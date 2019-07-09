رياضة

مدرب جنوب إفريقيا: هذا ما نسعى إليه أمام نيجيريا

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
ستيوارت باكستر - مدرب جنوب إفريقيا
ستيوارت باكستر - مدرب جنوب إفريقيا
شدد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، على صعوبة مباراة نيجيريا غدا الأربعاء في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال باكستر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أنه من الهام في المرحلة الحالية أن نضع في اعتبارنا ما نواجهه ولا ننظر إلى الخلف وأن نثق في أنفسنا، ومنتخب نيجيريا فريق جيد للغاية، والاستعدادات لهذه المباراة مختلفة وطريقة اللعب ستتغير وتتحسن غدا، ومباراة الغد صعبة للغاية ولا يوجد شيء محدد للحديث عنه فنيا ولكني سأسعى لتحسين الأداء. نأمل أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية".
وواصل مدرب منتخب جنوب إفريقيا: "لا نختار إلا اللاعبين الأقوياء لتحقيق النجاح والفوز وهذا هو دور المدرب.. طبيعي أن يشارك كل نجوم نيجيريا لتحقيق الفوز علينا غدا، ولا نعول على النتائج السابقة بيننا وبينهم". كما تحدث ستيوارت باكستر عن فوزه على مصر، قائلآ: "هناك عناصر كثيرة جعلتنا نحقق هذا النصر ومنها استغلال
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روهر: التركيز والمرتدات سلاحنا أمام جنوب إفريقيا

قال جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، إن مباراة فريقه أمام جنوب إفريقيا ستكون أمام "المرشح الأول للتتويج بلقب الكان". وتجاوزت نيجيريا عقبة الكاميرون في ثمن النهائي، فيما فجرت جنوب إفريقيا مفاجأة بإقصاء مصر، ليضربا موعدًا في ربع نهائي البطولة غدًا الأربعاء على استاد القاهرة. وأشار روهر في مؤتمر صحفي إلى أن إقصاء منتخب جنوب إفريقيا للمنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور من ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية يجعله المرشح الأول للتتويج باللقب.
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دوسييه: السنغال منتخب قوي.. ومعهم مدرب كبير

أكد ميشيل دوسييه، المدير الفني لمنتخب بنين، أنه يجب على فريقه أن يضع كل عوامل الفوز البدنية والذهنية وأن يتحلى بالتركيز ويضع في حساباته كل عوامل النجاح في مباراته ضد السنغال غدا الأربعاء في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية. وقال دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "السنغال فريق قوي مع مدرب كبير نحترمهم كثيرا وشاركوا في كأس العالم ولديهم طموح في المنافسة على اللقب، والجزائر هزمت السنغال ولكن لم يكن لدى أسود التيرانجا حافز الخوف من الإقصاء، ولكن في مباراة الغد الوضع مختلف".
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إبراهيم سعيد لقائد الفراعنة: «أي متخاذل ياخد بالقلم»

انتقد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب الوطني السابق، أحمد المحمدي، قائد الفراعنة، بعد ساعات من تقديم الأخير اعتذاره عن خروج المنتخب مبكرا من كأس الأمم. وكتب المحمدي: "أعتذر لكل الناس على الخروج المبكر من كأس الأمم.. وبشكر كل الجماهير اللي كانت ورانا وساندتنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم". ورد إبراهيم على المحمدي: "المفروض إنك اكتسبت خبرة كبيرة يا محمدي معانا، وكان المفروض إنك كابتن الفريق وأي حد متخاذل في الملعب وجاي رحلة ومش عارف قيمة فانلة منتخب مصر، كان ياخد بالقلم على وشه ويطلع عين أهله كمان ويسكت.. وفي الآخر ده للمصلحة العامة".
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كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
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القبض على نائب رئيس "كاف" بتهمة الاختلاس

كشفت تقارير صحفية نيجيرية اليوم الإثنين أن المحكمة الفيدرالية النيجيرية أصدرت أمرا بالقبض على أمجيه بينيك رئيس الاتحاد النيجيري ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدك "كاف" لاتهامه باختلاس 8.4 مليون دولار، حيث أكدت صحيفة "نيشان" النيجيرية أن السلطات النيجيرية ألقت القبض على رئيس الاتحاد النيجيري ونائب رئيس "كاف" بالإضافة إلى 4 مسئولين من الاتحاد النيجيري لكرة القدم لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس مالي، وذلك في إطار مكافحة الفساد في القارة الإفريقية.
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ماذا تحمل لنا مواجهات الإثنين في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الإثنين، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي، حيث يلعب منتخب ناميبيا أمام كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وتُنقل المباراة عبر «be IN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب المغرب أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا على استاد السلام، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».
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نجم المغرب يكشف كواليس إصابته أمام كوت ديفوار

تحدث نور الدين أمرابط، جناح المنتخب المغربي، عن إصابته التي لحقت به ضد كوت ديفوار، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وقال إنه ما زال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة، مشددا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.
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