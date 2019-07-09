مدرب جنوب إفريقيا: هذا ما نسعى إليه أمام نيجيريا

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

ستيوارت باكستر - مدرب جنوب إفريقيا

شدد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، على صعوبة مباراة نيجيريا غدا الأربعاء في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال باكستر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أنه من الهام في المرحلة الحالية أن نضع في اعتبارنا ما نواجهه ولا ننظر إلى الخلف وأن نثق في أنفسنا، ومنتخب نيجيريا فريق جيد للغاية، والاستعدادات لهذه المباراة مختلفة وطريقة اللعب ستتغير وتتحسن غدا، ومباراة الغد صعبة للغاية ولا يوجد شيء محدد للحديث عنه فنيا ولكني سأسعى لتحسين الأداء. نأمل أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية".

وواصل مدرب منتخب جنوب إفريقيا: "لا نختار إلا اللاعبين الأقوياء لتحقيق النجاح والفوز وهذا هو دور المدرب.. طبيعي أن يشارك كل نجوم نيجيريا لتحقيق الفوز علينا غدا، ولا نعول على النتائج السابقة بيننا وبينهم". كما تحدث ستيوارت باكستر عن فوزه على مصر، قائلآ: "هناك عناصر كثيرة جعلتنا نحقق هذا النصر ومنها استغلال

وواصل مدرب منتخب جنوب إفريقيا: "لا نختار إلا اللاعبين الأقوياء لتحقيق النجاح والفوز وهذا هو دور المدرب.. طبيعي أن يشارك كل نجوم نيجيريا لتحقيق الفوز علينا غدا، ولا نعول على النتائج السابقة بيننا وبينهم".



كما تحدث ستيوارت باكستر عن فوزه على مصر، قائلآ: "هناك عناصر كثيرة جعلتنا نحقق هذا النصر ومنها استغلال جميع اللاعبين للفوز، وركزنا طوال المباراة وكان لدينا هذا الإحساس أننا نستطيع تحقيق الفوز رغم الجمهور الكبير وهذا ما نسعى إليه أمام نيجيريا".



وأتم مدرب منتخب جنوب إفريقيا: "نلعب بشكل جيد ونراقب كل المنتخبات التي نلعب معها قبل مواجهتهم لعمل خطة مناسبة ونحسن من وضعنا الفني ونعمل على ذلك حاليا".

