جريمة

حريق قرب خزان أسوان.. والمحافظ يستدعي مسئولي «الري»

تحرير:عوض سليم ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
محافظ أسوان يتابع السيطرة على الحريق
محافظ أسوان يتابع السيطرة على الحريق
تمكنت الحماية المدنية في محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في زراعات الحلف والهيش في الجانب الشرقي المواجه لمنطقة خزان أسوان التاريخية، ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الحماية المدنية بسرعة الانتقال والتعامل مع الحريق، كما كلّف مسئولي الري والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بسرعة إزالة الزراعات المتبقية من المنطقة لعدم اندلاع أي حرائق مستقبلية بهذه المنطقة، وبخاصة أن منطقة خزان أسوان تعد من المناطق السياحية المهمة بالمدينة.
بدأت الواقعة أثناء مرور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بالقرب من منطقة خزان أسوان، لاحظ تصاعد أدخنة كثيفة، والتى تبين أنها ناتجة عند نشوب حريق ببعض أشجار الحلف والهيش بهذه المنطقة. على الفور، استدعى المحافظ قوات الحماية المدنية، والتى تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل تحت الإشراف الميدانى،
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محكمة

إحالة متهم بانتحال صفة طبيب «8 سنوات» لـ«العباسية»

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بإحالة متهم بانتحال صفة طبيب، لدار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة. تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما حررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة عبدالسلام مدير الإدارة، محضرًا ضد شاب يدعى "ح.ع"، لانتحاله صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بناحية حي سخا، وانتحال صفة طبيب.
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تاجر مخدرات يقتل شريكه لـ«خلاف على الأرباح» بأسوان

بعد أن نسج لهما الشيطان طريقًا لإغواء الناس وتملكهما عبر تجارتهما الآثمة لبيع المواد المخدرة، في أرجاء مدينة كوم أمبو شمال أسوان، بدأ الصديقان "م.أ - 40 عامًا"، و"أ.م - 37 عامًا"، والمقيمان بمنطقة سبيل أبو مكي بكوم أمبو، مخططهما للإيقاع بالشباب كهدف لترويج تجارتهما بحثا عن الكسب الحرام، ولم يكن يتطرق إلى تفكير أي منهما أنه سينقلب السحر على الساحر، ويتربص أحد الصديقين بالآخر لقتله، أملا في الانفراد بنسبة الربح الحرام التي اكتسباها من عملهما فى المخدرات، ليكتب القدر الفصل الأخير في رحلتهما «الخاسرة».
سجن

تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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حشيش وتزوير.. تفاصيل إحالة المتهمين بحريق محطة مصر

عقدت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حريق محطة مصر، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم التي أنكروا أغلب ما فيها، وننشر نص أمر الإحالة الذي أعدته النيابة في حق المتهمين، وأسندت النيابة العامة للمتهمين، انهم في يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302.
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اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (1)

ارتفاع مصابي حريق مستشفى الشاطبي للولادة إلى 18 شخصا

ارتفع عدد مصابي حريق مستشفى الشاطبى للنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، إلى 18 مصابا، حيث اندلع الحريق مساء اليوم الجمعة، بالطابق الثاني قسم النساء والتوليد، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستشفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقى العلاج، وحالة واحدة إلى مستشفى دار إسماعيل للولادة لتلقى العلاج المناسب، حيث تراوحت الإصابات بين اختناقات وجروح وحروق متوسطة أثناء عملية الإطفاء.
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توقف حركة ترام الإسكندرية بسبب حريق محل آثاث

تواصلت الحرائق فى محافظة الإسكندرية، حيث شب حريق هائل بأحد محال الآثاث الراقي الكائن بمنطقة باكوس، شرق عروس البحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الجمعة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب اندلاع الحريق وقوع ماس كهربائي بالمحل المشار إليه، دون ورود أي أنباء عن وقوع أي وفيات أو إصابات، وأن الخسائر مادية فقط، فيما تسبب الحريق فى توقف حركة ترام الإسكندرية، لحين وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للتمكن من السيطرة على النيران وإعادة تسيير حركة الترام واستئناف الرحلات ذهابا وإيابا.ً
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حريق يلتهم معرض منتجات شباب الخريجين في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل نشب في معرض بيع منتجات شباب الخريجين بمدينة منية النصر قبل امتداده إلى باقي المنشآت، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى ضباط القسم، يفيد اندلاع حريق في معرض بيع منتجات بشارع المحطة في بندر منية النصر، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنشآت.
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جثة ومصابون وخسائر فادحة| حريق الـ180 دقيقة بأكتوبر

أدخنة تتصاعد، لهيب النيران يلوح في الأفق، حالة من الذعر انتابت العاملين في منشآت ومصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الأمر يُنذر بكارثة محققة، دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ما بين رجال إطفاء بزيهم المعروف وقوات شرطة بالزي الميري يترأسهم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رمزي بسيوني الذي بدت عليه ملامح الصرامة والحزم الشديدين لاسيما تأزم الموقف وخطورة امتداد النيران إلى باقي المنشآت المجاورة لموقع الحريق.
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