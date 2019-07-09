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بالأرقام.. اقتصاد تركيا يدفع ثمن أطماع أردوغان

تأثر الاقتصاد التركي بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية بقرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة مراد تشتين قايا محافظ البنك المركزي التركي يوم السبت الماضي.
تحرير:محمود نبيل ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
أردوغان
أردوغان
لم تعد الأمور في الاقتصاد التركي تسير على النهج الذي يريده الرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة بعد أن تلقت أنقرة العديد من الضربات على المستوى الاقتصادي بفعل العقوبات الأمريكية القاسية، أو حتى بسبب القرارات السيئة لأردوغان في السياسات المالية. سعي أردوغان الدائم نحو امتلاك كافة مقاليد السلطة الاقتصادية وقيادة السياسة المالية للبلاد، أدت جميعها لحالة من انعدام التوازن على المستوى الاقتصادي، وبالأخص بعدما أقال مراد تشتين قايا، محافظ البنك المركزي التركي خلال الأيام القليلة الماضية.
ويُنظر إلى قرار الرئيس التركي على أنه مجرد سعي من جانبه نحو مزيد من السلطة المالية والاقتصادية، خاصة وأن أردوغان لم يكن على وفاق تام مع مراد تشتين قايا خلال الفترة الصعبة التي تمر بالاقتصاد التركي بشكل عام. ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400» وفي استجابة سريعة لمحاولات أردوغان
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خامنئ - سقوط ايران

هل اقترب سقوط نظام إيران بعد فشل المشروع الإصلاحي؟

"كلما تخلى الناس عن الأمل في الإصلاحات، زاد احتمال استقطابهم نحو قوى المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام"، بهذه الكلمات توقع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قرب سقوط النظام الإيراني، وسط تحذيرات أطلقها من أجل تجنب هذا السقوط. خاتمي الذي يعد زعيم التيار الإصلاحي في إيران، طالب خلال اجتماعه مع أعضاء نقابة المهندسين، بـ"بذل الجهود من أجل تشكيل استراتيجية فعالة للإصلاحيين تجذب الناس للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، المزمع إجراؤها بعد نحو تسعة أشهر.
روحاني وماكرون.jpg2

هل تلعب فرنسا دور الوساطة بين ترامب وإيران؟

بدا من الواضح أن انتظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ إيران خطوة جادة تضمن العودة مجددًا للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة بين الجانبين، هو أمر لم يعد ضمن أولويات البيت الأبيض في الوقت الحالي، لا سيما بعد مرور ما يزيد على عام كامل على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. التعامل المباشر بين ترامب وإيران لم يعد مطروحًا، على الأقل في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن الاستعانة بوساطة قد يراه الرئيس الأمريكي هو الحل الأفضل في الوقت الحالي لتجنب الصراعات السياسية.
حسن-روحانى

مسؤول إيراني: احتجاز ناقلة النفط لن يمر دون رد

قال مسؤول عسكري إيراني، اليوم الثلاثاء، إن احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق لن يمر من دون رد، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل أو هوية المسؤول. وصرح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أمس الإثنين، بأن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوع من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد".
حرس-أردوغان (2)

تلاسن وتدافع.. خناقة بين حرس أردوغان وشرطة البوسنة

دخل حراس أمن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اشتباكات مع شرطة الحدود البوسنية بمطار سراييفو بعد أن رفض الحراس تسليم أسلحتهم لدى وصولهم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت شرطة الحدود البوسنية: إن الواقعة انتهت بمجرد خروج أردوغان من الطائرة. ويحضر أردوغان في سراييفو قمة اقتصادية لدول جنوب شرقي أوروبا. وأفادت وسائل الإعلام البوسنية بحدوث "تدافع" بين حرس أردوغان والشرطة البوسنية تبعه "تلاسن". وأوردت "أسوشيتد برس" عن ياسمينكا موجيتش المتحدثة باسم شرطة الحدود: "لم يريدوا احترام الإجراء" وتسليم أسلحتهم.
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حرس-أردوغان (2)

تلاسن وتدافع.. خناقة بين حرس أردوغان وشرطة البوسنة

دخل حراس أمن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اشتباكات مع شرطة الحدود البوسنية بمطار سراييفو بعد أن رفض الحراس تسليم أسلحتهم لدى وصولهم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت شرطة الحدود البوسنية: إن الواقعة انتهت بمجرد خروج أردوغان من الطائرة. ويحضر أردوغان في سراييفو قمة اقتصادية لدول جنوب شرقي أوروبا. وأفادت وسائل الإعلام البوسنية بحدوث "تدافع" بين حرس أردوغان والشرطة البوسنية تبعه "تلاسن". وأوردت "أسوشيتد برس" عن ياسمينكا موجيتش المتحدثة باسم شرطة الحدود: "لم يريدوا احترام الإجراء" وتسليم أسلحتهم.
على-باباجان

بعد انشقاقه.. «باباجان» يوجه ضربة جديدة لأردوغان

في وقت سابق من شهر يونيو الماضي، تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لهزيمة سياسية، قد تكون هي الأكبر في تاريخه السياسي، وذلك بعد أن خسر بن علي يلدريم، مرشح الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول، أمام أكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري المعارض. والآن، أزمة جديدة بانتظار أردوغان، تهدد بانقسام في حزبه، بعد أن أطلق رجل الأعمال التركي علي باباجان حركة سياسية جديدة، بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم. الخطوة قد تدفع عددا من المتمردين في أروقة الحزب الحاكم إلى السير على نهجه، والدخول في معركة شاقة ضد أقوى زعيم في البلاد منذ عقود.
الليرة-التركية (3)

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، الإثنين، لتسجل أضعف مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ انخفضت بنسبة 2%، وذلك على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي التركي. وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا بعزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال، مع تفاقم الخلاف بين الاثنين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الكساد. بينما استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم.
جمال خاشقجى

أردوغان يتهم أطرافا بدفع أموال لدفن قضية خاشقجي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب "رويترز". ولم يحدد الرئيس التركي في تصريحات صحفية أمس الأحد هوية بعض الأشخاص، الذين يتهمهم بالسعي لدفن قضية خاشقجي. وشدد أردوغان في وقت سابق على هامش مشاركته في أعمال قمة العشرين في اليابان، على ضرورة محاسبة كل الضالعين في الجريمة "من أسفل الهرم إلى أعلاه"، داعيا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الكشف عن قتلة الصحفي، الذي توصلت التحقيقات التركية إلى أنه جرى قتله بطريقة مروعة وتقطيع جثته ثم إتلافها.
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