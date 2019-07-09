التعليم: 88.6% نسبة النجاح في الجبر والهندسة

تحرير:أمينة محمود ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

طلاب الثانوية العامة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجبر والهندسة الفراغية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجبر والهندسة والفراغية، البالغ عددها 4 آلاف و656 ورقة، أسفرت عن نجاح 4 آلاف و126 طالب وطالبة بنسبة نجاح 88.6%.

وأضاف عبد الحكم، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن 294 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في مادة الجبر والهندسة الفراغية، كما حصل 1223 طالبا (بنسبة 29.64% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 954 طالبا "بنسبة 23.12% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%،