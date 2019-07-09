حريق قرب خزان أسوان.. والمحافظ يستدعي مسئولي «الري»

تحرير:عوض سليم ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

محافظ أسوان يتابع السيطرة على الحريق

تمكنت الحماية المدنية في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في زراعات الحلف والهيش في الجانب الشرقي المواجه لمنطقة خزان أسوان التاريخية، ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الحماية المدنية بسرعة الانتقال والتعامل مع الحريق، كما كلّف مسئولي الري والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بسرعة إزالة الزراعات المتبقية من المنطقة لعدم اندلاع أي حرائق مستقبلية بهذه المنطقة، وبخاصة أن منطقة خزان أسوان تعد من المناطق السياحية المهمة بالمدينة.

بدأت الواقعة أثناء مرور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بالقرب من منطقة خزان أسوان، لاحظ تصاعد أدخنة كثيفة، والتى تبين أنها ناتجة عند نشوب حريق ببعض أشجار الحلف والهيش بهذه المنطقة. على الفور، استدعى المحافظ قوات الحماية المدنية، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل تحت الإشراف الميدانى،