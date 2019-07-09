تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.

وتبين أن المجنى عليه يدعى "محمد.ز - 35 عامًا" محام تعرض زميله "همام.أ - 37 عامًا" محام، لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرات شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها اتصل به لمقابلته وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة شاهدا السيارة التي استخدمت في واقعة السرقة. أمسك المحاميان