية لعائلتك وأطفالك، وأيضًا ستوفرين الكثير من المال

تحرير:آية أشرف ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

بقايا العيش الفينو

تواجه أغلب السيدات مشكلة في بواقي العيش الفينو أو البلدي، خاصة في أيام الدراسة التي تقوم خلالها بشراء كميات كبيرة من الفينو كي يتناوله أطفالها عند الذهاب للمدرسة، فالعيش الفينو من الأنواع التي يحبها الأطفال بشكل خاص ويفضلون تناوله كسندويتشات، لكنه يتعرض للجفاف سريعا؛ لذلك تقوم ربة المنزل بالتخلص منه في سلة المهملات، ظنا منها أنه لم يعد صالحًا. ولكن، في السطور التالية نساعدك في التعرف على وصفات لذيذة وسهلة لإعادة استخدام ما تبقى من العيش الفينو أو العيش بشكل عام.

بقسماط البقسماط مهم لتجهيز البانيه والكفتة، تقوم ربة المنزل بشرائه من المخبز، لكن إذا تم إعداده في المنزل فسيكون الأمر أفضل وسيوفر عليكِ الكثير من الأموال، كل ما عليك هو ترك الفينو في الهواء وفي مكان نظيف حتى يجف ثم قومي بطحنه ليصبح بقسماطا، واستخدميه في تتبيلة البانيه والكفتة. مقرمشات لأطفالك البيك