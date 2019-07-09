بالأرقام.. اقتصاد تركيا يدفع ثمن أطماع أردوغان

تأثر الاقتصاد التركي بشكل واضح خلال الأيام القليلة الماضية بقرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة مراد تشتين قايا محافظ البنك المركزي التركي يوم السبت الماضي.

تحرير:محمود نبيل ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

لم تعد الأمور في الاقتصاد التركي تسير على النهج الذي يريده الرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة بعد أن تلقت أنقرة العديد من الضربات على المستوى الاقتصادي بفعل العقوبات الأمريكية القاسية، أو حتى بسبب القرارات السيئة لأردوغان في السياسات المالية. سعي أردوغان الدائم نحو امتلاك كافة مقاليد السلطة الاقتصادية وقيادة السياسة المالية للبلاد، أدت جميعها لحالة من انعدام التوازن على المستوى الاقتصادي، وبالأخص بعدما أقال مراد تشتين قايا، محافظ البنك المركزي التركي خلال الأيام القليلة الماضية.

ويُنظر إلى قرار الرئيس التركي على أنه مجرد سعي من جانبه نحو مزيد من السلطة المالية والاقتصادية، خاصة وأن أردوغان لم يكن على وفاق تام مع مراد تشتين قايا خلال الفترة الصعبة التي تمر بالاقتصاد التركي بشكل عام. ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400» وفي استجابة سريعة لمحاولات أردوغان

ويُنظر إلى قرار الرئيس التركي على أنه مجرد سعي من جانبه نحو مزيد من السلطة المالية والاقتصادية، خاصة وأن أردوغان لم يكن على وفاق تام مع مراد تشتين قايا خلال الفترة الصعبة التي تمر بالاقتصاد التركي بشكل عام.

ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400»

وفي استجابة سريعة لمحاولات أردوغان السيطرة على كافة مراكز السياسة المالية لبلاده، تراجعت الأسهم والعملة التركية بشكل ملحوظ على مدى الساعات القليلة الماضية، بعد أن تخلى المستثمرون عن الأصول التركية في أعقاب الإطاحة بمحافظ البنك المركزي في البلاد.

وحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، انخفض مستوى تركيا على مؤشر MSCI بنسبة 2.3%، كما انخفض مؤشر "ISE National 100"، وهو المؤشر الرئيسي لتداول الأسهم في تركيا، بحوالي 1%.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الليرة التركية أكثر من 1.5 % ليتم تداولها عند 5.718 لكل دولار، وهو ما أكد أن المعاناة الاقتصادية لتركيا لا تزال مستمرة بشكل واضح.

وعلى الرغم من كون المرسوم الرئاسي الذي صدر عن أردوغان، يوم السبت، والذي أقال محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا وعزله من منصبه وتعيين نائبه مراد أويسال، لم يحدد سبب الإقالة، لكن التكهنات تشير إلى عزم الرئيس التركي التدخل بشكل أكبر في السياسات المالية.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن التكهنات ألمحت لوجود خلافات كبيرة بين الرئيس التركي وقايا، على خلفية تردده في خفض أسعار الفائدة بناءً على طلب أردوغان.

إمام أوغلو يهزم رجل أردوغان في انتخابات إسطنبول.. من هو؟

التوقيت الذي شهد اتخاذ قرار إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي، لم يكن جيدًا سواء للاقتصاد التركي الذي يعاني آثار العقوبات الأمريكية القاسية، أو حتى للرئيس نفسه، والذي لا يزال يكافح للحفاظ على سلطاته السياسية بشكل واضح، وبالأخص في أعقاب فقدان حزبه القيادة في أهم المدن بالبلاد من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وقال ألبرتو جالو، رئيس إستراتيجيات الاقتصاد الكلي في مؤسسة Algebris للاستثمار: "لا تزال المؤسسات تعاني من التدهور في تركيا، ففي الوقت الذي تظل فيه البلاد تسير بطرق وعرة اقتصاديًا وخطى بطيئة، فإن التعديل البسيط في السياسة النقدية بعد التغيير في السلطات الأعلى قد لا يغير الصورة الأساسية كثيرًا."

وتظهر بيانات "فاكت سيت"، أن الآثار التي تعاني منها تركيا قد تستمر في الفترة المقبلة، حيث تقلص الاقتصاد التركي بنسبة 3% في الربع الرابع من عام 2018 وبنسبة 2.6 % في الربع الأول من عام 2019.

ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2% في الربع الثاني، في حين وصلت معدلات التضخم لأكثر من 17 %، بعد أن كان 10.3 % في أوائل عام 2018.

الرئيس التركي يطيح بمحافظ البنك المركزي

الآثار الاقتصادية التي تعانيها تركيا وصلت أيضًا إلى المستويات الشعبية، حيث انخفضت مستويات إنفاق المستهلكين في يونيو إلى أدنى مستوى لها خلال عام كامل، الأمر الذي يشير إلى أن أنقرة قد ينتظره المزيد من المتاعب الاقتصادية في المستقبل القريب.