صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

بواقي العيش متترميش.. 8 حيل لاستخدامها مرة ثانية

احرصي على استخدام بقايا الطعام للحصول على أفكار جديدة، وللتخلص من الملل والروتين بإعداد أفكار غير تقليدية لعائلتك وأطفالك، وأيضًا ستوفرين الكثير من المال
تحرير:آية أشرف ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
بقايا العيش الفينو
بقايا العيش الفينو
تواجه أغلب السيدات مشكلة في بواقي العيش الفينو أو البلدي، خاصة في أيام الدراسة التي تقوم خلالها بشراء كميات كبيرة من الفينو كي يتناوله أطفالها عند الذهاب للمدرسة، فالعيش الفينو من الأنواع التي يحبها الأطفال بشكل خاص ويفضلون تناوله كسندويتشات، لكنه يتعرض للجفاف سريعا؛ لذلك تقوم ربة المنزل بالتخلص منه في سلة المهملات، ظنا منها أنه لم يعد صالحًا. ولكن، في السطور التالية نساعدك في التعرف على وصفات لذيذة وسهلة لإعادة استخدام ما تبقى من العيش الفينو أو العيش بشكل عام.
بقسماط البقسماط مهم لتجهيز البانيه والكفتة، تقوم ربة المنزل بشرائه من المخبز، لكن إذا تم إعداده في المنزل فسيكون الأمر أفضل وسيوفر عليكِ الكثير من الأموال، كل ما عليك هو ترك الفينو في الهواء وفي مكان نظيف حتى يجف ثم قومي بطحنه ليصبح بقسماطا، واستخدميه في تتبيلة البانيه والكفتة. مقرمشات لأطفالك البيك
اقرأ المزيد
وجبات-الفطار

غيري وجربي بيتزا التوست ووافل البطاطس على الإفطار

البحث عن أفكار جديدة لوجبة الإفطار، من الأمور الهامة التي يجب أن تفكر بها كل ربة منزل، خاصة أنها من أهم الوجبات خلال اليوم ونحصل منها على النشاط والطاقة التي نحتاجها لنواصل باقي أنشطة اليوم، الملل والروتين في تقديم البيض والفول والجبنة فقط يسبب الكثير من المشكلات، لذلك يجب التفكير في أصناف جديدة ومغذية أيضًا لعائلتك، في السطور التالية نساعدك في تقديم بعض هذه الأصناف ومنها بيتزا توست، وافل البطاطس، أومليت بالخضار، فول بالثوم، بيض بالأعشاب والريحان، جربيها ولن تندمي.
بيتزا

للمرأة العاملة.. أصناف سريعة التحضير على الغداء

تواجه المرأة العاملة مشكلة في تجهيز وجبة الغداء لعائلتها، خاصة أنها تقضي ساعات طويلة من يومها في العمل، وتعود إلى المنزل مرهقة لا تستطيع تحمّل وقفة المطبخ. يمكنك حل الأمر بسهولة، والتفكير في بعض الأكلات التي لا تحتاج إلى مجهود أو وقت طويل، ففي التقرير التالي نساعدك في إنجاز مهامك المنزلية بسهولة وعدم قضاء وقت طويل في المطبخ، ببعض الأكلات التي يمكنك تجهيزها لوجبة الغداء بسهولة؛ مثل طريقة عمل فاهيتا الدجاج أو المكرونة بالجبن أو الكبدة الإسكندراني أو الشكشوكة.
تورتة-الفسيخ

اكسري الروتين وجربي التورتات الحادقة لعشاء مميز

التورتات من الحلويات التي نعشقها جميعًا وهي من الأصناف اللذيذة التي نتناولها في أعياد الميلاد والمناسبات، منها بالشيكولاتة والكريمة والفواكة، وأيضًا بالأيس كريم، البعض لا يحب تناول السكريات بالتالي لا يتناول مثل هذا النوع من الحلويات، لكن يمكنك تجربة التورتة الحادقة سيحبها أطفالك وأفراد عائلتك وتصلح كوجبة عشاء خفيفة ومميزة أو للإفطار إذا كان لديكِ ضيوف وترغبين في كسر الروتين وإعداد أصناف لذيذة وجديدة لهم، في السطور التالية نساعدك في التعرف على بعض أنواع التورتات الحادقة التي يمكنك تجهيزها بطرق بسيطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org