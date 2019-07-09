جريمة

تاجر مخدرات يقتل شريكه لـ«خلاف على الأرباح» بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
قتل - صورة أرشيفية
قتل - صورة أرشيفية
بعد أن نسج لهما الشيطان طريقًا لإغواء الناس وتملكهما عبر تجارتهما الآثمة لبيع المواد المخدرة، في أرجاء مدينة كوم أمبو شمال أسوان، بدأ الصديقان "م.أ - 40 عامًا"، و"أ.م - 37 عامًا"، والمقيمان بمنطقة سبيل أبو مكي بكوم أمبو، مخططهما للإيقاع بالشباب كهدف لترويج تجارتهما بحثا عن الكسب الحرام، ولم يكن يتطرق إلى تفكير أي منهما أنه سينقلب السحر على الساحر، ويتربص أحد الصديقين بالآخر لقتله، أملا في الانفراد بنسبة الربح الحرام التي اكتسباها من عملهما فى المخدرات، ليكتب القدر الفصل الأخير في رحلتهما «الخاسرة».
البداية كانت ببلاغ للواء إبراهيم مبارك مدير مباحث المديرية بأسوان، بورود بلاغ من الأهالي بمقتل عاطل "م.أ 40 عامًا"، تاجر مخدرات بعدة طعنات، على يد صديقه عاطل يدعى "أ.م - 37 عامًا". دلت التحريات على أن الواقعة حدثت بسبب خلاف وقع بين الطرفين على بيع المواد المخدرة وتوزيع الربح بينهما. على الفور نجح ضباط
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محكمة

إحالة متهم بانتحال صفة طبيب «8 سنوات» لـ«العباسية»

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بإحالة متهم بانتحال صفة طبيب، لدار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة. تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما حررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة عبدالسلام مدير الإدارة، محضرًا ضد شاب يدعى "ح.ع"، لانتحاله صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بناحية حي سخا، وانتحال صفة طبيب.
محافظ أسوان يشرف على إخماد حريق بالقرب من خزان أسوان (5)

حريق قرب خزان أسوان.. والمحافظ يستدعي مسئولي «الري»

تمكنت الحماية المدنية في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في زراعات الحلف والهيش في الجانب الشرقي المواجه لمنطقة خزان أسوان التاريخية، ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الحماية المدنية بسرعة الانتقال والتعامل مع الحريق، كما كلّف مسئولي الري والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بسرعة إزالة الزراعات المتبقية من المنطقة لعدم اندلاع أي حرائق مستقبلية بهذه المنطقة، وبخاصة أن منطقة خزان أسوان تعد من المناطق السياحية المهمة بالمدينة.
سجن

تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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حشيش وتزوير.. تفاصيل إحالة المتهمين بحريق محطة مصر

عقدت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم التي أنكروا أغلب ما فيها، وننشر نص أمر الإحالة الذي أعدته النيابة في حق المتهمين، وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302.
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طعن-بالسكين

الإخوة أعداء.. لعنة الميراث وخلافات انتهت بالدم

منذ بدء الخليقة وسلسال الدم لم يتوقف، بعدما ارتكب قابيل في حق أخيه هابيل، أول جريمة قتل عرفتها البشرية، وأمس الخميس، وقعت جريمتا قتل منفصلتان ولكن متشابهتان في الضحايا، حيث الجاني والمجني أخوان ربطهما دم واحد وفرقتهما الخلافات، ففي كفر الشيخ انتهت خلافات الجيرة بين الأخوين بسقوط أحدهما جثة هامدة على يد شقيقه، بينما في إحدى قرى قنا أصابت لعنة الميراث شابا وقرر قتل شقيقه فور عودته من السفر، وسط حالة من الصراخ انتابت والدتهما وفي لحظة سقط الشقيق في بركة من الدم.
محكمة

«مش عايز أبقى مرشد».. المؤبد لسائق قتل أمين شرطة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال جمعة غضب رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشار أمير عادل رمزي، والمستشار هشام شريف الشريف، وأمانة سر سعيد عبد العظيم، بالسجن المؤبد للمتهم "م. م. ال" سائق لقتله المجني عليه "م. ن. ر". تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 28426 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 2907 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بمقتل أمين شرطة مصاب بعدة طعنات.
جثة (3)

بسبب محمول.. بائع متجول يقتل قريبه في الفيوم

صديقان وجاران ومن ذات العائلة وكلاهما يعمل بائعا متجولا، نزغ الشيطان بينهما بسبب خلاف على ملكية هاتف محمول، فقام أحدهما بقتل الآخر بعد إصابته بجرح قطعي طوله 12 سم خلف الأذن فأرداه قتيلا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي، بوصول عمر جمال أنور عبد العليم (18 عامًا) بائع متجول ومقيم بقرية الغرق بحري بدائرة مركز شرطة إطسا، جثة هامدة، على أثر إصابته بكدمات متفرقة بالرأس، وجرح قطعى بطول 12 سم خلف الأذن اليمنى، بادعاء ضربه من آخرين.
محكمة

إحالة خباز في الشرقية للجنايات لقتله زوجته وحرقها

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة خباز إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لبدء محاكمته على خلفية اتهامه بقتل زوجته وإقدامه على التخلص منها بمعاونة سائق تروسيكل، بعدما عاونه الأخير على نقلها إلى جوار مصرف قرية «العزيزية» التابعة لدائرة المركز، عقب 12 عامًا من الزواج توجت بأربعة أبناء وانتهت بجريمة قتل شنعاء لم يكتفي الزوج فيها بالقتل فقط، بل أحرق الجثة لإخفاء جريمته.
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