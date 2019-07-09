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هبوط اليورو والإسترليني.. وقفزة للدولار

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
الدولار
الدولار
انخفض اليورو اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، الأقوى بشكل كبير مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة الذي قد يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وهبطت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 1.1206 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 97.488، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
وأدى ارتفاع الدولار إلى هبوط الجنيه الإسترليني إلى مستوى متدن جديد هو الأقل في ستة أشهر عند 1.2480 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من يناير، عندما هبط الجنيه الإسترليني إلى 1.2409 دولار.                   واستقرت الليرة التركية بعد انخفاضات حادة أعقبت
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الخبز-البلدى

هل تطبق التموين منظومة جديدة للخبز بعد زيادة الوقود؟

أعلنت أمس وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال قرار رسمى عن زيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بدءا من صدور القرار، مؤكدة فى بيان رسمى صادر عنها أن الوزارة تتحمل كامل الزيادة دون المساس بقيمة الرغيف، مشددة على أن السعر الذى يتحمله المواطن لن يزيد على الخمسة قروش للرغيف الواحد مع الاحتفاظ بكامل المواصفات المقدمة من الوزارة لأصحاب المخابز البلدية التى تراعى فى شكل وحجم الرغيف، معتبرة أن المساس برغيف الخبز خط أحمر، وأن الدولة ستتحمل أى فارق فى الأسعار للمخابز التى تعمل بالسولار.
بنزين

بعد زيادة أسعار البنزين.. هل تتأثر معدلات التضخم؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الأربعاء، بيانات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، وسط توقعات صعوده بشكل طفيف، نظرا لارتفاع أسعار السلع خلال شهر رمضان الكريم، فيما تشير التوقعات إلى استمرار صعوده بشكل ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس كنتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضي مسجلا مستوى 13.2%، في مقابل نحو 12.5% خلال أبريل 2019، كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.1 % في مايو من 13% في أبريل الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.
وزير-التموين - على المصيلحي (1)

رسميا.. «التموين» تعدل سعر تكلفة رغيف الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى قرار رسمى صادر عنها بتاريخ أمس، عن قيامها بتعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم، وذلك تنفيذا للقرار الذى أصدره مجلس الوزراء عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح الجمعة الماضى. وحصل "التحرير" على نسخة من قرار تعديل التكلفة الذى تم الإعلان خلاله أن المتحمل الأول لسداد زيادة تكلفة الخبز البلدى بالمخابز هى الهيئة العامة للسلع التموينية. كانت وزارة التموين قد أعلنت عن تحملها كامل النفقات التى تتبع زيادة أسعار السولار والمرتبطة بتصنيع رغيف الخبز.
هيئة البريد تصدر طابع بريد بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019 (2)

بـ12 جنيها.. طابع تذكاري لبطولة كأس الأمم الإفريقية

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد وبطاقة تذكارية بمناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، الدورة الثانية والثلاثون في نسختها الجديدة. قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية للمرة الخامسة يعد حدثا تاريخيا حيث إنه رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية من قبل ويعبر عن قدرة مصر على استضافة مثل هذه البطولات الكبرى وشهادة دولية تؤكد على ريادتها وأمنها. وتم التجديد اليوم للمهندس عصام الصغير لرئاسة الهيئة بعدما انتهت مدة رئاسته منذ أيام.
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الليرة-التركية (3)

الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، الإثنين، لتسجل أضعف مستوى في أكثر من أسبوعين، إذ انخفضت بنسبة 2%، وذلك على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي التركي. وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا بعزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال، مع تفاقم الخلاف بين الاثنين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الكساد. بينما استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم.
عملات العالم

«الجمارك» تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال يوليو

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من غدٍ الإثنين وحتى نهاية شهر يوليو. وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية، وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية. وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي 16.77 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.
الجنية-المصري

بسبب الاستثمارت| الجنيه المصري يرتفع 6% أمام الدولار

ارتفع الجنيه المصري بحوالي 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن العملتين المصرية والأوكرانية من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي. ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 121 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.74 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
دولار

4 أشهر فاصلة.. متى ينعكس انخفاض الدولار على الأسعار؟

واصلت أسعار الدولار تراجعها أمام الجنيه المصري، لتفقد نحو أكثر من 100 قرش منذ بداية العام الجاري، إلا أن الانخفاض في أسعار الدولار لم ينعكس حتى الآن على أسعار السلع والخدمات، على العكس من الزيادة في أسعار الدولار التي تؤثر فورا وبشكل مباشر على أسعار السلع. وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى 14.1% في مايو من 13% في أبريل الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في مصر إلى مستوى 16% خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تطبيق إجراءات خفض الدعم عن الوقود والكهرباء.
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