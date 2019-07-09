للمرة الرابعة.. تخفيض إيجل 580 للتخلص من موديل 2019

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شركة DFSK الصينية آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

إيجل 580

أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار سيارتها إيجل 580 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، في مصر، بقيم وصل إجماليها 50.100 جنيه منذ بداية العام، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.

إيجل 580 تخفض أسعارها للمرة الرابعة أعلنت الشركة الصينية «دي أف أس كيه» -DFSK- في مصر، إجراء التخفيض الرابع لسعر موديل 2019 لسيارتها «إيجل 580» الخدمية الرياضية الكروس أوفر ذات السبعة مقاعد منذ بداية العام، بقيمة 7,100 جنيه، ليصل إجمالي تخفيضاتها إلى 50.100 جنيه، موضحة أن التخفيض