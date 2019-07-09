بعد زيادة أسعار البنزين.. هل تتأثر معدلات التضخم؟

رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسبة وصلت إلى 30% يوم الجمعة الماضي، فيما تشير التوقعات إلى حدوث تأثير في معدلات التضخم عقب زيادة الوقود

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

بنزين

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الأربعاء، بيانات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، وسط توقعات صعوده بشكل طفيف، نظرا لارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، فيما تشير التوقعات إلى استمرار صعوده بشكل ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس كنتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1 % في مايو من 13% في أبريل الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.

تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على التضخم يرى وائل عنبة الخبير الاقتصادي، أن معدلات التضخم لا تتأثر بشكل كبير بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، مشيرا إلى أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية سيؤدي إلى حدوث انخفاض في أسعار السلع خاصة وأن أثر هذا التراجع سيظهر خلال شهري يوليو وأغسطس نتيجة لدورة الاستيراد