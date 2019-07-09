هبوط اليورو والإسترليني.. وقفزة للدولار

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

الدولار

انخفض اليورو اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، الأقوى بشكل كبير مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة الذي قد يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وهبطت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 1.1206 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.488، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وأدى ارتفاع الدولار إلى هبوط الجنيه الإسترليني إلى مستوى متدن جديد هو الأقل في ستة أشهر عند 1.2480 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من يناير، عندما هبط الجنيه الإسترليني إلى 1.2409 دولار. واستقرت الليرة التركية بعد انخفاضات حادة أعقبت