بعد زيادة أسعار البنزين.. هل تتأثر معدلات التضخم؟

رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسبة وصلت إلى 30% يوم الجمعة الماضي، فيما تشير التوقعات إلى حدوث تأثير في معدلات التضخم عقب زيادة الوقود
يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الأربعاء، بيانات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، وسط توقعات صعوده بشكل طفيف، نظرا لارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، فيما تشير التوقعات إلى استمرار صعوده بشكل ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس كنتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وارتفع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1 % في مايو من 13% في أبريل الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.
تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على التضخم
يرى وائل عنبة الخبير الاقتصادي، أن معدلات التضخم لا تتأثر بشكل كبير بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، مشيرا إلى أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية سيؤدي إلى حدوث انخفاض في أسعار السلع خاصة وأن أثر هذا التراجع سيظهر خلال شهري يوليو وأغسطس نتيجة لدورة الاستيراد
تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على التضخم
يرى وائل عنبة الخبير الاقتصادي، أن معدلات التضخم لا تتأثر بشكل كبير بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، مشيرا إلى أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية سيؤدي إلى حدوث انخفاض في أسعار السلع خاصة وأن أثر هذا التراجع سيظهر خلال شهري يوليو وأغسطس نتيجة لدورة الاستيراد بسعر الدولار المنخفض.
وأضاف عنبة، أن تراجع القوة الشرائية خلال الفترة الماضية أدى إلى حدوث استقرار في بعض أسعار السلع وبالتالي فتأثير رفع أسعار الوقود سيكون محدودا للغاية على الأسعار الفترة المقبلة.
وتوقعت علياء ممدوح المحلل المالي، حدوث ارتفاع في معدل التضخم الشهري بنسبة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3% بعد زيادة أسعار الوقود، مشيرة إلى أن الزيادة في معدلات التضخم على أساس سنوي ستكون بسيطة نسبيًا مقارنة بالارتفاعات على مدار السنوات السابقة.
فيما أكد محمد النجار المحلل المالي، أن أثر ارتفاع أسعار الوقود سيظهر خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، متوقعا ارتفاع معدل التضخم بنسبة تتراوح ما بين 1 و2 % ليصل إلى مستوى 14%.
ورفعت الحكومة يوم الجمعة الماضي، أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين 16 و30%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات، وسعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه إلى 3.50 جنيه، وأيضا شهدت أسعار اسطوانات البوتاجاز زيادة بلغت 15%، إذ وصل سعر الاسطوانة المنزلي 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والاسطوانة التجاري إلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.
توقعات بنوك الاستثمار لمعدلات التضخم
توقعت شركة «بلتون» المالية فى بيان لها، حدوث ارتفاع طفيف في أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 7 و10% مقارنة بالارتفاع الذى شهدته مع الزيادتين السابقتين لأسعار الوقود، نظرا للتحسن الضعيف للقوى الشرائية، وارتفاع التضخم الشهرى فى الربع الثالث من 2019 بنسبة 2.6% فى المتوسط، إلا أن عوامل سنة الأساس وأثرها الإيجابى تشير إلى زيادة أقل فى التضخم السنوي.
فيما توقع بنك الاستثمار «إتش سي»، في مذكرة بحثية، أن أرقام التضخم السنوي سوف تتأثر إلى حد كبير إيجابيا بسنة الأساس للأشهر القليلة الآتية من يونيو إلى أكتوبر 2019.
وقالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يبقى تضخم شهر يونيو عند حدود 1% تقريبا على أساس شهري.
وتتوقع «إتش سي» أن يتباطأ التضخم على أساس سنوي إلى 11% تقريبا.
وأضافت، أنه مع تطبيق رفع أسعار الكهرباء والمحروقات سوف يحدث ارتفاع على أساس شهري في كل من يوليو وأغسطس مع الدورة الأولى والثانية للتضخم.
وتوقع بنك الكويت الوطني، أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 12.5%، على أن يصل إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 9% خلال العام المالي المقبل 2020-2021.
وأضاف البنك، أن استمرار التضخم في المسار النزولي المتوقع، قد يشجع البنك المركزي على خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس بحلول منتصف 2020.
فيما قال بنك استثمار «شعاع»، في تقرير له، إنه يتوقع ألا تشهد معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء خلال يوليو الجاري، بخلاف ما حدث في السنوات الثلاثة الماضية.
وتوقع «شعاع»، أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الربع الأول حوالي 13%، قبل أن يهدأ نسبيا إلى 11.9% في الربع الثاني بمساعدة أثر الأساس.