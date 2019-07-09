تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة
تحرير:هيثم بطاح
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
وتبين أن المجنى عليه يدعى "محمد.ز - 35 عامًا" محام تعرض زميله "همام.أ - 37 عامًا" محام، لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرات شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها اتصل به لمقابلته وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة شاهدا السيارة التي استخدمت في واقعة السرقة.
أمسك المحاميان
وتبين أن المجنى عليه يدعى "محمد.ز - 35 عامًا" محام تعرض زميله "همام.أ - 37 عامًا" محام، لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما قام بتفريغ الكاميرات شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها اتصل به لمقابلته وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة شاهدا السيارة التي استخدمت في واقعة السرقة.
أمسك المحاميان بالسيارة ووجدا بها المسروقات وعندما حاولا ضبط سائق السيارة قام بالهرب وفوجئا بعدها بقيام اثنين يطلقان وابلا من الطلقات النارية عليهما، ولقي المجني عليه الأول مصرعه، والثانى أصيب بطلقة في الكتف.
وأكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة "حسن.م.م - 36 عامًا" صاحب مكتبة، وشقيقه "إبراهيم.م.م" وشهرته "فليس - 38 عامًا" عاطل، وتم ضبطهما وبالعرض على النيابة أصدرت قرارا بالحبس واليوم جدد قاضى المعارضات حبسهما 15 يوما أخرى.