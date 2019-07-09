للمرة الرابعة.. تخفيض إيجل 580 للتخلص من موديل 2019

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت شركة DFSK الصينية آخر الشركات التي قدمت تخفيضات سعرية
أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار سيارتها إيجل 580 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، في مصر، بقيم وصل إجماليها 50.100 جنيه منذ بداية العام، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
إيجل 580 تخفض أسعارها للمرة الرابعة
أعلنت الشركة الصينية «دي أف أس كيه» -DFSK- في مصر، إجراء التخفيض الرابع لسعر موديل 2019 لسيارتها «إيجل 580» الخدمية الرياضية الكروس أوفر ذات السبعة مقاعد منذ بداية العام، بقيمة 7,100 جنيه، ليصل إجمالي تخفيضاتها إلى 50.100 جنيه، موضحة أن التخفيض
إيجل 580 تخفض أسعارها للمرة الرابعة
أعلنت الشركة الصينية «دي أف أس كيه» -DFSK- في مصر، إجراء التخفيض الرابع لسعر موديل 2019 لسيارتها «إيجل 580» الخدمية الرياضية الكروس أوفر ذات السبعة مقاعد منذ بداية العام، بقيمة 7,100 جنيه، ليصل إجمالي تخفيضاتها إلى 50.100 جنيه، موضحة أن التخفيض لفترة محدودة أو حتى نفاد الكمية من موديل 2019.
وعقب التخفيض السعري الجديد لـ«Eagle 580» أصبح سعرها 319.900 جنيه، بدلاً من 327.000 جنيه، وتعتمد السيارة الصينية في مصر على محرك تربو وفقًا لمعدلات الانبعاثات الأوروبية باسم «SFG15T» بسعة 1500 سي سي -يمكن تشغيله بواسطة زر-، قادر على إنتاج قوة 150 حصان عند 5600 د.د، وعزم دوران 220 نيوتن.متر عند 1800-4000 د.د، مرتبط بناقل حركة أتوماتيكي.
وتضم «إيجل 580» مجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تمنح السيارة ثباتا وسهولة في التحكم، منها «نظام مراقبة ضغط الإطارات، نظام تعزيز الكبح، نظام ضبط المسار، 4 وسائد هوائية، مثبت سرعة، كاميرا رؤية خلفية، كاميرا تسجيل رحلات القيادة، حساسات ركن خلفية، فرامل إلكترونية».
وفيما يخص وسائل الرفاهية في السيارة، فهي «مرايا جانبية كهربائية، زجاج كهربائي، فتحة سقف، مكيف هواء يدوي، مصابيح نهارية، زر تشغيل المحرك، شاشة تحكم باللمس مقاس 10 بوصات -يمكن ربطها بالهاتف الذكي- بلوتوث، جي بي أس، تحكم بوظائف من عجلة القيادة، كسوة جلدية لعجلة القيادة والمقاعد».
أسعار نيسان تتراجع
وأعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار جميع فئات سيارتيها المجمعتين في مصر «صني» و«سنترا» السيدان، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السيارة المستوردة «قشقاي» الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، بقيم وصلت إلى 18 ألف جنيه. ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة للسيارات الثلاث في يوليو، وتراوحت قيم التخفيضات مقارنة بأسعار يونيو بين 11.000 جنيه وحتى 18.000 جنيه. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في كثير من المشاكل أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
وانخفضت أسعار نيسان قشقاي بقيمة 15.000 جنيه، وتأتي السيارة في مصر بثلاث فئات، ويبدأ سعر الفئة الأولى من 379 ألف جنيه، بدلا من 394 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ409 آلاف جنيه، مقارنة بـ424 ألف جنيه في يونيو، والفئة الثالثة 439 ألف جنيه، بدلا من 454 ألف جنيه.
وتتيح شركة نيسان إيجيبت عرضا جديدا لعملائها الراغبين في شراء قشقاي، حيث يمكنهم من الآن ولفترة محدودة اقتناء السيارة من خلال التعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي، على أن تتحمل نيسان أول 7 أقساط من ثمن السيارة.
كما تتحمل الشركة تكلفة بنزين السيارة الجديدة حتى العام 2020، وذلك من خلال تقديم كوبونات للبنزين بما يعادل 600 لتر، مما يعتبر ميزة كبيرة لكل العملاء الذين يريدون اغتنام الفرصة والحصول على قشقاي خلال شهر يوليو والاستفادة من هذا العرض المميز.
وتراجعت أسعار السيارة اليابانية نيسان «صني» السيدان بقيمة 11 ألف جنيه، على جميع فئاتها، وأصبح سعر الفئة الأولى يبدأ من 209 آلاف جنيه بدلا من 220 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ220.000 جنيه بدلا من 231.000 جنيه، أما الفئة الثالثة فبـ231.000 جنيه بدلا من 242.000 جنيه.
حصلت نيسان «سنترا» المجمعة في مصر على أكبر نسبة تخفيض، بعدما تراجعت أسعار فئتيها بقيمة 18.000 جنيه، مقارنة بأسعارهما في يونيو الماضي، وعقب التخفيض أصبح سعر الفئة القياسية بـ269 ألف جنيه بدلا من 287 ألف جنيه، وتراجع سعر الفئة الأعلى إلى 287 ألف جنيه بدلا من 305 آلاف جنيه.