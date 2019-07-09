تاجر مخدرات يقتل شريكه لـ«خلاف على الأرباح» بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

قتل - صورة أرشيفية

بعد أن نسج لهما الشيطان طريقًا لإغواء الناس وتملكهما عبر تجارتهما الآثمة لبيع المواد المخدرة، في أرجاء مدينة كوم أمبو شمال أسوان، بدأ الصديقان "م.أ - 40 عامًا"، و"أ.م - 37 عامًا"، والمقيمان بمنطقة سبيل أبو مكي بكوم أمبو، مخططهما للإيقاع بالشباب كهدف لترويج تجارتهما بحثا عن الكسب الحرام، ولم يكن يتطرق إلى تفكير أي منهما أنه سينقلب السحر على الساحر، ويتربص أحد الصديقين بالآخر لقتله، أملا في الانفراد بنسبة الربح الحرام التي اكتسباها من عملهما فى المخدرات، ليكتب القدر الفصل الأخير في رحلتهما «الخاسرة».

البداية كانت ببلاغ للواء إبراهيم مبارك مدير مباحث المديرية بأسوان، بورود بلاغ من الأهالي بمقتل عاطل "م.أ 40 عامًا"، تاجر مخدرات بعدة طعنات، على يد صديقه عاطل يدعى "أ.م - 37 عامًا". دلت التحريات على أن الواقعة حدثت بسبب خلاف وقع بين الطرفين على بيع المواد المخدرة وتوزيع الربح بينهما. على الفور نجح ضباط