هل ينجح السودان فى مهمة تدشين مجلس سيادي؟

المجلس العسكرى بالخرطوم يعلن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على إبرام مجلس سيادي للبلاد مدته ثلاث سنوات.. وسفير مصر الأسبق بالخرطوم لـ«التحرير»: خطوة لاستقرار السودان

تحرير:باهر القاضى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

فى خطوة وصفها البعض بوضع الخرطوم على طريق الاستقرار، اتفق طرفا المفاوضات بالخرطوم بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد تعهد في كلمة بثها التليفزيون، قائلا: "نتعهد في المجلس العسكري ونعدكم بأن نحمي ما تم الاتفاق عليه ونحرص على تنفيذه، وسنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن".

تشكيل مجلس سيادي ومن المتوقع بحسب التقارير الصحفية الأجنبية والمحلية، أن يقوم طرفا المفاوضات بالتوقيع على تشكيل المجلس، بعد غد الخميس، وذلك لإنهاء حالة الخلاف والانشقاقات التى ضربت الخرطوم، منذ الإطاحة بنظام البشير وأعوانه فى أبريل الماضى. وأثار الاتفاق الذي رعاه وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، ارتياحا

تشكيل مجلس سيادي

ومن المتوقع بحسب التقارير الصحفية الأجنبية والمحلية، أن يقوم طرفا المفاوضات بالتوقيع على تشكيل المجلس، بعد غد الخميس، وذلك لإنهاء حالة الخلاف والانشقاقات التى ضربت الخرطوم، منذ الإطاحة بنظام البشير وأعوانه فى أبريل الماضى.



وأثار الاتفاق الذي رعاه وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، ارتياحا في السودان ولقي ترحيبا واسعا، وذلك بعد أشهر من التوتر أعقبت إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل، وحسب ما تداولته الصحف المحلية والأجنبية، فإن المجلس السيادي يتكون من 15 عضوا، 7 من المدنيين و7 من العسكريين، فضلا عن إضافة عضو مدني باتفاق الطرفين، على أن تكون الرئاسة دورية عاما ونصف العام لكل طرف، فترتها الأولى للعسكريين.

5 أعضاء للعسكريين بالمجلس السيادي

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، أنه لا يرغب أن يكون "رئيسا للسودان".



وقال في تصريحات لقناة "الحدث"، أمس الإثنين، إنه "لا يوجد خلاف بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير".



إلى ذلك، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح برهان، لـ"العربية" أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي، مشيرا إلى أن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة"، منوها بخفض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5 أعضاء".

الإنترنت يعود للخرطوم



وفى سياق متصل، أصدرت السلطات القضائية في السودان، صباح اليوم الثلاثاء، أمرًا بإعادة خدمات الإنترنت فورًا إلى البلاد، وذلك حسب ما ذكرته فضائية العربية، في خبر عاجل، منذ قليل.



وشهدت كل أنحاء السودان، خلال الفترة الماضية، انقطاع خدمات الإنترنت، وذلك بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها ضد المجلس العسكري الانتقالي.

تشكيل المجلس السيادي يزيد من فرص استقرار الخرطوم

وأكد السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، أن الاتفاق على تدشين مجلس سيادى بالمناصفة بين طرفى الصراع بالخرطوم سواء المجلس العسكرى أو قوى الحرية والتغيير، يعد بمثابة خطوة جادة على وضع السودان على طريق الاستقرار والتداول السلمى للسلطة، مشددا على أن الجلوس على مائدة الحوار والتفاهم طريق الاستقرار والنجاح لكل الأمم والشعوب.



وأضاف الشاذلى لـ«التحرير»، أن تدشين مجلس سيادى يبرهن على تغليب طرفي الصراع للمصلحة العليا للخرطوم على المصالح الشخصية الضيقة، كما أن تدشين المجلس السيادى سيزيد من عوامل استقرار الخرطوم، وإنهاء حالة الانقسام، ويعزز من مكانة المجلس العسكرى لدى الشعب السودانى، بأن ينفي عن نفسه الطمع أو الاستحواذ على السلطة، سواء بتدشين مجلس سيادى، أو بنفي رئيس المجلس ونائبه وجود أى نية للترشح لحكم السودان.



وتابع: إن العالم ينتظر اللحظة التى سيتم التوقيع فيها رسميا على تدشين مجلس سيادى للخرطوم، خاصة عقب الأحداث الدامية التى شهدتها مدن السودان، منذ ما يزيد على عامين، سواء بالاحتجاجات العارمة التى انتابت البلاد ضد البشير أو عقب الأحداث التى أعقبت الإطاحة بالبشير.

ترحيب أمريكي

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف يضم قوى المعارضة والجماعات الاحتجاجية بشأن تقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات ووصفته بأنه "خطوة مهمة للأمام".