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بعد زيادة أسعار البنزين.. هل تتأثر معدلات التضخم؟

رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسبة وصلت إلى 30% يوم الجمعة الماضي، فيما تشير التوقعات إلى حدوث تأثير في معدلات التضخم عقب زيادة الوقود
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
بنزين
بنزين
يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الأربعاء، بيانات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، وسط توقعات صعوده بشكل طفيف، نظرا لارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، فيما تشير التوقعات إلى استمرار صعوده بشكل ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس كنتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1 % في مايو من 13% في أبريل الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.
تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على التضخم يرى وائل عنبة الخبير الاقتصادي، أن معدلات التضخم لا تتأثر بشكل كبير بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، مشيرا إلى أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية سيؤدي إلى حدوث انخفاض في أسعار السلع خاصة وأن أثر هذا التراجع سيظهر خلال شهري يوليو وأغسطس نتيجة لدورة الاستيراد
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الخبز-البلدى

هل تطبق التموين منظومة جديدة للخبز بعد زيادة الوقود؟

أعلنت أمس وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال قرار رسمى عن زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بدءا من صدور القرار، مؤكدة فى بيان رسمى صادر عنها أن الوزارة تتحمل كامل الزيادة دون المساس بقيمة الرغيف، مشددة على أن السعر الذى يتحمله المواطن لن يزيد على الخمسة قروش للرغيف الواحد مع الاحتفاظ بكامل المواصفات المقدمة من الوزارة لأصحاب المخابز البلدية التى تراعى فى شكل وحجم الرغيف، معتبرة أن المساس برغيف الخبز خط أحمر، وأن الدولة ستتحمل أى فارق فى الأسعار للمخابز التى تعمل بالسولار.
دولارات

هبوط اليورو والإسترليني.. وقفزة للدولار

انخفض اليورو اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، الأقوى بشكل كبير مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة الذي قد يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وهبطت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 1.1206 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.488، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وزير-التموين - على المصيلحي (1)

رسميا.. «التموين» تعدل سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى قرار رسمى صادر عنها بتاريخ أمس، عن قيامها بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره مجلس الوزراء عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضى. وحصل "التحرير" على نسخة من قرار تعديل التكلفة الذى تم الإعلان خلاله أن المتحمل الأول لسداد زيادة تكلفة الخبز البلدى بالمخابز هى الهيئة العامة للسلع التموينية. كانت وزارة التموين قد أعلنت عن تحملها كامل النفقات التى تتبع زيادة أسعار السولار والمرتبطة بتصنيع رغيف الخبز.
هيئة البريد تصدر طابع بريد بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 (2)

بـ12 جنيها.. طابع تذكاري لبطولة كأس الأمم الإفريقية

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الدورة الثانية والثلاثون في نسختها الجديدة. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الخامسة يعد حدثا تاريخيا حيث إنه رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية من قبل ويعبر عن قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى وشهادة دولية تؤكد على ريادتها وأمنها. وتم التجديد اليوم للمهندس عصام الصغير لرئاسة الهيئة بعدما انتهت مدة رئاسته منذ أيام.
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البنك-المركزى

بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
دولار

الدولار ينخفض في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

بعد صعود التضخم.. اتجاه قوي لتثبيت سعر الفائدة

أجمع العديد من المحللين وبنوك الاستثمار على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، وتأتى هذه التوقعات عقب صعود معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنحو 13% خلال شهر أبريل 2019.
ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (2)

منها الليمون والدواجن.. 8 سلع رفعت التضخم خلال مايو

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي بنسبة بلغت نحو 1%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة، في مقابل نحو 308.1 نقطة خلال شهر أبريل 2019، وبالمقارنة بنحو 307 نقاط خلال شهر مارس السابق عليه، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018.
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